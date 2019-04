Em 2000, São Paulo empatava com Atlético-MG e era finalista da Copa do Brasil; relembre

O São Paulo vai a campo na próxima quarta-feira (28) para enfrentar o Santos na fase semifinal da Copa do Brasil 2015. O resultado de 3 a 1 para os santistas no jogo de ida dentro do Morumbi deixou os tricolores em uma situação difícil, onde terão que ganhar de três gols de diferença para classificarem-se à final do torneio. Sendo o único campeonato em que o clube ainda não conquistou, a Copa do Brasil é uma competição importante para o clube, que passa por uma das maiores crises políticas de sua história.

Visto isso, a VAVEL Brasil separou um especial recheado de informações sobre a última semifinal que levou o São Paulo à decisão do torneio, onde diante do Atlético-MG, o clube paulista empatou por 3 a 3 o jogo de volta no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Como havia vencido o primeiro jogo por 3 a 0 no estádio Morumbi, em São Paulo, o time que na época era comandado por Levir Culpi - atual técnico do Galo - foi à final da Copa do Brasil, onde futuramente enfrentaria o Cruzeiro, que se sagrou tetra-campeão em cima dos paulistas.

Com um elenco que já contava com Rogério Ceni no gol, Raí e Beletti no meio-campo, e Levir Culpi na casamata, o São Paulo foi ao Mineirão com uma vantagem de três gols conquistadas no Morumbi. Diante disso, qualquer empate ou derrota por dois gols de diferença daria a vaga aos tricolores. Levir Culpi mandou a campo um time com: Rogério Ceni; Rogério Pinheiro, Edmílson e Fábio Aurélio; Raí, Maldonado, Beletti, Marcelinho Paraíba e Alexandre; Edu e França. Por outro lado, o time comandado por Márcio Araújo precisava de um milagre para ir à final, e foi a campo com: Velloso; Márcio Goiano, Gilberto Silva e Ronildo; Bruno, Irênio, Ramon, Clesion e Lincoln; Guilherme Alves e Marques.

Em um jogo muito movimentado, e que gerou um belo espetáculo para quem gosta de gols, Marcelinho Paraíba abriu o placar logo aos dez minutos do primeiro para deixar a vantagem dos paulistas ainda mais confortável. Ainda no primeiro tempo, Guilherme Alves empatou a partida para os mineiros, dando esperança ao time local, que precisava de quatro gols. No segundo tempo, Guilherme Alves novamente foi as redes, virando o jogo para o Galo. Mas, para acabar com qualquer tipo de ameaça à classificação, Marcelinho Paraíba novamente balançou o barbate de Velloso, e confirmou a classificação dos tricolores. Aos 40 minutos, Ramon deu a vantagem para o Atlético, que apenas dois minutos depois, sofreu o terceiro gol de Marcelinho Paraíba e o empate dos paulistas, que com o apito do árbitro, foram à final.

Confira os melhores momentos deste jogo que ficou na história da competição, e que para o São Paulo, rendeu a última aparição do time em finais do torneio, em 2000: