A história como motivação: Chapecoense se inspira no Vasco para superar River Plate

Nesta quarta-feira (28), a Chapecoense vai buscar um feito histórico: vencer o River Plate por três gols de diferença para conseguir a classificação para as semifinais da Copa Sulamericana 2015. A Chape que não tem um grande elenco e enfrenta o atual campeão da Copa Libertadores, está longe de ser a favorita, mas tem motivos para acreditar. O Vasco passou pela mesma situação em 2011, e conseguiu a classificação contra o Universitario-PER.

Naquela competição, a equipe carioca já havia passado por uma situação adversa. Nas oitavas de final, perdeu a partida e ida para o Aurora da Bolívia por três a um e precisava reverter o placar em São Jenuário. Jogando no caldeirão, a equipe do técnico Cristovão Borges não tomou conhecimento do fraquíssimo time boliviano e ganhou por oito a três, o tornando favorito para o confronto das quartas de final. Confira abaixo a história dessa vitória histórica:

A derrota na partida de ida

Numa quarta-feira, 2 de novembro de 2011, o Vasco foi até a Lima enfrentar o Universitário do Peru. Na partida, o então técnico, Cristóvão Borges surpreendeu na escalação. No lugar de Leandro, lançou Bernardo na frente, ao lado de Alecsandro. Assim, com um meio de campo ousado – Julinho, como ala, tinha funções ofensivas na lateral-esquerda – queria imprimir um ritmo forte, sobretudo nos contra-ataques.

Com a escalação ofensiva e o gramado ruim, os vascaínos tiveram dificuldades durante todo o jogo. Não tiveram grandes oportunidades de marcar e Fernando Prass foi o grande nome da equipe na partida. No primeiro tempo, o zagueiro Douglas Rosa cometeu um penal em Torres. Ruidíaz cobrou no alto, sem chance para o goleiro cruzmaltino. Já no primeiro quarto da segunda etapa, foi a vez de Fano marcar para os donos da casa. O atacante recebeu grande passe de Torres e tocou na saída de Prass, fazendo dois a zero. Um excelente resultado para levar para São Jenuário.

A partida heroica em São Jenuário

Precisando da vitória, o técnico Cristovão Borges decidiu escalar sua equipe titular, mesmo envolvido na disputa do título do campeonato brasileiro 2011 com o Corinthians.

Com pouco mais de dez mil presentes ao estádio, o Vasco foi para cima dos peruanos desde o primeiro minuto de partida. Logo nos primeiros minutos da partida, Elton acertou a trave. Aos 21 minutos, Juninho Pernambucano foi derrubado dentro da área e o árbitro, Carlos Amarilla, assinalou penal. Na cobrança, Diego Souza converteu para o Vasco. Porém, em um contra ataque rápido, Ruidíaz recebeu um bom lançamento, livre pelo lado esquerdo. O atacante chutou de primeira, encobrindo o goleiro Fernando Prass e obrigando o Vasco a fazer quatro gols para se classificar.

E para complicar ainda mais a situação vascaína, logo aos dois minutos da segunda etapa, o Universitario chega ao segundo gol. Em rebote de uma cobrança de escanteio, Rabanal arriscou o chute de fora da área, a bola desviou em Dedé, enganando Prass e indo pro gol. Sorte do Vasco, que um minuto depois conseguiu o gol de empate. Juninho fez excelente cruzamento, e Elton se antecipou ao zagueiro e cabeceou no canto. Agora o Vasco precisava de três gols para conquistar a classificação.

Eaí começou o show de Dedé. Aos 12 minutos, o zagueiro, atualmente no Cruzeiro, roubou a bola de Fano no campo de defesa e foi para o ataque. Já se aproximando do bico da grande área tabelou com Fágner e fez o cruzamento. A bola foi muito fechada, e o goleiro Llontop falhou ao tentar fazer a defesa, engolindo um frango e vendo a bola ir para o fundo do gol. Era a virada vascaína. E no minuto 27, a classificação do Vasco ficou mais próxima. Numa forte pressão, Allan fez um excelente cruzamento que encontrou a cabeça de Dedé. O zagueiro livre, cabeceou firme, fazendo o quarto gol e deixando a equipe cruzmaltina a um gol da classificação.

Aos 32 minutos, foi Alecsandro que quase marcou. O atacante tentou o arremate de primeira da entrada da área, e passou muito próximo ao gol de Llontop. Mas, aos 36 minutos, Alecsandro não perdoou e marcou o quinto gol do Vasco. Juninho cobrou o escanteio na cabeça de Dedé. O camisa 4 cabeceou fraco, e o goleiro peruano ia fazer a defesa. Porém, no meio do caminho, Alecsandro fez o desvio na bola e mandou para o gol, cravando a classificação do gigante da colina.

Confira abaixo os melhores momentos da partida: