Resultado Palmeiras x Fluminense na Copa do Brasil 2015 (2-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Palmeiras e Fluminense. Até a próxima!

Após devolver o placar do primeiro jogo, o Palmeiras bate o Fluminense por 4 a 1 nos pênaltis e está na final da Copa do Brasil! O adversário será o Santos.

O Palmeiras está na final da Copa do Brasil!

GOL DO PALMEIRAS! 4-1

Allione vai cobrar. Se fizer, acaba.

PERDEU! Segue 3-1

Gum vai para a cobrança!

GOL DO PALMEIRAS! 3-1

Cristaldo é o terceiro a cobrar pelo Palmeiras.

PERDEU! Segue 2-1

Scarpa é o segundo cobrador do Flu!

GOL DO PALMEIRAS! 2-1

Jackson é o segundo a cobrar pro Palmeiras.

GOL DO FLUMINENSE! 1-1

Jean é o primeiro a cobrar pelo Flu!

GOL DO PALMEIRAS! 1-0

Rafael Marques vai cobrar a primeira do Palmeiras!

49' Fim de jogo! Vamos para os pênaltis!

47' PRASS! Osvaldo vai à linha de fundo e cruza para Fred, que chuta para a defesa do goleiro palmeirense.

46' Allione levanta na área e Cavalieri fica com a bola.

44' GOL ANULADO! Bola levantanda na área, Dudu aparece para finalizar, mas o juiz assinala impedimento.

42' Marlon faz falta de ataque após cobrança de escanteio.

41' Osvaldo recebe de Gerson e quase sai na cara de gol. A zaga corta na hora.

40' Gerson é desarmado por Zé Roberto e comete falta.

38' Substituição no Palmeiras! Sai: Barrios; Entra: Cristaldo.

37' Gerson arrisca de longe e Prass espalma pro lado.

36' Osvaldo faz falta de ataque.

35' Zé Roberto cruza e Cavalieri defende.

34' Cartão amarelo para Jackson!

31' Agora é Lucas quem fica caído. Depois de uma dividida com Scarpa.

30' Matheus Sales fica sentindo câimbras.

29' Substituição no Palmeiras! Sai: Gabriel Jesus; Entra: Allione.

28' Magno Alves recebe de Gerson e chuta por cima.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! FRED! Gerson cruza da esquerda para o atacante, que no sacrifício, dimiinui para o Tricolor.

23' Substituição no Fluminense! Sai: Vinícius; Entra: Magno Alves.

22' Gabriel Jesus cai no gramado.

20' Scarpa força passe para Vinícius, mas Matheus corta.

19' Osvaldo corta para o lado e chuta para boa defesa de Prass.

17' Substituição no Palmeiras! Sai: Robinho; Entra: Rafael Marques.

16' Substituição no Fluminense! Sai: Breno Lopes; Entra: Osvaldo.

15' Lucas cruza e Gum afasta.

13' W. Silva cruza para Fred, mas Prass se antecipa e defende.

11' Zé Roberto cobra escanteio e defesa afasta.

10' Passe longo para Gabriel Jesus, que obriga Cavalieri a sair e tirar de cabeça.

7' Vinícius faz boa jogada, mas não consegue dar sequência.

6' Palmeiras retoma a bola, Breno perde o tempo da bola e Dudu manda por cima de Cavalieri.

4' Fluminense começa a etapa final com a posse de bola.

3' Gerson tenta finalização, mas manda torto para fora.

1' Wellington Silva tenta cruzamento, mas manda pra fora.

0' Começa o 2º tempo!

0' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Gerson.

Times já em campo para o segundo tempo.

Com dois de Barrios, o Palmeiras vai vencendo o Fluminense por 2 a 0. A vitória vai colocando o time paulista na decisão da Copa do Brasil. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

50' Fim de primeiro tempo!

49' Wellington Silva erra mais um cruzamento.

47' UUUH!! Matheus cruza para Barrios, mas bola passa por todo mundo. Por pouco não saiu o terceiro gol dele e do Palmeiras.

46' Dudu é lançado, mas o impedimento é marcado

45' Vamos até 49'

44' Dudu levanta, mas bola passa por todo mundo.

42' Cícero faz falta em Barrios.

41' Wellington Silva vai à linha de fundo, mas cruza forte demais.

39' Scarpa faz boa jogada individual e toca pra Vinícius, que erra o passe para Marcos Jr.

38' Cícero faz falta dura em Gabriel Jesus.

36' Vinícius cobra na segunda trave e Cícero cabeceia para fora.

34' Prass sente a virilha e fica caído no gramado.

33' Marcos Jr tenta drible em Zé Roberto, que comete a falta.

32' Após jogo corrido no ínicio, há um equilíbrio neste momento.

30' Barrios comete falta de ataque em Breno.

28' Vinícius arrisca, mas manda longe do gol.

27' Fred mostra não ter condições de jogo. Magno Alves aquece.

25' Matheus arrisca de longe e Cavalieri defende.

24' Breno cruza e Fred cabeceia torto para fora.

21' Fluminense se perdeu depois dos gols tomados. Palmeiras pressiona em busca do terceiro.

20' Lucas Barrios, o nome da noite até aqui, recebe atendimento no campo.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!! BARRIOS DE NOVO! Zé Roberto cobra, Cavalieri defende, mas na sobra, o paraguaio marca.

15' PÊNALTI! W. Silva perde na velocidade para Gabriel e derruba o atacante.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! BARRIOS! Robinho cruza da direita e o atacante desvia e abre o placar para o Verdão!

11' FLU RESPONDE! Scarpa cruza, Marlon sobe, bola bate na zaga e encobre Prass, que consegue defender.

10' Fred e Jackson se estranham no campo. Juiz tem que afastar os dois.

8' UUUH!! Dudu dá belo passe para Robinho na grande área. Ele chuta na saída de Cavalieri, que defende.

6' Lucas cai na ponta direita da grande área. Juiz manda seguir.

5' Jogo muito brigado até o momento.

4' Dudu cruza da direita e Cavalieri fica com a bola.

2' Outra falta em Gabriel. Desta vez cometida pelo Vinícius.

1' Wellington Silva comete falta em Gabriel Jesus. É a primeira do jogo.

0' Começa o jogo!

Tudo pronto para começar a decisão!

Times em campo. O Hino Nacional Brasileiro está sendo executado.

Jogadores de Palmeiras x Fluminense aquecem no gramado do Allianz Parque. Em instantes, começa o jogo. Fique conosco!

FOTO | Fluminense também escalado!

FOTO | Palmeiras escalado!

Em breve, divulgaremos as escalações oficiais de Palmeiras x Fluminense.

Após o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, disputado no Maracanã, Palmeiras e Fluminense decidem a vaga para a final da competição no Allianz Parque, em São Paulo, que deve estar praticamente lotado, nesta quarta-feira (28), às 22h (horário de Brasília) para assistir ao grande embate.

Na partida que deu início à luta pela classificação, os cariocas, jogando em casa, começaram muito bem e já venciam na primeira etapa por 2 a 0 com gols de Marcos Júnior e Gum, após duas falhas da zaga do Verdão em jogada de bola parada.

Os tricolores não abdicaram do jogo, mas acabaram levando um gol em penalidade convertida por Zé Roberto. Com uma arbitragem muito confusa, ambos os times tiveram gols anulados e muita reclamação ao final.

Jogando como visitante, diante do Alviverde, o Tricolor alcançou 10 trunfos e seis empates. Mas a equipe das Laranjeiras não precisa necessariamente vencer e se fizer um gol, a vida dos paulistas ficará ainda mais complicada, necessitando ao menos balançar a rede por três vezes.

O placar de 1 a 0 é o mais comum entre os rivais, aconteceu 20 vezes. Apenas em dez ocasiões ocorreu o resultado de 2 a 0, que garantiria uma inversão na vantagem construída no Rio.

Esse será o 103° jogo entre os adversários. No histórico de confrontos são 53 vitórias para o time de Palestra Itália, contra 33 do Flu. Além disso, foram registrados 16 empates.

O último encontro entre ambos no mesmo estádio, aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, terminando com um triunfo verde e branco, na bacia das almas, por 2 a 1, com gols de Rafael Marques e Cristaldo, além de Jean ter descontado. Se o placar se repetir, teremos pênaltis.

Robinho deve ser a única novidade no Verdão

Reverter o placar conquistado pelo Fluminense não será nada fácil, mas a torcida palmeirense ganhou uma boa notícia para o confronto final: Robinho deve ser escalado na equipe titular. Entretanto, Arouca continuará fora, gerando dor de cabeça no treinador Marcelo Oliveira sobre como compor o meio campo defensivo, um dos principais pontos fracos de seu time.

Mesmo sabendo da dificuldade de conseguir a classificação e de toda pressão dos torcedores, o lateral direito Lucas sabe da importância de contar com o apoio do alviverdes nas arquibancadas e revelou, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (26), que os jogadores precisam entender que têm condições de chegarem à final.

"Os jogadores têm de entender que temos de passar para final e temos condições para isso. O time foi montado para este objetivo, e quarta-feira, com o apoio deles, com quase todos os ingressos vendidos, a torcida vem sendo fundamental.

Tomamos um gol do Sport e vi a torcida apoiando. Quando você perde em casa para um time como o Sport, natural ter cobrança. Na quarta, esperamos passar pelo Fluminense", ressaltou.

Para quarta-feira, o Verdão também não poderá contar com Leandro Almeida, Thiago Santos e Alecsandro, que já atuaram na Copa do Brasil por outros clubes. Cleiton Xavier pode ser a novidade no banco, mas Fellype Gabriel vai continuar fora devido ao seu longo condicionamento físico, após grave lesão.

Principal dúvida, Fred deve ir para o jogo

Se o rival paulista terá o retorno de um jogador importante no meio campo, o Fluminense pode ter a presença para a disputa no Allianz Parque do seu maior nome no elenco, o atacante Fred. Ele esteve fazendo tratamento intensivo ao longo da semana e no treino da segunda-feira (26) participou de uma atividade de finalização e deixou o campo caminhando normalmente.

Em entrevista coletiva antes do treinamento que ocorreu no mesmo dia, o volante Jean comentou sobre a importância de contar com o camisa 9 do Tricolor para a partida que garante vaga na grande decisão da Copa do Brasil.

"Falar do Fred aqui... vocês já sabem. É líder, é quem cobra, é quem briga pelo grupo. Ele tem muita força. Dentro de campo, tem qualidade. Fico feliz pela possível volta dele. Ele treinou normal. A princípio, sem dor. Espero que ele esteja 100% na quarta", avaliou.

O atleta também aproveitou para falar sobre a chegada do treinador Eduardo Baptista e o quão fundamental foi a cobrança do técnico em relação à organização tática desenvolvida pelo elenco em campo, culminando com a chegada até às semifinais da copa nacional, principalmente com a dedicação à marcação.

"Foi fundamental devido à cobrança tática dele. O time organizou-se, passou a ser um ponto forte. Lidamos bem, aprendemos com ele. Assimilamos a forma de trabalho. Colocamos no campo e tem dado resultado positivo. Time mudou. A gente pode perder no Brasileiro, mas temos um estilo de jogo. A marcação mudou na Copa do Brasil", ressaltou.

O Allianz Parque é o palco do jogo Palmeiras x Fluminense. O estádio tem capacidade para 44 mil torcedores e promete receber bom público.

FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Fluminense. É a esperança de gols do Tricolor. Também, ele foi decisivo ao marcar um gol no jogo de volta das quartas de final contra o Grêmio.

FIQUE DE OLHO: Barrios, atacante do Palmeiras. Marcou três dos quatro gols do Palmeiras na goleada por 4 a 1 sobre o mesmo Flu, no Maracanã, pelo Brasileirão.

No Fluminense, a única dúvida é entre Marcos Jr e Pierre. O atacante sofreu um tostão na coxa e deu lugar ao volante. No mais, o time que enfrentará o Palmeiras será esse: Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Marlon e Breno Lopes; Pierre (Marcos Júnior), Jean, Cícero, Vinícius e Gustavo Scarpa; Fred.

Com Robinho, o técnico do Palmeiras, Marcelo Oliveira, relacionou 23 jogadores para o confronto. São eles: Fernando Prass e Jailson; Lucas, Egídio, João Paulo e João Pedro; Jackson, Vitor Hugo, Victor Ramos e Nathan; Matheus Sales, Amaral e Andrei Girotto; Robinho, Allione e Zé Roberto; Mouche, Lucas Barrios, Cristaldo, Gabriel Jesus, Kelvin, Dudu e Rafael Marques.

O atacante Fred, que teve uma torção no tornozelo e joelho esquerdos no primeiro jogo contra o Palmeiras, treinou com bola normalmente e deve jogar. Porém, não estará 100%. É o que afirma o técnico da equipe Eduardo Baptista: ''Ao fim do jogo, ele começou tratamento intensivo. A gente tinha preocupação muito grande. Ele tem evoluído. Mérito ao DM, mas também ao jogador. Ele quer ajudar. Ele está se esforçando. Não vai estar 100%, mas próximo disso. Mesmo assim, ele é importante. E sabe disso.''

Para a partida desta quarta-feira, o Allianz Parque terá casa cheia – foram mais de 37 mil ingressos vendidos. O experiente meia palmeirense Zé Roberto comentou a importância da torcida: ''Ela é essencial neste momento. Podemos pegar como exemplo a partida contra o Internacional, que em um momento crucial do jogo foi muito importante e nos empurrou para semifinal. Precisamos muito dela nesta etapa. Estamos muito focados para que o objetivo seja alcançado.''

Na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense derrotou o Palmeiras por 2 a 1. Marcos Junior e Gum marcaram para o Tricolor, enquanto Zé Roberto, de pênalti, diminuiu.

Nas quartas de final, um choque de tricolores. Fluminense e Grêmio se enfrentaram com a expectativa de um grande jogo. Porém, o que se viu foram dois times cautelosos. Resultado: igualdades nos dois confrontos. No de ida, um 0 a 0 no Maracanã. No de volta, 1 a 1. Como um empate com gols classificava os cariocas, o Flu ficou com a vaga às semifinais da competição.

O Palmeiras, após passar pelo Cruzeiro, enfrentou outro grande nas quartas: o Internacional. Após um 1 a 1 no jogo de ida, no Sul, o Verdão passou sufoco em casa, mas trouxe a classificação. Na Arena, após abrir dois gols de vantagem, o time paulista cedeu o empate em 2 a 2 – placar que o tiraria da competição. Porém, pouco tempo depois, o Palmeiras fez 3 a 2 e foi para as semifinais da Copa do Brasil.

O Fluminense, por sua vez, teve pela frente o Paysandu. O Tricolor carioca bateu o Papão por 2 a 1 nos dois jogos e classificou-se para as quartas de final.

Nas oitavas de final, o Palmeiras enfrentou e eliminou o atual bicampeão brasileiro Cruzeiro nas oitavas. No jogo de ida, em São Paulo, o Verdão venceu o time celeste por 2 a 1. Na volta, em Belo Horizonte, outra vitória palmeirense. Desta vez, por 3 a 2.

Palmeiras x Fluminense não tiveram vida fácil nesta Copa do Brasil. O Tricolor classificou-se às quartas pelo Campeonato Brasileiro 2014, onde ficou na quinta colocação. Não disputou a Libertadores, mas obteve o privilégio por ter sido o melhor brasileiro fora da competição internacional. Já o Verdão classificou-se às quartas no chaveamento padrão. Eliminou Vitória da Conquista, Sampaio Corrêa e ASA nas três fases anteriores.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Palmeiras x Fluminense minuto a minuto, partida válida pela semifinal da Copa do Brasil, a ser disputada às 22h (de Brasília), no Allianz Parque.