Resultado Atlético MG x Corinthians no Brasileiro 2015 (0-3)

Love: "Ainda restam cinco jogos, mas sabemos que era um passo enorme e abrimos 11 pontos. Vamos pensar no próximo jogo pra poder gritar que é campeão".

Corinthians abre 11 pontos na tabela. 73 contra 62 do Galo, restando 15 possíveis. A festa já pode ser na próxima rodada.

GRITOS DE CAMPEÃO NO HORTO! Fiel e jogadores fazem muita festa!

93' TEEEEEEEERMINA O JOGO!

92' Último minuto. O Timão atropela o Galo, no Horto.

91' A Fiel grita forte, domina o Horto e vai abrindo 11 pontos na ponta do torneio.

90' Mais três minutos.

89' Dátolo tenta de fora e carimba a defesa.

88' Minas Gerais é toda do Timão!

87' Gritos de olé no Horto! A festa é da Fiel!

86' MUDA O TIMÃO: Love sai aplaudido e entra Romero.

85' GOLEADA COM UM GOLAÇO! Tabela entre Renado e Jádson, cruzamento da direita e Lucca, no primeiro toque, manda um voleio e mata o jogo!

84' GOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAAÇO, LUUUUUCA, PRO TIMÃO!

83' A FESTA É TODA DA FIEL! O Hexa é questão de tempo.

82' MUDA O TIMÃO: Rodriguinho sai e entra Cristian.

81' Thiago Ribeiro arrisca de fora e manda por cima do gol de Cássio.

80' Já surgem gritos de "É CAMPEÃO!"

79' VICTOOOOOOOR! Jogadaça de Arana pela esqueda, chute cruzado e defesa do goleiro.

78' Dátolo mandou forte e Cássio pegou.

77' Torcida do Galo ainda tenta levantar seu time. Tem escanteio.

76' IMPRESSIONANTE A ATUAÇÃO DO CORINTHIANS! Fiel canta mais alto, prepara a festa do hexa e já abre 11 pontos.

75' O DECISIVO VÁGNER LOVE! Jogadaça entre Jádson e Rodriguinho, o camisa 10 passou, Love driblou Léo Silva e fuzilou!

74' GOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAÇO, LOVE PRO TIMÃO!

73' Lateral longo na área corinthiana, mas dessa vez saiu em linha de fundo.

72' MUDA O GALO: Cárdenas entra na vaga de Leandro Donizete.

71' VEM PRESSÃO NO JOGO!

70' MUDA O GALO: Giovanni Augusto sai e entra Thiago Ribeiro.

69' A Fiel explode, em Minas Gerais!

68' LÁ VEM O TÍTULO! Felipe fez uma jogada de ponta direita, cruzou, Léo Silva falhou, Jádson mandou na cabeça de Malcom, tirando Victor da jogada.

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO TIMÃO! MAAAAAAAALCOM!

66' Briga entre Pratto e Ralf. Mas foi falta do argentino.

65' Bola fechada, Cássio deu um soco na pequena área, mas estava marcada a falta no goleiro.

64' Falha da defesa corinthiana e Galo tem escanteio.

63' Gil se complica todo com a bola e perde bom ataque para o Timão.

62' Marcos Rocha manda forte demais para Luan e é só tiro de meta.

61' Ataque corinthiano, mas parado com falta de Renato Augusto.

60' Torcida do Galo vem no ritmo do "Eu Acredito".

59' AMARELO, LEANDRO DONIZETE. Carrinho muito perigoso em Ralf.

58' Boa trama do ataque do Timão pela direita, mas Edcarlos afastou o perigo.

57' Galo segue no ataque e Timão aguarda em seu campo.

56' Giovanni Augusto se enrolou todo com a bola e perdeu bom ataque do Galo.

55' PEGA VICTOR! Linda tabela entre Malcom e Arana, a bola sobrou pra Rodriguinho, que mandou uma pedrada e Victor pegou.

54' Luan chuta cruzado e Cássio pega sem problemas.

53' Jogo é mais acelerado e com bons ataques. Timão precisa trabalhar com mais qualidade.

52' Luan manda de trivela, Pratto foi no lance, mas estava em impedimento, após cruzamento.

51' As torcidas esquentam as arquibancadas!

50' CÁSSIO! Jogada de velocidade de Luan pela direita, o cruzamento foi no chão, Edílson tirou a primeira e Giovanni Augusto mandou no meio do gol, na sequência.

49' A massa do Galo se levanta e tenta apoiar o time.

48' Dátolo cobrou, a zaga tirou e, no rebote, o argentino estava impedido.

47' Pratto tenta pela direita, mas Arna bloqueia e manda pra escanteio.

46' PERDEU! Malcom saiu na frente do goleiro e demorou muito rpa chutar. Marcos Rocha tirou.

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar.

Equipes retornam e a bola vai rolar.

Galo aposta muito nas bolas aéreas e terminou o tempo mais à frente. Corinthians é toque de bola, teve as melhores chances, mas peca e falta velocidade.

Intervalo de partida no Horto. Bom jogo tecnicamente, apesar do nervosismo e clima de decisão.

Fala, Jádson: "Eles estão tentando cavar faltas e escanteio, levando perigo no nosso gol. É saber o jeito de neutralizar essa jogada e fazer nosso jogo."

47' Fim de papo, em Belo Horizonte.

46' QUE LINDO! Cruzamento de Marcos Rocha, voleio de Givanni Augusto e defesa de Cássio.

45' Pratto tentou na pequena área, ams Felipe estava colado pra tirar o perigo.

44' Boa chegada do Timão, novamente com Arana e Léo Silva afasta.

43' Bola na área e Gil tira o perigo.

42' Falha de Felipe, ataque veloz do Galo e Givanni Augusto chuta prensado. Outro escanteio.

42' Dátolo bate, Gil desvia, Marcos Rocha pega o rebote e isola.

41' Douglas Santos apóia na canhota e ganha escanteio.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Dátolo mandou na pequena área e Cássio pegou firme.

38' Bola dividida no meio campo, sai em linha de fundo e o Galo tem escanteio.

37' Arana tira o cruzamento, mas mandou forte e salvou a defesa do Galo.

36' QUE CHANCE! Troca de passes envolvente do ataque paulista, Malcom fintou, chuto cruzado e a bola passa rente!

35' E agora o jogo é interrompido para atendimento num corte em Edcarlos, após choque com Leonardo Silva.

34' Outra bola longa para Pratto e Cássio faz a defesa seguro.

33' Dátolo se mexeu no ataque, mas estava em posição de impedimento.

32' Galo trava a saída do Timão e é mais atuante no ataque.

31' Edílson escapa bem na direita, tira o cruzamento e Edcarlos tira da cabeça de Love.

30' OUTRA VEZ DÁTOLO! Outra batida, de Giovanni Augusto, o argentino cabeceou livre e passou muito perto.

29' QUE SUSTO! Dátolo mandou o escanteio fechado e Cássio dá um toque na bola. Outro escanteio.

28' Outra bola perigosa e Ralf manda pra escanteio.

27' Luan manda na área e Felipe afasta de cabeça. Vem lateral longo.

26' Galo trabalha até o círculo central com açgum espaço. Depois tem o ferrolho paulista.

25' Corinthians tira a velocidade do jogo. São 7 finalizações, com 3 do Galo e 4 do Timão.

24' Giovanni Augusto manda por eleveção, Pratto busca o chute, mas bate mal. Cássio pega trnquilo.

23' Troca de passes corinthiano tem muita movimentação e qualidade. Mas peca na hora H.

22' Jogo é muito bom e intenso. Corinthians não é só defesa e Galo dá espaços.

21' VICTOR! Malcom sai na cara do gol, arremata de canhota e o goleiro faz a primeira defesa.

20' Bom lance no meio corinthiano, mas o passe de Rodriguinho saiu forte para Love.

19' Corinthians recua mais em seu campo e Galo avança suas linhas.

18' QUAAASE, PRATTO! Dátolo fez um carnaval na esqeurda, escapou de Felipe, cruzou fechado, mas Pratto não alcançou.

17' Dátolo tentou o domínio na canhota, mas Edílson rifou a bola pela lateral.

16' ATAQUE X ATAQUE! Malcom e Rodriguinho imprimiram velocidade e o Galo respondeu do mesmo jeito.

15' Love buscou a retomada da bola no ataque, mas cometeu falta.

14' Corinthians tem um bom começo de jogo. Galo usa muito o setor direito e laterais longos.

13' OUTRO. Lateral longo de Marcos Rocha e quase Cássio não segurou.

12' IMPEDIDO! Falha do Victor, Jádson dominou, buscou o passe pra Renato Augusto, mas parou o jogo.

11' Trabalho bem feito no meio do Galo, Luan tentou acionar Pratto na área, mas bateu muito mal na bola. Só tiro de meta.

10' QUE SUSTO! Lateral de Marcos Rocha mais forte do que escanteio, desvio de Arana e Cássio pegou, atento.

9' Arana tentou chute de fora da área, mas isolou de canhota.

8' Dátolo mandou na bagunça, Léo Silva cabeceou, mas em impedimento.

7' Galo tenta se soltar mais e começa a surgir no ataque. Vem bola na área.

6' Cobrança totalmente atrapalhada e a zaga afastou.

5' Malcom e Love trabalham na canhota e Timão tem escanteio.

4' Jogo é tenso, nervoso. Ninguém quer errar e qualquer é despachada.

3' Corinthians começa mais adiantado e marca na frente.

2' Batalha na área do Galo e Rodriguinho quase tem enorme chance. A defesa afastou.

1' Luan busca bola longa para Pratto, mas sai em linha de fundo. Fiel canta forte!

0' AUTORIZA O ÁRBITRO! Começa a decisão!

A bola vai rolar. Tudo pronto. É decisão para o Galo.

Timão com seu uniforme principal. Camisa branca com mangas pretas, calção branco e meias pretas.

Galo com seu uniforme principal. Camisa preta e branca listrada, calção preto e meias brancas.

Detalhes sendo finalizados. O Brasil vai parar para acompanhar Galo x Timão.

Hino nacional do Brasil executado. Muitos fogos. Festa enorme e a expectativa é gigante.

As duas equipes sobem ao gramado. A festa é enorme! Tensão gigante.

Heber Roberto Lopes, Com Cleber Lúcio Gil e Fabrício Vilarinho nas bandeiras.

Corinthians, melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo, melhor mandante, melhor visitante, melhor jogador do campeonato. Essas são as credenciais para o time paulista.

O Horto explode e em instantes a bola rola.

Jogo especial para Jadson. Hoje, o meia completa 100 jogos com a camisa do Timão.

Festa enorme das duas torcidas. Ônibus do Timão foi recebido com pedradas e a polícia dispersa torcedores das duas equipes com bombas.

Timão definido com Cássio; Edilson, Felipe, Gil, Arana; Ralf; Jadson, Rodriguinho, Renato Augusto, Malcom; Love. Téc: Tite.

Atletico escalado para a partida com Victor; Marcos Rocha, Edcarlos, Léo Silva, Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Giovanni Augusto, Luan, Datolo; Pratto. Téc: Levir Culpi.

Goleiros fazem o trabalho de aquecimento e a torcida do Galo faz muito barulho. Promessa de mais de 23 mil torcedores.

Portões abertos e muitos Corinthianos presentes em BH. São 1800 no estádio e mais milhares fora.

A partida já começou há tempos. Nesta noite, um foguetório promovido pela torcida do Galo buscou atrapalhar o descanso dos rivais.

Heber Roberto Lopez será o árbitro e já é pivô de muita polêmica, já que dizem ter enorme amizade com jogadores do Galo e com o técnico Levir Culpi. Além disso, há cinco anos o Corinthians não vence uma partida com o juíz no apito.

Galo não terá o ótimo zagueiro Jemerson. Edcarlos será seu subsituto. Já o Corinthians, por um grave erro da arbitragem, não terá Elias. Rodriguinho será seu subtituto.

Várias provocações, vários lamentos, erros pra um e outro e muita discussão nas redes sociais, fizeram crescer a rivalidade entre Corinthians e Atlético. A vitória hoje é obrigação para o Galo. Um empate sera comemorado pelo Timão, mas uma vitória paulista, praticamente define o Brasileiro.

A tomada da liderança pelo Corinthians gerou muita polêmica no lado do Galo, já que alguns erros da arbitragem trouxeram várias reclamações. Até Levir Culpi disse que o "campeonato estava manchado".

No primeiro turno, um dos melhores jogos do campeonato teve o Timão vitorioso. Com atuação giagante de Walter e Victor, um gol de Malcom decidiu o confronto.

A torcida do Galo comprou todos os ingressos, assim como a Fiel, que terá seus 1800 torcedores em BH.

O estádio Independência será o palco da partida entre Atlético MG x Corinthians, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Giovanni Augusto, meia. Conhecido da Fiel após marcar o primeiro gol oficial da Arena Corinthians, o meia é esperança para surpreender a melhor defesa do torneio.

FIQUE DE OLHO: Renato Augusto, meia. Um dos melhores jogadores do campeonato, Renato é o motor da equipe, aliando força física, inteligência tática, habilidade e muita criação para fazer do meio alvinegro, um dos melhores do país.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 2º Atlético MG 62 32 1º Corinthians 70 32

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Atlético MG x Corinthians válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!