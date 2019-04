Gols no segundo tempo são dor de cabeça para Argel desde sua chegada ao Internacional

Algo que vem assustando o torcedor colorado é a maneira que o time volta do intervalo. Em algum momento do segundo tempo o Inter perde intensidade, atenção e por consequência, enfraquece o sistema defensivo. Essa angústia que Alisson e Muriel passam ao defender a meta do Internacional, se traduz em números:

Nos 19 jogos que Argel Fucks comandou o Inter - Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil - foram 20 gols sofridos, média de 1,05 por partida, sendo desses, 15 na segunda etapa. Os gols vem ocorrendo de várias maneiras. Seja em contra ataques, bolas aéreas, erros de posicionamento, chutes de dentro da área e fora da área.

Tais números evidenciam que algum aspecto tem determinado a falta de sucesso defensivo do Inter. O próprio técnico Argel ressaltou que o seu grupo chegou a sofrer com sérios problemas de condicionamento físico, o que pode contar como um fator, todavia apresentou melhorias segundo o mesmo declara: "É evidente que a preparação física melhorou, o time tem uma capacidade melhor."

Outras expressões são mencionadas após as falhas defensivas, mostrando que o fator psicológico também pode estar afetando o grupo colorado. É comum ouvir falar em apagão, bobeira e desatenção por parte dos próprios jogadores, como foi o caso do atacante Vitinho, em entrevista coletiva nessa terça-feira, falando sobre a derrota sofrida ante o Goiás no Domingo: "É difícil dizer o que ocorreu, jogamos bem a partida mas tivemos uma desatenção de alguns minutos, isso foi o suficiente para eles fazerem dois gols. Temos que conversar, vamos tratar de acertar para isso não ocorrer mais."

Depois de 33 rodadas, o Inter tem saldo -2, o único time com saldo negativo entre os 10 primeiros colocados do Brasileirão, o que gera desconforto no vestiário colorado. O Internacional enfrenta a Ponte Preta nesse sábado (7) às 17h (horário de Brasília) no Beira Rio, buscando uma vitória que deixe o time vivo na disputa pelo G4.