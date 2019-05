Pré-jogo: Bahia recebe Santa Cruz em confronto direto por volta à elite

André Luiz de Freitas Castro (GO), auxiliado por Cristhian Passos Sorence (GO) e Jesmar Benedito Miranda de Paula (GO).

A Série B do Campeonato Brasileiro vai chegando ao final e os confronto diretos são fundamentais para traçar o futuro de cada um. Neste sábado (6), estarão frente a frente Bahia e Santa Cruz, às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, fazendo um duelo que deixará um dos dois muito forte na luta pela volta à elite do futebol nacional e outro praticamente fora da briga.

O Bahia chega com a possibilidade de um empate ser satisfatório, contudo, desde que ocorra resultados favoráveis no restante da rodada. Os baianos perderam a vaga no G-4 no começo da rodada quando o Bragantino venceu seu jogo e entrou no seleto grupo, com 54 pontos. Os tricolores estão com a mesma pontuação e ocupam a quinta posição, entretanto, Sampaio Corrêa, Náutico e o próprio Santa Cruz são uma grande ameaça nessa rodada.

Para o Santa Cruz é vencer ou vencer. Um resultado negativo será praticamente colocar um fim no sonho de voltar à elite do futebol nacional, enquanto o triunfo será um grande motivador para continuar firme na luta. Os tricolores o Arruda estão na sétima colocação, mas apenas um ponto está separando eles do tão sonhado G-4. Um vitória, juntamente com um tropeço do Sampaio Corrêa, deixará o Mais Querido no seleto grupo.

A partida desta tarde terá um trio de arbitragem vindo diretamente de Goiás. O responsável por comandar os 90 minutos do confronto entre Bahia e Santa Cruz será André Luiz de Freitas Castro. O mesmo pertence ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e terá como auxiliares seus conterrâneos Cristhian Passos Sorence e Jesmar Benedito Miranda de Paula.



Com desfalques na lateral-esquerda, Charles Fabian adota mistério no tricolor baiano

O Bahia ainda não está confirmado para o confronto. O técnico Charles Fabian durante a semana fez alguns trabalhos sem permitir a presença da imprensa. Para o duelo, o treinador tem um problema na lateral-esquerda, pois o titular João Paulo acabou sendo vetado pelo departamento médico do tricolor de aço por conta de dores quem vem sentindo, oriundas ainda do embate ante Criciúma, enquanto Vitor Costa, que poderia ser a opção, terá que cumprir uma suspensão.

A vaga na lateral-esquerda ficará entre Ávine e Juninho, promovido recentemente das divisões de base. A possibilidade do jovem ser acionado é grande. O meio-campo do tricolor não deverá sofrer alterações, assim, será formado por Paulinho Dias, Souza, Rômulo e Eduardo, enquanto no ataque o centroavante Kieza continuará atuando após receber o efeito suspensivo do STJD e terá ao seu lado o argentino Maxi Bianchucci.

O volante Souza mostra preocupação com a qualidade do elenco do Santa Cruz, mas destaca que conquistar os três pontos será fundamental para seguir firme na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Acreditando em um embate difícil nesta tarde, o meia-campista aponta que é necessário se superar dentro de campo para triunfar.

"O nosso objetivo em casa é procurar vencer. A gente sabe que a equipe do Santa Cruz é uma equipe difícil, perigosa. A gente vai fazer de tudo e procurar colocar o trabalho que o professor Charles colocou para a gente ao longo da semana. É um jogo muito importante, um confronto direto. Se a gente ganhar do Santa Cruz abre cinco pontos deles. Mas a gente sabe que vai ser um jogo difícil e que precisa se superar dentro de campo", destacou o atleta.

Martelotte não revela escalação e Santa Cruz deve adotar postura mais defensiva

O Santa Cruz também não teve a escalação para este clássico diante dos baiano. O técnico Marcelo Martelotte, entretanto, não fez o mesmo mistério de Charles Fabian e acabou esbouçando os 11 titulares durante a semana. O treinador tirou a característica ofensiva da equipe, que vinha atuando com o meia-atacante João Paulo como volante ao lado do jovem Wellington Cézar, enquanto Daniel Costa era o responsável pela armação das jogadas.

Diante de uma adversário veloz e cheio de jogadores de qualidade como o Bahia, Martelotte deve montar o time com dois volantes. Bileu treinou durante a semana entre os titulares e deve fazer a cabeça de área, deixando assim o meia-atacante Daniel Costa entre os suplentes e João Paulo atuando no setor ofensivo, com responsabilidade de municiar os pontas Luisinho e Lelê e o centroavante Grafite, que retoma a titularidade após se recuperar de uma lesão.

O técnico do Mais Querido destacou que ainda tem uma dúvida entre a manutenção de Daniel Costa, com Bileu ficando como opção no banco de reservas, algo que dificilmente acontecerá. Em relação à Grafite, o treinador destacou que ele respondeu bem durante os treinamentos da semana e deve ser acionado desde o apito inícial.

"Vou divulgar a escalação só no dia do jogo. Testamos algumas opções durante a semana e já tenho algumas ideias na cabeça. São poucas as alternativas para escalar algo diferente. Minha maior dúvida é sobre a escalação do Bileu ou do Daniel (Costa). Grafite respondeu bem ao trabalho, então deve jogar", comentou o comandante do tricolor pernambucano.