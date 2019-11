Raio-X: 11 x 11 entre Atlético-MG e Corinthians

Neste domingo (1º), Atlético-MG e Corinthians fazem a "decisão antecipada" do Brasileirão 2015. Dono da casa no confronto, o Galo tem a obrigação de vencer para diminuir a vantagem de oito pontos dos paulistas, que por outro lado querem vencer para ficar ainda mais perto do título.

Pensando nisso, a VAVEL Brasil fez uma comparação entre os prováveis times que irão a campo neste domingo. São duas grandes equipes e com ótimos elencos, mas o Corinthians levou a melhor no nosso raio-x e "venceu" por 6 a 5. Confira:

Victor x Cássio

VITÓRIA DE CÁSSIO! Os dois goleiros são de níveis bem iguais, mas a fase do arqueiro corinthiano é melhor e isso pode fazer muita diferença em momentos decisivos da partida deste domingo.

Marcos Rocha x Edilson

VITÓRIA DE MARCOS ROCHA! Mesmo não estando em sua melhor fase, em relação aos seus últimos dois anos no Galo, Marcos Rocha pode ser muito importante no confronto, tendo em vista seu ótimo poder de apoio.

Leonardo Silva x Gil

VITÓRIA DE GIL! No duelo dos xerifes, o xerife corinthiano leva a melhor. Provavelmente o melhor zagueiro que atua no futebol brasileiro, Gil vem tendo uma grande regularidade desde que chegou ao Corinthians e isso pode ser importante neste domingo.

Edcarlos x Felipe

VITÓRIA DE FELIPE! Felipe não foi visto com bons olhos quando chegou no Corinthians. Mas o zagueiro de 26 anos tornou-se titular em 2015 e agarrou a oportunidade, sendo um jogador muito elogiado pela sua maneira de atuar na zaga corinthiana.

Douglas Santos x Guilherme Arana

VITÓRIA DE DOUGLAS SANTOS! Com direito a convocação para a seleção brasileira este ano, Douglas Santos é uma das gratas surpresas desse time do Atlético e seu ótimo poder de apoio pode ser de ótimo proveito neste domingo.

Leandro Donizete x Ralf

VITÓRIA DE RALF! Mesmo não estando em sua melhor fase, Ralf pode ser decisivo neste domingo por conta da sua experiência em jogos grandes como este. Além disso, ele será o único volante puro em campo pelo lado paulista.

Rafael Carioca x Rodriguinho

VITÓRIA DE RAFAEL CARIOCA! Provavelmente o melhor volante do campeonato até aqui, Rafael Carioca é um dos jogadores que dita o ritmo no meio campo do Galo. Além de ser um ótimo marcador, Rafael Carioca também tem qualidade com a bola no pé e merece essa vitória.

Giovanni Augusto x Malcolm

VITÓRIA DE GIOVANNI AUGUSTO! São dois jogadores que não são muito falados para o confronto, mas que podem ser protagonistas surpresas. Giovanni leva a melhor pelo seu momento, sendo um dos melhores jogadores do Galo nos últimos confrontos.

Dátolo x Jadson

VITÓRIA DE JADSON! Líder de assistências e vice-artilheiro do campeonato, Jadson faz um campeonato simplesmente espetacular, sendo um dos fortes candidatos ao prêmio de craque do campeonato. Mesmo com Dátolo em boa fase, o camisa 10 corinthiano leva a melhor nessa.

Luan x Renato Augusto

VITÓRIA DE RENATO AUGUSTO! Outra figurinha garantida na seleção, Renato Augusto faz um campeonato sensacional além dos números. Também na briga pelo prêmio de craque do campeonato, Renato Augusto mostra uma regularidade gigante durante todo o campeonato e pode ser muito importante nesta "decisão".

Lucas Pratto x Vagner Love

VITÓRIA DE LUCAS PRATTO! Mesmo em boa fase, Love não é páreo para o argentino, que é, sem dúvida, um dos melhores centroavantes da competição. Com um grande faro de gol, Pratto é a grande esperança de gols do Galo para este grande jogo.