Destaque na última Copa São Paulo, jovem lateral Raul renova com Grêmio

Além das visitas do ex-presidente Fábio Koff e do ex-jogador Emerson ao CT Luiz Carvalho na manhã desta sexta-feira (30), boas notícias rondaram o centro de treinamentos gremistas, que após a comemoração do aniversário de Rafael Galhardo, ficou sujo de farinha e ovos. Em compensação, o promissor lateral-direito que atua nas categorias de base do Grêmio e foi destaque na última Copa São Paulo, Raul renovou seu vínculo com o Grêmio por mais três anos e seguirá e solo gaúcho sob o comando de Roger Machado.

Após o fim do trabalho para o jogo diante do Flamengo no próximo domingo (1) na Arena, os jogadores gremistas se reuniram no centro do campo para festejar a data de aniversário do lateral direito Rafael Galhardo, que fez 24 anos nesta sexta-feira (30). Na comemoração, alguns tapas na cabeça do jovem jogador e despejos de farinha, ovos e muito mais. O jogador se sentou no gramado enquanto era alvo da brincadeira.

O clima de descontração e as boas notícias parecem ter feito parte desta sexta-feira (30) no CT gremista. Além da comemoração de Galhardo, o Grêmio confirmou a renovação do vínculo do atleta Raul, que tem o carinho dos torcedores e seguidamente atua bem nas categorias de base tricolor. O jogador de 18 anos é tido como uma das maiores promessas na lateral direita gaúcha, e renovou por mais três anos com o clube.

Apesar de ter pouco espaço no elenco principal que já conta com Rafael Galhardo e Lucas Ramón na posição, e atualmente, integra o chamado "grupo de transição" ou o "Grêmio B", que conta com atletas novos e de pouca experiência, mas que seguidamente participam de campeonatos para não perder o ritmo e a boa forma. Resta apenas a assinatura para selar o acordo entre os representantes e o atleta, que é uma das maiores promessas do Grêmio para os próximos anos.