Em menos de 24 horas, sócios esgotam venda de ingressos on-line para partida contra o Corinthians

Sem dúvida, o duelo contra o Corinthians, neste de semana pelo Campeonato Brasileiro, é a atenção principal do torcedor atleticano. A maior prova disso foi a rapidez com que os ingressos foram vendidos para os torcedores do clube mineiro. Em menos de 24 horas, todos os bilhetes para a peleja já haviam sido comprados, antes mesmo de serem transferidos para a venda física aos torcedores que não possuem o sistema de sócio-torcedor. Desde que esse recurso foi criado, é a primeira vez que isso acontece.

Através do sócio-torcedor, todos os 17.340 ingressos disponíveis para torcedores do Atlético com GNV (Galo na Veia) Prata foram vendidos, além de aproximadamente 2.600 vagas disponíveis para sócios GNV Black, que já têm lugares garantidos. Completando os espaços vazios, restam entradas para convênio, patrocinadores e a porção destinada à torcida visitante, que terá venda física no dia da partida, totalizando os 23.008 lugares liberados para se ocupar no Independência.

Geralmente, a venda de ingressos pela internet vinha rendendo muitas compras, mas nunca havia atingido o limite de lugares. Os bilhetes que sobravam, iam para a venda física e, após passarem pela compra dos sócios que não o fizeram on-line, estariam à disposição para os torcedores que não possuem GNV pudessem efetuar a compra.

Com a permanência do Atlético como mandante no Independência, que possui pouco mais de 23 mil lugares à disposição, a tendência é que o ocorrido nessa semana venha a acontecer mais vezes na reta final do campeonato.