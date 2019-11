Na Memória: Fluminense empata com Brasiliense e chega à final da Copa do Brasil de 2007

O dia 23 de maio de 2007 foi especial para o Fluminense. Numa quarta-feira à noite, o Tricolor enfrentava a Brasiliense pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Após vitória por 4 a 2 no Maracanã, a equipe carioca foi para Brasília com uma boa vantagem, precisando apenas de um empate para ir à final.

E foi exatamente isto que aconteceu. Após o 1 a 1, o Fluminense foi para a decisão da Copa do Brasil de 2007. A VAVEL Brasil relembra para você, neste especial, todos os detalhes deste jogo.

Brasiliense abre o placar com cinco minutos e complica vida do Fluminense

Precisando reverter o placar para ir à decisão, o Esquadrão Amarelo pressionou o time carioca desde o começo do jogo. Logo aos cinco minutos, a equipe da casa chegou ao gol. Allan Delon tabelou com Warley e chutou de fora da área, surpreendendo o goleiro Fernando Henrique. Acuado, o time treinado por Renato Gaúcho não conseguia se encontrar em campo e fazia uma partida ruim no estádio Boca do Jacaré.

O Fluminense só conseguiu assustar a meta de Guto aos 12 minutos em um chute de fora da área de Cícero. O Brasiliense, por sua vez, buscava o segundo gol. No minuto seguinte, o Jacaré respondeu com Dimba, que obrigou goleiro tricolor a fazer grande defesa. Perto do fim do primeiro tempo, a Brasiliense ficou com um jogador a menos. O volante Carlos Alberto foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Adriano Magrão empata e sacramenta classificação do Fluminense

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense, com um jogador a mais, aproveitou-se da superioridade numérica e logo marcou o gol de empate. Aos cinco minutos, Arouca foi lançado entre os zagueiros da Brasiliense e cruzou para Adriano Magrão que, na entrada da pequena área, cabeceou sem qualquer chance para o goleiro Guto. Com o gol de empate, o Jacaré precisava marcar mais três tentos para ir à final.

Apesar de parecer impossível, os jogadores da Brasiliense, empurrados pela torcida, pressionavam o Fluminense. Aos oito minutos, o Jacaré quase marcou com Allan Delon, mas a bola saiu pela linha de fundo. Mesmo com um homem a menos e com 5 a 3 no placar agregado, a Brasiliense seguiu sufocando o adversário. No fim, o time de Brasília até tentou, mas esbarrou duas vezes no travessão defendido por Fernando Henrique. Era o Fluminense na final da Copa do Brasil de 2007!