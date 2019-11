Na Memória: Em 2010, Santos eliminava o Grêmio e tornava-se finalista da Copa do Brasil

O Santos está muito perto de voltar a disputar uma final de Copa do Brasil. Depois de aplicar 3 a 1 no São Paulo jogando fora de casa, o Peixe pode até perder por 2 a 0 na Vila. A semifinal da próxima quarta-feira pode colocar o time alvinegro em sua segunda decisão do maior torneio de mata-mata do país.

A primeira e única final disputada pelo Santos foi em 2010. Na ocasião, a equipe também era comandada por Dorival Júnior. Porém, contava com Neymar e Ganso aparecendo para o futebol nacional e mundial, além de jogadores como Wesley, Marquinhos e André em grande fase. Como se não bastasse, Robinho voltava da Europa e fazia grande temporada.

Sensação do Brasil na época devido ao bonito futebol apresentado, o Peixe encontrou o Grêmio na semi-final da Copa do Brasil. Os gaúchos tinham Silas como treinador e um elenco mais modesto. Mesmo assim, a eliminatória foi extremamente equilibrada: no Olímpico, o Alvinegro Praiano permitiu virada tricolor após sair ganhando por 2 a 0 e a partida terminou em 4 a 3 a favor dos gremistas. Na volta, um triunfo por 3 a 1 deu a vaga ao Santos.

Jogaço no Olímpico deu vantagem ao Grêmio

Em 12 de maio de 2010, o Peixe foi até Porto Alegre para o primeiro jogo da última fase antes da final da Copa do Brasil daquele ano. O Grêmio depositava suas esperanças no quarteto ofensivo composto por Douglas, Hugo, Jonas e Borges. Por outro lado, Neymar era ausência no time santista.

Logo aos 20 minutos, o Santos já tinha 2 a 0 a seu favor no placar. Primeiro, André escorou cobrança de escanteio de Marquinhos. Em seguida, recebeu lindo passe de Ganso e deslocou Victor. Ainda na etapa inicial, Jonas desperdiçou pênalti que foi defendido por Felipe. Tudo parecia encaminhado para a classificação alvinegra, mas o segundo tempo mudou os rumos do duelo.

Aos 12 minutos da parte final de partida, Borges concluiu boa trama ofensiva e descontou para o Tricolor. Bastaram mais seis minutos para que o atacante voltasse a marcar. Rodrigo Mancha vacilou em saída de bola e o matador mandou para as redes após passe de Jonas. Foi justamente Jonas, com uma bomba de fora da área, que virou o jogo. Aproveitando falha da zaga, Borges completou seu hat-trick aos 31. Antes do fim, Robinho recebeu de Ganso e fez o terceiro do Peixe: 4 a 3.

Com golaços, Santos reverteu e garantiu classificação

Uma semana depois do grande jogo disputado no Olímpico, o reencontro foi marcado por muita emoção. A primeira etapa foi marcada por muito equilíbrio e o Grêmio conseguiu ir para o intervalo com o placar zerado, que o classificava. Na segundo tempo, porém, as individualides santistas decidiram o mata-mata.

Aos 6 minutos, Ganso teve espaço na intermediária e mandou uma bomba, sem chances para Victor, abrindo o marcador. Na metade da parte final do confronto, Robinho saiu frente a frente com o goleiro gremista e tocou por cobertura, anotando um golaço que deixou o time praiano muito perto da decisão.

Mas a partida ainda reservava muito nervosismo. Em cobrança de falta de Douglas, Felipe deu rebote e Rafael Marques completou para o barbante santista, aos 29 minutos. Com mais um tento, os gaúchos avançariam. Mas, em contragolpe fatal, Wesley passou por Victor e finalizou para sacramentar a classificação do Peixe: 3 a 1.