Sportivo Luqueño x Atlético-PR na Copa Sul-Americana 2015 (2-0)

Agradeço a audiência de todos que acompanharam esse jogo aqui na VAVEL Brasil! e espero todos para as próximas partidas, um forte abraço.

Sportivo Luqueño vence o Atlético-PR por dois a zero e se classifica para a fase semifinal da Copa Sul-Americana, onde enfrentará o vencedor do jogo entre Chapecoense e River Plate

49 min: Termina o jogo!

44 min: Atlético tenta pressionar sem perigo

40 min: Nikão perde a cabeça e recebe o cartão vermelho.

37 min: Falta perigosa para o Atlético

35 min: Dellatorre toca curto para Walter e a zaga paraguaia afasta o perigo

32 min: Atlético pressiona em busca do gol da classificação

24 min: QUASEEEE! Nikão completa cruzamento de Dellatorre e Chena no reflexo salva o Sportivo Luqueño

23 min: UUUHHH! Eduardo solta a bomba de fora e a bola passa perto do gol de Chena

16 min: Roberto para com falta o contra-ataque paraguaio e recebe o cartão amarelo

13 min: UUUUUH! Dellatore chuta cruzado para fora do gol

12 min: Hernani arrisca de fora mas Chena defende

9 min: Hernani cruza na área mas a zaga paraguaia afasta

5 min: Nikão cobra na direção do gol mas Chena defende com tranquilidade

4 min: Falta para o Atlético próximo a área

Começa o segundo tempo!

Fim de primeiro tempo!

39 min: Hernani bate mal a falta, tiro de meta para o goleiro Chena

35 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO LUQUEÑO! Leguizamón cobra e Weverton espalma, no rebote o zagueiro marca e amplia o marcador.

34 min: PENALTI PARA O LUQUEÑO! Hernani desloca Mendieta dentro da área e o juiz marca a penalidade.

29 min: Nikão chute de fora e isola a bola

26 min: Núñez invade a área e cruza para Ortega que bate e obriga grande defesa de Weverton

20 min: Marcos Guilherme cruza na área mas Nikão comete falta

19 min: Mendieta levanta na área mas Weverton defende com tranquilidade

14 min: Atlético tenta avançar com Roberto mas acaba desarmado

8 min: Nikão rola para Otávio que arrisca de fora e a bola sai longe do gol

7 min: Marcos Guilherme comete falta no ataque

3 min: Ortega rouba a bola na area do Atlético e da um lindo chapéu em Kadu e toca por cima de Weverton para fazer um golaço.

GOOOOOOOOOOOLAÇO DO SPORTIVO LUQUEÑO!

2 min: Atlético chega com perigo mas o juiz assinala impedimento de Kadu

COMEÇA A PARTIDA!

Nesta quarta-feira (28), a equipe do Sportivo Luqueño e Atlético-PR voltam a se enfrentar, em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-americana.

A equipe de Luque recebe o rubro-negro no Estádio Feliciano Cáceres, em Luque, no Paraguai, às 20h (horário de Brasília), em jogo que vale a classificação para a semifinal da competição. Com um clima hostil entre as equipes, a partida promete ser movimentada, tendo em vista que o time da casa precisa vencer, e o rubro-negro joga por um empate.

O time de Luque terá pela frente um jogo disputado e tentará buscar a vitória em casa. A equipe sofreu uma derrota por 1 a 0 no jogo de ida e entra em campo com a pressão do resultado inicial desfavorável. Agora, a equipe poderá ter o retorno de um de seus principais jogadores no confronto.

A equipe rubro-negra terá pela frente um difícil duelo contra os donos da casa. Após dez anos, a equipe volta ao Paraguai para disputar uma decisão de vaga internacional. Naquela ocasião, a equipe paranaense fez história na conquista da vaga nas quartas de final pela Libertadores da América de 2005, quando venceu o Cerro Porteño, nos pênaltis.

O vencedor do confronto desta noite terá como adversário o vencedor de Chapecoense e River Plate.

Em desvantagem no placar, donos da casa podem ter uma mudança no confronto

Para a partida dessa quarta-feira, só importa a vitória. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Rivera entra em campo sofrendo com a pressão de jogar em casa e sob um placar desfavorável sofrido no primeiro confronto entre as equipes.

Contudo, a equipe contará com o retorno de um dos principais jogadores. Sendo um dos protagonistas da equipe paraguaia na vitória contra o nacional, o volante Godoy retorna à equipe, no lugar de Oscar Ruiz. O goleiro Arnaldo Giménez segue fora na competição, visto a lesão sofrida. Com isso, Jorge Chena segue como arqueiro titular.

Sobre o retorno do jogador, o técnico da equipe paraguaia afirmou a importância do retorno ao elenco, e destacou seus feitos na classificação contra o Nacional.

“Teremos um plantel completo, com exceção do (goleiro) Arnaldo Giménez, que não se recuperou 100%. Porém, já vamos ter o Miguel Godoy, que já jogou contra o Nacional, é um jogador importante e consideramos que está bem animicamente. Ele nos ajudou na vitória sobre o Nacional visando a partida de quarta, para conseguir a classificação”, afirmou o treinador em entrevista ao ABC Color nesta terça-feira.

Desta forma, o provável Sportivo Luqueño, portanto, tem Jorge Chena; Aquilino Giménez, Leguizamon, Oscar Meza e Oscar Báez; Godoy, Luis Miño, Jorge Núñez e Mendieta; Jorge Ortega e Guido Di Vanni.

Atlético-PR terá força total contra a equipe de Luque, em busca da classificação

O rubro-negro paranaense entra em campo com uma pequena vantagem no marcador, mas que será muito importante para dar sequência na competição. A equipe venceu a primeira partida, na Arena da Baixada por um placar de 1 a 0, com gol de Marcos Guilherme. Com isso, os paranaenses jogam por um empate fora de casa.

Apesar de ter a vantagem, a equipe comandada pelo técnico Cristóvão Borges deverá entrar em campo para um jogo ofensivo e mais aberto, com Walter a frente, e pelos lados do campo de ataque com Marcos Guilherme e Nikão, mantendo assim os moldes das partidas anteriores.

Sobre o confronto, o lateral-direito Bruno Pereirinha, que tem conquistado um espaço no meio de campo do elenco mostrou certa preocupação com o clima hostil, mas garantiu que a equipe está com a cabeça no lugar para o confronto. Ainda, ele pediu organização e determinação da equipe para conquistar um espaço na equipe.

“Vai ser um jogo muito disputado lá no Paraguai. Eles têm um time muito aguerrido, mas queremos repetir o resultado da primeira partida. Teremos que jogar com a cabeça, organização e, acima de tudo, com determinação”, falou o português ao site oficial do clube atleticano.

A defesa atleticana deverá manter o mesmo padrão, com Vilches e Kadu na zaga e pelas laterais, Eduardo e Roberto. Ainda, para Walter, que é um dos principais jogadores do elenco atleticano, este será o jogo mais importante do time, "

Todo mundo está pensando no foco de quarta. Este é o jogo. Este vai ser um jogo de guerra. Pode ser um dos melhores jogos do nosso time. Pode ter certeza, nosso grupo está focado para este jogo de quarta. Depois, a gente pensa no River Plate ou na Chapecoense", disse o atacante à RPC após a vitória parcial.

Desta forma, a equipe que deverá entrar em campo inicialmente deverá ser composta por Weverton; Eduardo, Christián Vilches, Kadu e Roberto; Otávio, Hernani e Bruno Mota; Marcos Guilherme, Nikão (Delatorre) e Walter. Técnico: Cristóvão Borges

