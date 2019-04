Pré-jogo: Palmeiras e Fluminense definem vaga na final diante de Allianz Parque lotado

PARTIDA DE VOLTA VÁLIDA PELAS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL, A SER DISPUTADA NO ALLIANZ PARQUE, EM SÃO PAULO, NA QUARTA-FEIRA (28), ÀS 22H (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

INCIDENCIAS : PARTIDA DE VOLTA VÁLIDA PELAS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL, A SER DISPUTADA NO ALLIANZ PARQUE, EM SÃO PAULO, NA QUARTA-FEIRA (28), ÀS 22H (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

Após o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, disputado no Maracanã, Palmeiras e Fluminense decidem a vaga para a final da competição no Allianz Parque, em São Paulo, que deve estar praticamente lotado, nesta quarta-feira (28), às 22h (horário de Brasília) para assistir ao grande embate.

Na partida que deu início à luta pela classificação, os cariocas, jogando em casa, começaram muito bem e já venciam na primeira etapa por 2 a 0 com gols de Marcos Júnior e Gum, após duas falhas da zaga do Verdão em jogada de bola parada. Os tricolores não abdicaram do jogo, mas acabaram levando um gol em penalidade convertida por Zé Roberto. Com uma arbitragem muito confusa, ambos os times tiveram gols anulados e muita reclamação ao final.

Jogando como visitante, diante do Alviverde, o Tricolor alcançou 10 trunfos e seis empates. Mas a equipe das Laranjeiras não precisa necessariamente vencer e se fizer um gol, a vida dos paulistas ficará ainda mais complicada, necessitando ao menos balançar a rede por três vezes. O placar de 1 a 0 é o mais comum entre os rivais, aconteceu 20 vezes. Apenas em dez ocasiões ocorreu o resultado de 2 a 0, que garantiria uma inversão na vantagem construída no Rio.

Esse será o 103° jogo entre os adversários. No histórico de confrontos são 53 vitórias para o time de Palestra Itália, contra 33 do Flu. Além disso, foram registrados 16 empates. O último encontro entre ambos no mesmo estádio, aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, terminando com um triunfo verde e branco, na bacia das almas, por 2 a 1, com gols de Rafael Marques e Cristaldo, além de Jean ter descontado. Se o placar se repetir, teremos pênaltis.

Robinho deve ser a única novidade no Verdão

Reverter o placar conquistado pelo Fluminense não será nada fácil, mas a torcida palmeirense ganhou uma boa notícia para o confronto final: Robinho deve ser escalado na equipe titular. Entretanto, Arouca continuará fora, gerando dor de cabeça no treinador Marcelo Oliveira sobre como compor o meio campo defensivo, um dos principais pontos fracos de seu time.

Mesmo sabendo da dificuldade de conseguir a classificação e de toda pressão dos torcedores, o lateral direito Lucas sabe da importância de contar com o apoio do alviverdes nas arquibancadas e revelou, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (26), que os jogadores precisam entender que têm condições de chegarem à final.

"Os jogadores têm de entender que temos de passar para final e temos condições para isso. O time foi montado para este objetivo, e quarta-feira, com o apoio deles, com quase todos os ingressos vendidos, a torcida vem sendo fundamental. Tomamos um gol do Sport e vi a torcida apoiando. Quando você perde em casa para um time como o Sport, natural ter cobrança. Na quarta, esperamos passar pelo Fluminense", ressaltou.

Para quarta-feira, o Verdão também não poderá contar com Leandro Almeida, Thiago Santos e Alecsandro, que já atuaram na Copa do Brasil por outros clubes. Cleiton Xavier pode ser a novidade no banco, mas Fellype Gabriel vai continuar fora devido ao seu longo condicionamento físico, após grave lesão.

Principal dúvida, Fred deve ir para o jogo

Se o rival paulista terá o retorno de um jogador importante no meio campo, o Fluminense pode ter a presença para a disputa no Allianz Parque do seu maior nome no elenco, o atacante Fred. Ele esteve fazendo tratamento intensivo ao longo da semana e no treino da segunda-feira (26) participou de uma atividade de finalização e deixou o campo caminhando normalmente.

Em entrevista coletiva antes do treinamento que ocorreu no mesmo dia, o volante Jean comentou sobre a importância de contar com o camisa 9 do Tricolor para a partida que garante vaga na grande decisão da Copa do Brasil.

"Falar do Fred aqui... vocês já sabem. É líder, é quem cobra, é quem briga pelo grupo. Ele tem muita força. Dentro de campo, tem qualidade. Fico feliz pela possível volta dele. Ele treinou normal. A princípio, sem dor. Espero que ele esteja 100% na quarta", avaliou.

O atleta também aproveitou para falar sobre a chegada do treinador Eduardo Baptista e o quão fundamental foi a cobrança do técnico em relação à organização tática desenvolvida pelo elenco em campo, culminando com a chegada até às semifinais da copa nacional, principalmente com a dedicação à marcação.

"Foi fundamental devido à cobrança tática dele. O time organizou-se, passou a ser um ponto forte. Lidamos bem, aprendemos com ele. Assimilamos a forma de trabalho. Colocamos no campo e tem dado resultado positivo. Time mudou. A gente pode perder no Brasileiro, mas temos um estilo de jogo. A marcação mudou na Copa do Brasil", ressaltou.