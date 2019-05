Argel vê Internacional melhor, mas lamenta desatenção e erros de arbitragem

Após vir de uma sequência com duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro 2015, o Internacional até saiu ganhando do Goiás no jogo que encerrava a 33° rodada do campeonato, mas, no segundo tempo, a equipe decaiu e acabou por sofrer a virada, e por consequência, a derrota. Agora, a equipe do técnico Argel Fucks manteve os cinquenta pontos, porém ficou há três do Santos - primeiro time na zona de classificação à Libertadores.

Em entrevista coletiva após o jogo no Serra Dourada, Argel Fucks afirmou o abalo pela derrota, que para ele foi injusta. Segundo o treinador colorado, seus jogadores fizeram uma boa partida, mas os erros atrás foram essenciais para o resultado da partida. O técnico lamentou a desatenção no fim do jogo:

"Fizemos um primeiro tempo muito bom. Tivemos uma desatenção aos 46 minutos do primeiro tempo, e quase sofremos o gol de empate. Alertamos no segundo tempo que poderíamos ter matado o jogo. Acho que faltou um pouco de atenção. Time que nem o Inter não pode tomar dois gols em seis minutos. O Goiás conseguiu os dois gols em seis minutos, se aproveitando de uma desatenção nossa", analisou o treinador.

Sobre a arbitragem e os dois possíveis pênaltis não marcados em Eduardo Sasha e D'Alessandro para o colorado, Argel afirmou que os dois lances foram decisivos para o resultado: "Tivemos oportunidades com Anderson, Lisandro, Sasha. Pressionamos o adversário.Tivemos um pênalti claríssimo não marcado, de novo. Foi assim contra o Santos, o Avaí..O futebol, Às vezes é um pouco ingrato", disse o técnico colorado desapontado.

Buscando recuperar os pontos perdidos e seguir em busca de uma vaga no G-4, O internacional abre a 34° rodada do Campeonato Brasileiro já no próximo sábado (7), e espera ter o apoio do torcedor no Beira-Rio para vencer e se reaproximar de Santos e São Paulo.