Mário Bittencourt confirma retorno de Biro Biro e Samuel ao Fluminense em 2016

Destaque em 2015, Xerém vai ganhando cada vez mais espaço no elenco principal. O Fluminense contará com dois importantes retornos após período de empréstimo para a próxima temporada: Biro Biro e Samuel. Mário Bittencourt confirmou a volta dos dois atletas que terão seus vínculos encerrados com Ponte Preta e Sport, respectivamente.

"Retorno de Biro Biro é certo. Não fizemos contrato com opção de compra com a Ponte Preta. Ele volta em 2016. Sobre Samuel, a tendência é que volte para o Fluminense", afirmou o dirigente.

Biro Biro é o grande destaque da Ponte Preta nesta temporada. Artilheiro da equipe, voltará com a expectativa de repetir o mesmo caminho que Wellington Nem - após empréstimo com Figueirense - trilhou. Pelo Tricolor, atuou em 44 jogos e marcou quatro gols.

Samuel não teve boa passagem no Sport, mas conta com o carinho e confiança do técnico Eduardo Baptista. Tem 15 gols em 75 jogos com a camisa do Fluminense e ocupará a vaga deixada por Michael, que rescindiu o contrato recentemente.

Atualmente o Fluminense contra com Fred, Wellington Paulista, Magno Alves, Marcos Júnior, Osvaldo, Robert e Lucas Gomes para a posição. Biro Biro volta para ser titular, enquanto Samuel virá para compôr elenco.