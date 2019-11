Resultado Santos x São Paulo pela Semifinal da Copa do Brasil 2015 (3-1)

Uma grande noite, um grande abraço e até a próxima.

Leia o pós jogo da vitória santista sobre o São Paulo: Santos mostra força da Vila, volta a derrotar São Paulo e garante classificação na final

Vamos encerrando aqui a transmissão de uma noite emocionante de Copa do Brasil. Fique de olho no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes.

Allione marca e o Palmeiras está na final da Copa do Brasil.

Allione para por o Palmeiras na final.

Gum mandou longe. Bizonho.

Cristaldo marca e abre 3 a 1.

Fernando Prass pegou! Canto direito, à meia altura, foi bem o goleiro.

Scarpa na bola.

Canto direito rasteiro. 2 a 1.

Jackson pro Verdão.

Com uma categoria impressionate, Jean empata. 1 a 1.

Jean para o Flu.

Rafael Marques bate forte e alto no canto esquerdo. 1 a 0.

Flu com Jean, Gustavo Scarpa, Gum, Cícero e Fred.

Palmeiras terá Rafael Marques, Jackson, Cristaldo, Allione e Zé Roberto nas batidas.

E TEREMOS PÊNALTIS! O jogo termina com o placar igual ao jogo da ida. As emoções não cessam.

SAAAAAAAALVA, AAAAAMAAARAL! No lance final, a bola ficou pipocando na área verde, Gerson tentou, Osvaldo também e a zaga afastou.

FERNANDO PRAAAAAAAAAAAS! Cruzamento da direita, a bola foi passando por todos na grande área, Fred mandou no gol e Prass operou um milagre!

Se continuar assim, teremos cobranças de pênaltis.

É a vaga restante para a final da Copa do Brasil. Santos já está lá.

Temos 45 do segundo tempo e teremos mais quatro minutos de acréscimos.

No Allianz Parque, Dudu chegou a marcar, mas estava muito à frente. Seria o gol da vaga.

Santos buscará o Bi e espera Palmeiras x Fluminense, que ainda jogam em São Paulo.

O PEIXE ESTÁ NA FINAL! Uma boa vitória em casa por 3 a 1, repetindo o placar do primeiro jogo e garantindo de vez a vaga.

90' Fim de papo na Vila Belmiro.

89' Santos toca curto, gasta o tempo e espera o fim de jogo.

88' Recuo na fogueira para Denis, que afastou como dava.

87' Geuvânio imprimiu uma correria danada na direita, mas sofreu falta e o jogo parou.

86' Matheus Reis cruza na área, mas Centurion não alcança a bola e a zaga afasta.

85' Reta final de partida, na Vila Belmiro.

84' São Paulo seguirá sem um título da Copa do Brasil, até o ano que vem, quando poderá voltar a disputar.

83' Peixe tentará o Bi da Copa do Brasil. Em 2010, com Robinho, Neymar e Ganso o alvinegro levou o primeiro título.

82' Tricolor joga já mais lento e parece conformado com a derrota.

81' Torcida são-paulina canta em protesto. Fase é horrível, tanto dentro, quanto fora de campo.

80' Santos controla o jogo e toca mais a bola. São Paulo pouco cria ataque.

79' A chuva aperta e a torcida santista sobe o tom.

78' MUDA O SANTOS: Alison entra e sai Gabriel.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GABRIEL mas estava impedido. Um pouco à frente.

76' QUAAAAAAAAAASE MAIS UM! Jogada linda pela esquerda, Gabriel buscou o segundo pau pra Ricardo Oliveira, mas o camisa 9 não alcançou.

75' No outro jogo da semifinal, o Fluminense marca e vai levando o jogo para os pênaltis.

74' Chuva cai forte na Vila Belmiro.

73' A soma dos placares mostra 6 a 2 para o Santos. O placar do Morumbi se repete.

72' DE HONRA! Michel recebeu na entrada da área, armou a canhota e mandou uma pedrada no canto esquerdo de Vanderlei. Descontou.

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MICHEL BASTOS, DO SÃO PAULO!

70' Santos dá uma série de lindos dribles. Até Pato tomou um chapéu.

69' AMARELO, MATHEUS REIS. Deu um rodo em Gabriel.

68' NA TRAAAAAAAAAVE! Michel Bastos manda uma pedrada de muito longe e acerta o poste esquerdo do goleiro Vanderlei.

67' São Paulo segue com a bola no ataque, mas não tem nenhum lampejo de criatividade.

66' Lyanco tenta salvar a pátria, manda de muito longe para muito longe.

65' MUDA O SÃO PAULO: Kardec dá a vaga para Centurion.

64' Novos gritos de "Olé" da torcida do Peixe.

63' Apesar do Peixe não querer tanto o ataque, sua marcação é muito boa.

62' Santos novamente se resguarda em seu campo e espera um erro tricolor para sair em contra-ataque.

61' Ganso pouco aparece na criação de jogadas do São Paulo. Kardec e Wesley tentam alguma jogada.

60' Pato traz para a perna direita, levanta na área, mas Gustavo Henrique tirou de cabeça.

59' Festa santista na Vila Belmiro. Peixe massacra e vai garantindo a vaga na final da Copa do Brasil.

58' MUDA O SANTOS: Geuvânio entra na vaga de Lucas Lima.

57' Michel Bastos armou a canhota, mas bateu mal demais e saiu sem perigo.

56' Na batida de Ganso, Thiago Maia afastou o perigo como dava.

55' Levantamento de Pato na área santista, mas Gustavo Henrique deu um bico pra escanteio.

54' Jogo, mesmo resolvido, é bem agradável e limpo. Sem faltas duras e arbitragem tranquila.

53' Ganso armou de canhota, mas tirou demais do gol e isolou o chute. Só tiro de meta.

52' PRA FOOOOOOOOORA! Lucas Lima começa a jogada pela esquerda, cruza. A zaga tricolor afasta no pé de Ricardo Oliveira, que se ajeita pra canhota, mas isola o chute.

51' Lançamento longo de Zeca para Gabriel, mas Denis sai bem e protege a saída da bola.

50' Bruno faz fila pelo meio, mas Zeca arrepia e afasta o perigo.

49' Tricolor busca atacar sempre usando as beiradas do campo. Não desiste ainda de marcar.

48' Lucas Lima, Gabriel e Ricardo Oliveira triangulam, mas o camisa 9 estava impedido.

47' Santos começa mais ligado e aparenta querer mais gols.

46' QUE PAPELÃO... Denis e Bruno escorregam e quase Ricardo Oliveira marca mais um.

45' A bola volta a rolar no segundo tempo.

Equipes de volta, torcida santista grita demais e são paulinos gritam "time sem-vergonha".

MUDA O SÃO PAULO: Rogério Ceni sai e entr Denis.

Com a vaga praticamente garantida, o Peixe aguarda o vencedor de Palmeiras x Fluminense.

Com o resultado de momento, temos 6 a 1 na soma dos placares e o São Paulo precisará marcar 5 gols em 45 minutos.

Santos goleia e apenas um verdadeiro milagre tirará a vaga alvinegra na final da Copa do Brasil.

47' Fim da primeira etapa, na Vila Belmiro.

46' Volta final no relógio.

45' Apesar de tudo, torcida tricolor faz barulho.

44' Mais dois minutos de jogo.

43' Jogo agora está parado. Ricardo Oliveira sente no gramado.

42' São Paulo não acerta as jogadas no campo de ataque, mas também não sofre mais nos contra-ataques.

41' Peixe cadencia neste final. Não quer mais jogo, o time da casa.

40' Entramos na reta final de primeiro tempo.

39' Matheus Reis teve a chance de mandar cruzado, mas preferiu cruzar e encontrou Gustavo Henrique pra afastar.

38' Santos claramente tira o pé nesta reta final de partida. Classificação garantida.

37' Com a mudança, Wesley atuará mais aberto na direita e Kardec será o centroavante.

36' Gritos de Olé na Vila Belmiro.

35' Bola na área santista, mas David Braz corta bem.

34' MUDA O TRICOLOR: Luis Fabiano sai e Wesley entra.

33' Ganso busca o passe para Luis Fabiano, mas Zeca chegou cortando. Escanteio.

32' Wesley se aquece no banco de reservas. São Paulo ainda resiste.

31' Michel Bastos domina e arrisca de fora, mas pega muito mal na bola. Só tiro de meta.

30' No outro jogo que define o rival santista, o Palmeiras vai vencendo por 2 a 0 e se garantindo na final.

29' Outra vez o Peixe desce rápido, mas agora, Gabriel acerta a marcação e quase Lucas Lima pega o rebote.

28' São Paulo ainda tenta um gol de misericórdia e ataca. Pode vir uma goleada histórica.

27' NA TRAAAAAAAVE! Triangulação rápida e precisa do Peixe, Daniel Guedes cruza, Lyanco falha, Gabriel manda no gol e acerta o pé da trave.

26' Agora, 5-3 ou 6-3 para o São Paulo. Somente assim paraa ir à decisão.

25' VANDERLEI! Kardec pra Luis Fabiano, que gira e manda um tiro. O goleiro santista cai bem e espalma pela lateral.

24' UM MASSACRE! Outra arrancada de Lucas Lima pela esquerda. O meia rolou rasteiro na pequena área e Ricardo Oliveira só desviou pra matar Rogério Ceni. Passeio na Vila.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RICARDO OLIVEIRA, DO PEIXE!

22' Não teremos mais pênaltis. Agora só um 4-2 ou 5-2 pra salvar o São Paulo.

21' UMA PINTURA! Contra ataque santista, Lucas Lima arranca pela esquerda, inverte para a direita e encontra Marquinhos Gabriel. O meia dominou no bico da grande área, mandou dali de canhota e jogou onde a coruja dorme. Golaço!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAÇO, MARQUINHOS GABRIEL, DO SANTOS!

19' Pato cobra, a bola fica viva e a zaga afasta como pode.

18' VANDEEEERLEEEEI! Falta batida por Pato, Lucão escora e o goleiro faz linda defesa. Escanteio.

17' São Paulo vai pra cima com tudo e aposta muito nas bolas aéreas.

16' Santos usa bem a vantagem e os esaços dados, mas perdem gols demais.

15' PERDEU, LUCAS LIMA! Saída errada tricolor, Ricardo Oliveira recebe, prefere passar para o meia, mas sai forte demais.

14' Torcida santista já solta os gritos de "Eliminados".

13' No momento, o Tricolor precisa de 3-1 para levar aos pênaltis e 4-1 para avançar direto.

12' PRA GRITAR ELIMINADO! Saída muito rápida do time santista. Lucas Lima dá nas costas do lateral esquerdo para Gabriel chegar na velocidade. O camisa 10 manda de três dedos para Ricardo Oliveira dar um tapa na bola e deslocar Rogério Ceni.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RICARDO OLIVEIRA, DO PEIXE!

10' Lucas Lima busca o lançamento longo e joga forte demais para Ricardo Oliveira.

9' Bruno se precipita e cruza de qualquer maneira na área santista, facilitando a vida da zaga.

8' São Paulo é ofensivo, mas deixa muitos espaços. Natural pra quem precisa de 3 gols.

7' KARDEC... Cruzamento de Pato da esquerda, subiram Luis Fabiano e Allan Kardec, mas um atrapalhou o outro.

6' Jogo é nervoso, tenso, com faltas fortes e muita marcação cerrada.

5' AMARELO, LUIS FABIANO. Pegada firme em Lucas Lima.

4' Santos marca no campo de ataque, mas quando o Tricolor escapaleva certo perigo.

3' O jogo começa a mil! Os dois times estão abertos e o jogo é franco.

2' RESPOSTA IMEDIATA. Pato recebeu na canhota, dançou pra cima da zaga, mandou no ângulo, mas subiu demais a bola.

1' PRA LEVANTAR! Falha da zaga tricolor, Ricardo Oliveira cruzou rasteiro e Gabriel quase abriu o placar.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO! A decisão por uma vaga nas finais começou.

Tricolor com seu novo uniforme 3. Camisas, calções e meias bordô.

Santos com seu uniforme principal. Camisas, calção e meias brancas.

Equipes se posicionam e a bola vai rolar!

A arbitragem é de Luis Flávio de Oliveira, com Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse.

Equipes sobem ao gramado da Vila. A torcida alvinegra faz muita festa para recepcionar sua equipe.

Equipes em preparação final. Dentro de instantes as duas equipes sobem ao gramado da Vila Belmiro.

O gramado no estádio é muito bom e teremos todas as condições de uma ótima partida.

É noite de fortes emoções. É noite de mata-mata. A VAVEL Brasil está atenta em todos os detalhes.

A torcida tricolor se faz presente na Vila. Ainda que exista uma mínima chance, as esperanças estão vivas.

As equipes trabalham no gramado da Vila Belmiro. O caldeirão é todo pressão. Em instantes os dois times entrarão em definitivo.

Santos com Vanderlei; Daniel Guedes, David Braz, Gustavo Henrique, Zeca; Thiago Maia, Renato, Marquinhos Gabriel, Lucas Lima; Gabriel, Ricardo Oliveira. Téc: Dorival Jr.

São Paulo escalado com Rogério Ceni; Bruno, Lyanco, Lucão, Matheus Reis; Rodrigo Caio, Ganso, Michel Bastos; Allan Kardec, Pato, Luís Fabiano. Téc: Doriva.

Após a vitória do Santos, por 3 a 1, no Morumbi, o São Paulo precisará de um milagre para avançar às finais da Copa do Brasil. Para passar de fase no torneio, a equipe Tricolor terá que, na noite de hoje (28), às 22h, vencer o Peixe, na Vila Belmiro, por 3 a 0, ou por dois gols de diferença a partir do placar de 4 a 2. Lembrando que se o jogo terminar 3 a 1 para os visitantes haverá decisão por pênaltis.

No final de semana, o Peixe, com time misto, foi até Florianópolis e empatou sem gols com o Figueirense. Já o clube do Morumbi foi com o que tinha de melhor até o Paraná para enfrentar o Coritiba.

No Couto Pereira, o time de Doriva venceu por 2 a 1 e chegou a 50 pontos no campeonato. A pontuação é a mesma do time da Baixada, porém os alvinegros ficam na frente, em quarto lugar, por ter um saldo de gols maior.

Para pelo menos levar a partida para os pênaltis, o Tricolor terá que fazer o que fez o Grêmio no primeiro turno do Brasileirão. A equipe gaúcha venceu na Vila Belmiro por 3 a 1, único resultado que pode levar a decisão de hoje para as penalidades.

Para se classificar diretamente, o exemplo a ser seguido já é mais antigo. A última vez em que o Santos perdeu por mais de dois gols jogando no Urbano Caldeira foi em 2008, quando foi derrotado pelo Goiás por 4 a 0.

Fora isso, ainda existe o tabu em mata-matas entre as duas equipes. A última vez em que o São Paulo eliminou o rival nesse tipo de torneio foi em 2000, no Campeonato Paulista. De lá pra cá, os times já se encontraram mais seis vezes, e em todas o clube da capital foi eliminado.

Artilheiro diz que Santos não irá administrar resultado da ida

Podendo ser até mesmo derrotado por 2 a 0, o time alvinegro deverá ser mais cauteloso e atacar menos, certo? Não é o que pensa Ricardo Oliveira. O artilheiro da equipe santista afirmou que o Santos irá atacar em busca de mais uma vitória, pois esse é o "DNA" do time.

"Foge da nossa característica (administrar o resultado). Seria impossível a gente fazer isso, o Santos não sabe jogar desse jeito. Não vamos esperar e passar confiança ao adversário. Não vamos defender um resultado, mesmo que saibamos que é favorável.

Dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, vamos em busca de outra vitória, com certeza. Isso dá muito mais segurança do que jogar com o resultado debaixo do braço. Somos agressivos por característica, vamos impor o nosso ritmo, propor o jogo, dentro de uma organização", afirmou o matador.

Além disso, o Peixe é praticamnte imbatível em casa. Jogando na Vila Belmiro, a equipe venceu todos os seus últimos 14 jogos, e pretende manter essa sequência. A última equipe a vencer na Baixada foi justamente o Grêmio, por 3 a 1, resultado que levaria a partida de hoje para os pênaltis.

Elenco são-paulino acredita na classificação

Enquanto Ricardo Oliveira falou pelo lado santista, Alan Kardec foi quem deu entrevista no CT da Barra-Funda. O atacante, que voltou após mais de seis meses parado e já marcou um gol, contra o Coritiba, é uma das esperanças do São Paulo para chegar à final. O jogador, que já teve uma boa passagem no rival desta noite, revelou que deu um ultimato aos outros atletas do elenco no vestiário.

"Muita gente acredita, então vamos começar por aí. Partiu de mim mesmo e se temos qualidade, capacidade, somos um grupo, temos de acreditar que as coisas podem acontecer. A pergunta foi simples e bem na lata. "Você acredita?"

Se alguém dissesse que não acreditava, eu diria que então: "a gente não precisa de você". A verdade é essa. Dentro dessa pergunta, começa a surgir situações que podem acontecer. Acreditamos", disse o camisa 14.

Kardec, entretanto, não tem presença garantida entre os titulares. Isso porque Luís Fabiano voltou de contusão e poderá atuar. Além do camisa 9, Matheus Reis, que estava suspenso contra o Coritiba, também deverá voltar ao time do técnico Doriva. Por outro lado, o treinador terá problemas principalmente no setor defensivo.

O zagueiro Breno e o lateral Carlinhos estão contundidos e não ficarão à disposição. Além deles, não poderão atuar também o volante Thiago Mendes, suspenso, e o atacante Rogério, que já disputou a Copa do Brasil pelo Vitória.

Acompanhe com a VAVEL Brasil, todos os detalhes à partir das 21 horas, horário de verão brasileiro.

Em meio à crise política vivida no São Paulo nos últimos dias, houve pedido de demissão de Osorio, contratação de Doriva e renúncia do agora ex-presidente Carlos Miguel Aidar, nessa ordem. No entanto, na noite desta terça-feira, Leco venceu as eleiçõs no clube e segue presidente.

Como o técnico que foi contratado da Ponte Preta chegou ao Morumbi com o aval do ex-mandatário, seu nome já começa a ser questionado nos bastidores do clube após apenas duas partidas comandando a equipe, o que faz com que uma vitória nesta noite seja importantíssima.

Além do "Neymar do Nordeste", Doriva também não poderá contar com mais dois atletas: o lateral Carlinhos e o zagueiro Breno. O primeiro, que já atuou até de ponta-direita nos tempos de Osorio, tem um estiramento na panturrilha esquerda, enquanto o segundo, que com o ex-técnico são-paulino jogou como volante, sofre com dores no joelho direito.

Desde que Dorival Jr assumiu o time da Baixada, o Santos passou a ser um dos melhores times do Brasil, na opinião de muitos. O técnico, após pegar a equipe desacreditada na zona de rebaixamento, levou o Peixe ao G-4 do Brasileirão e às semifinais da Copa do Brasil, e, além do resultado, a equipe tem conseguido encantar pelo bom futebol jogado, principalmente por Lucas Lima e Ricardo Oliveira.

O clube santista não é eliminado pelo Tricolor em mata-matas desde o Campeonato Paulista de 2000. Após isso, as equipes se encontram três vezes pelo Paulistão, duas pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa Sul-Americana, todos com o Peixe como vencedor.

O estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, será o palco do clássico desta quarta-feira.

A arbitragem será de Luis Flávio de Oliveira.

FIQUE DE OLHO: Allan Kardec, atacante: o jogador voltou recentemente de lesão e já mostrou o seu faro de gol, ao voltar à balançar as redes no último domingo. É peça importante no ataque e conhece bem o Peixe.

FIQUE DE OLHO: Lucas Lima, meia: um dos melhores jogadores em atividade no Brasil, é nome constante nas listas de Dunga e alia técnica, visão de jogo, armação de jogadas, com muita habilidade e personalidade.

O outro lado do clássico. Fala,Bruno: "Precisamos ter tranquilidade e aproveitar as chances que irão surgir. Os gols que perdemos no primeiro jogo não poderemos perder agora. Além disso, temos de ter foco, lembrar que tem 90 minutos. Não adianta querer resolver tudo logo de cara."

Ricardo Oliveira: "Tem jogadores no São Paulo motivando os companheiros, perguntando se os colegas acreditam que podem reverter. Tem muita coisa em jogo. Quem ganhar vai disputar uma final, já vencer outra situação. Mas para ganhar, precisa jogar. Eles vão vir para provar que têm condições de reverter. A única certeza é de que o jogo começa 0 a 0."

São Paulo passou por Ceará e Vasco para chegar neste duelo contra o Peixe. Já o Santos teve um caminho mais longo, batendo Maringá, Londrina, Sport, Corinthians, Figueirense e agora, faz o San-São.

O caminho de cada um foi diferente para chegar nesta semifinal. Enquanto o Tricolor chegou nas oitavas, vindo da Libertadores, o Santos jogou todas as fases da competição.

O primeiro jogo foi marcado pela queda da energia, muita chuva e várias chances são paulinas desperdiçadas. Melhor para o Peixe que aproveitou suas chances e está com a vaga nas mãos.

Esta quarta-feira será dedicada para a definição da grande final da Copa do Brasil. No outro lado da chave, o Fluminense tem a vantagem do empate, mas o Palmeiras terá o apoio de mais de 37 mil pessoas para reverter o placar.

O fim de semana, pelo Brasileirão, foi de pegadas diferentes. Talvez de olho no jogo da volta, o Santos entrou mais morno e empatou sem gols contra o Figueirense. Ainda é o 4º, mas agora tem a mesma pontuação de Inter e São Paulo, que bateu o Coritiba, em pleno Couto Pereira.

O time tricolor tenta o inédito feito da conquista da Copa. Mas para isso, precisará passar pelo alvinegro praiano, campeão em 2010 e em busca do Bi.

Isso porque teremos um grande clássico paulista e brasileiro para definir um finalista na Copa do Brasil 2015. Santos x São Paulo fazem o jogo da volta na Vila Belmiro e você acompanhará todos os detalhes aqui.

A partir de agora, você acompanhará, em todas as suas emoções, mais uma grande partida do futebol nacional. E nesta noite de quarta-feira, as emoções prometem saltar à pele.

Amigo da VAVEL Brasil, um grande abraço. Seja bem-vindo em mais uma transmissão em tempo real com a melhor equipe da internet brasileira.