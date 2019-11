Resultado São Paulo x Sport no Campeonato Brasileiro 2015 (3-0)

Obrigado a todos que acompanharam este grande clássico conosco. Não deixem de acompanhar tudo sobre o Campeonato Espanhol e outras grandes ligas na VAVEL Brasil. Sigam nossa página no Twitter e no Facebook. Um abraço e até a próxima!

O São Paulo vence o Sport pelo placar de 3 a 0 e dorme no G-4 com 53 pontos na tabela de classificação. Gols de Ganso, Luis Fabiano e Michel Bastos. Destaque ficou por conta de Alexandre Pato, que teve boas chances, mas não marcou. Com 49, o Sport ficará mais distante da zona de classificação à Libertadores.

92' Termina o jogo. O São Paulo vence o Sport no Morumbi

91' Rogério de novo! Hudson cruza na área na medida para o atacante paulista chutar de voleio, mas para fora. Quase o quarto gol do São Paulo

89' Que isso Rogério!? Pato tabela de novo com Ganso, invade a área e rola para Rogério, que com o gol vazio, chuta pra fora

86' DENIS!!!!!!! Régis recebe de André e chuta com força dentro da área. O goleiro são paulino faz uma bela defesa!

76' Opa! Régis recebe dentro da área, chuta, e a bola bate em Rodrigo Caio. Time pernambucano pede pênalti, mas o árbitro manda seguir o jogo

75' Olha o Pato de novo! Nova tabela entre o atacante e Ganso, que da o último passe para Pato, mas o ponta não foi mais rápido que Danilo Fernandes, que saiu para defender

71' Alan Kardec finaliza fraco para Danilo Fernandes agarrar com segurança

69' Substituição no São Paulo:

Sai: Michel Bastos

Entra: Rogério

69' Substituição no São Paulo:

Sai: Luis Fabiano

Entra: Alan Kardec

65' Substituição no Sport

Sai: Élber

Entra: Hernane

65' Substituição no Sport

Sai: Marlone

Entra: Neto Moura

63' Pôlemico! Na comemoração, Michel Bastos levou o dedo a boca em sinal de silêncio para a torcida. O jogador foi vaiado após o erro de um passe

63' Michel Bastos recebe na entrada da área, bate forte de perna esquerda, a bola desvia em Ewerton Pascoa, egana Danilo Fernandes e morre no fundo do gol. 3 a 0 para os paulistas!

63' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!! MICHEL BASTOS!!!

57' UUUUUUUUUUUH, Só dá São Paulo! Pato faz jogada individual, passa por três e cai na área, a bola sobra para Luis Fabiano, que toca para Michel Bastos, mas o meia chuta travado

55' Ótima jogada do São Paulo! Wesley para Reinaldo, que cruza para Ganso, mas o meia não consegue dominar a bola na entrada da área

48' UUUUUUUUUUH! Ganso está voando! O meia cobrou uma falta no ângulo de Danilo Fernandes, que novamente espalmou para a linha de fundo!

47' Cartão amarelo! Rithely, por falta em Alexandre Pato. Falta perigosa para o São Paulo

45' Recomeça a partida no estádio Morumbi. São Paulo 2 a 0 Sport pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro 2015

Substituição no Sport:

Sai: Maikon Leite

Entra: Régis

Substituição no São Paulo:

Sai: Bruno

Entra: Hudson

O tricolor paulista tomou conta do jogo e logo abriu o placar com Ganso. Quando o Sport ameaçava acordar no jogo, uma boa jogada do ataque paulista com Pato, Ganso e Luis Fabiano ampliou o placar para os mandantes.

46' Fim da primeira etapa! São Paulo vai batendo o Sport por 2 a 0

42' Grande jogada entre Pato e Ganso, a bola fica com o atacante que deixa Luis Fabiano em boas condições para marcar, e ele fez! 2 a 0 São Paulo quando o Sport tentava acordar no jogo!

42' GOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!! LUIS FABIANO!!!

40' André atingee Rodrigo Caio no rosto e o jogo está novamente parado para o atendimento médico do jogador paulista

38' DANILO FERNANDES!!! Boa cobrança do atacante paulista, que mandou forte para o gol do goleiro, que espalmou para escanteio evitando o segundo gol do São Paulo

37' Falta perigosa para o São Paulo! Pato é derrubado, e sem Ceni em campo, o próprio atacante pega a bola para bater a falta

32' DENIS!!!! Marlone cobra falta na área e a bola sobra para Matheus Ferraz, que frente ao goleiro são paulino, chuta fraco em cima de Denis, que evita o empate

30' Posse de bola: São Paulo 64% x 36% Sport

27' Primeiro Amarelo do jogo! Michel Bastos recebe cartão após entrada em Ewerton Pascoa

25' Partida paralisada porque Samuel Xavier está caído após entrada dura de Thiago Mendes

20' Que isso, Pato? O atacante viu Danilo Fernandes adiantado e arriscou do meio-campo. A bola passou ao lado do gol do Sport. São Paulo domina o jogo

18' Wesley, de novo ele! o meia faz bela jogada na direita e bate em diagonal para a área, Ganso estava lá para desviar pro gol. 1 a 0 São Paulo!

18' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!! GANSO ABRE O PLACAR PARA OS MANDANTES!!

11' DE NOVO SÃO PAULO!!! Ganso recebe na entrada da área, bate de trivela, e a bola passa a esquerda da meta defendida por Danilo Fernandes. Pressão do tricolor!!

10' UUUUUUUH! NO TRAVESSÃO!!!! Alexandre Pato finaliza cruzamento de Wesley pela direita, e manda no poste!! Quase gol do São Paulo!

8' A bola do jogo foi trocada por estar murcha

6' Outra jogada rápida do Sport, mas Maikon Leite não alcança o lançamento; lateral para o São Paulo

3' Olha o Sport! Maikon Leite toca para Everton Pascoa, mas o goleiro Denis deixa o gol para agarrar a bola

2' São Paulo pressiona a saída de bola pernambucana

17h00 Rola a bola no Morumbi! Confira a partir de agora todas as emoções de São Paulo x Sport pela 33° do Campeonato Brasileiro 2015

16:55 Jogadores perfilados no gramado. Hino Nacional está sendo executado neste momento no Morumbi.

16:30 As duas equipes estão no gramado do Morumbi para realizar o aquecimento final

Sport escalado: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ewerton Páscoa e Renê; Rithely, Wendel, Marlone e Élber; Maikon Leite e André. Téc. Roberto Falcão

São Paulo escalado: Denis; Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Reinaldo; Thiago Mendes, Ganso e Wesley; Michel Bastos, Alexandre Pato e Luís Fabiano. Téc: Doriva

O palco da partida será o estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo. Com capacidade para 67.052 torcedores, o estádio deverá receber bom público no jogo deste sábado (31), às 17h.

FIQUE DE OLHO: André, atacante: O jogador que reencontrou seu bom futebo com Eduardo Baptista seguiu seu bom rendimento agora com Roberto Falcão no comando. Com 11 gols, ele é o quarto artilheiro do Brasileirão, e o goleador do Sport na temporada. André tem despertado interesse de grande clubes no país.

FIQUE DE OLHO: Alexandre Pato, atacante: mesmo tendo uma queda de rendimento após a saída de Osorio do clube, o atacante paulista segue tendo sua melhor temporada na carreira. Com 10 gols, é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro.



Para o confronto desta tarde, Doriva poderá contar com o importantes retornos do atacante Rogério, que não pôde jogar na Copa do Brasil por já ter atuado na competição pelo Vitória, e do volante Thiago Mendes, que tem se destacado nos últimos jogos. Entretanto, os zagueiros Luiz Eduardo e Breno, o lateral Carlinhos e também o goleiro e capitão Rogério Ceni, todos machucados, não ficarão à disposição para enfrentar o time rubro-negro.

Mesmo com toda a pressão, o treinador afirma não temer ser demitido: "Estou tranquilo, tenho confiança no meu trabalho e vou continuar fazendo meu trabalho, até que a diretoria entenda que tenho de continuar. Eu me sinto qualificado para isso, o resultado não é o esperado, mas meu trabalho não é avaliado só pelo resultado", afirmou o comandante.

São apenas cinco jogos no comando do São Paulo para Doriva, mas a pressão já é enorme. O técnico, que veio da Ponte Preta para substituir Juan Carlos Osorio, que foi treinar a seleção mexicana, tem seu trabalho questionado nos bastidores do Morumbi. O que aumenta ainda mais essa insatisfação da atual diretoria com o técnico, é o fato de ter sido anunciado ainda pelo ex-presidente Carlos Miguel Aidar um dia antes de sua renúncia.

Para este importante duelo, o Sport não poderá contar com um de seus principais jogadores: Diego Souza. O meia foi punido pelo STJD por uma expulsão diante do Internacional. Com isso, Régis, que voltou a treinar essa semana após se recuperar de lesão, deve entrar na vaga do camisa 87.

O treinador, inclusive, tem conseguido dar uma nova cara a sua equipe. Com média de quase um gol sofrido por partidasob comando de Eduardo Baptista, com o Rei de Roma, o time rubro-negro foi vazado em apenas duas partidas, muito por conta também, das grandes atuações do goleiro Danilo Fernandes.

Quem não aposta na vitória dos pernambucanos no Morumbi tem que começar a pensar nessa hipótese. Isso porque, na semana passado, a equipe do técnico Falcão foi até o Pacaembu e venceu o Palmeiras, clube que também está na briga pelo G-4.

Para o duelo de número 34 entre as duas equipes na história do Brasileirão, foi selecionado o árbitro Wagner Reway para mediar a partida. O juiz aspirante à Fifa será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Bruno Raphael Pires. No duelo, o Tricolor tem ampla vantagem. São 20 vitórias, oito derrotas e seis empates.

Na última rodada, o São Paulo, fora de casa, derrotou o Coritiba por 2 a 1, com gols de Alan Kardec e Alexandre Pato. Enquanto isso, o Sport, também jogando longe de seus domínios, venceu o Palmeiras por 2 a 0, com um golaço de Marlone e outro de André, de pênalti.

Isso porque o Tricolor ocupa atualmente a 5ª posição, com 50 pontos, enquanto o Leão vem logo atrás, com apenas um pontos a menos, na 7ª colocação. Caso vença, a equipe paulista pode ser até 4ª colocada e deixar para trás um concorrente direto pela vaga no G-4. Já em caso de derrota e dependendo de outros resultados, os mandantes podem cair para a 9ª posição, complicando sua vida no Brasileirão.

Após perder a oportunidade de dar ao seu maior ídolo, Rogério Ceni, a chance de se despedir do futebol com um título inédito, o São Paulo volta a campo neste sábado (30). No Morumbi, a equipe comandada pelo técnico Doriva tentará esquecer a eliminação na Copa do Brasil e entrar no G-4 diante do Sport, às 17h, em um daqueles jogos de "seis pontos" pela 33ª rodada do Brasileirão.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora o confronto entre São Paulo e Sport Recife, válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro 2015 neste sábado (31)! Acompanhe a partir de agora todas as informações sobre o jogo. Fique conosco nesta grande partida!