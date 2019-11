Resultado Fluminense x Chapecoense no Brasileirão Série A 2015 (2-3)

Encerramos nossa transmissão por aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam. Continuem acompanhando a cobertura da VAVEL Brasil no Campeonato Brasileiro.

Devido a vitória do Atlético-PR sobre o Avaí, o Fluminense com esta derrota caiu para o 13º lugar. A Chapecoense se manteve em 14º, aumentando mais três pontos na sua conta.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Grêmio em Porto Alegre, na quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília). Já a Chapecoense, também enfrentará um time do Rio Grande do Sul, o Internacional, mas na Arena Condá, também no mesmo dia e horário.

Com essa vitória sobre o Fluminense, a Chapecoense soma agora 43 pontos, mesma pontuação do Tricolor das Laranjeiras, mas que continua na frente da Chape por ter duas vitórias a mais no campeonato (13 contra 11).

Com a vitória, a Chapecoense praticamente se livrou do risco de rebaixamento, se garantindo assim na Série A do Brasileirão 2016.

Assim como em 2014, a Chapecoense venceu os dois jogos contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. São quatro jogos oficiais, dois jogos na Arena Condá e dois no Maracanã, e quatro vitórias para a Chape contra o Flu.

49' FIM DE JOGO! A Chapecoense vence o Fluminense outra vez no Maracanã.

47' A chuva aperta e o jogo vai chegando ao fim no Maracanã.

45' Acréscimo: +4 minutos.

44' Scarpa cruzou e Cícero desviou pra fora sem perigo.

44' Scarpa cobra escanteio e a defesa afasta. Na sequência, o Flu sofre falta na intermediária. Scarpa na bola de novo.

43' Gerson descola escanteio para o Flu.

43' A Chapecoense segue sendo uma visitante indigesta para o Fluminense. Ano passado, também no Maracanã, venceu por 4 a 1.

42' Torcida do Fluminense vaia bastante. O time não consegue pressionar a Chapecoense.

41' CARTÃO AMARELO PARA GIL! Por falta em Gerson.

39' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE: Sai Maranhão, entra Wagner.

38' Novamente outro jogador da Chapecoense cai no gramado com cãibras. Agora é o Maranhão.

37' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE: Sai Camilo, entra Tiago Luís.

36' Camilo sentiu cãibras e será substituído.

PÚBLICO E RENDA NO MARACANÃ :

Público presente: 4.749

Público pagante: 4.153

Renda: R$ 132.025,00

33' A torcida vaiou a substituição de Eduardo Baptista. Não gostaram de tirar o Marcos Junior.

33' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Marcos Junior, entra Robert.

31' Na cobrança de escanteio, a defesa da Chapecoense afastou. A bola continua com o Fluminense.

30' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE: Sai Ananias, entra Bruno Silva.

30' Osvaldo recebe pela esquerda, vai até a linha de fundo e cruza. A bola desvia em Neto e sai para escanteio.

26' CARTÃO AMARELO PARA CÍCERO!

25' Scarpa cruza e a defesa afasta. Na sequência, a bola continua com o Flu que não aproveita o rebote e a bola sai pela linha de fundo.

25' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Jonathan, entra Osvaldo.

24' Marcos Junior é lançado em velocidade e sofre falta de Apodi. Chance para o Flu na bola parada.

23' Apodi cruza buscando Túlio de Melo mas a bola se perde pela linha de fundo. Por pouco o atacante não chegou na bola.

22' PAROU! Magno Alves é lançado por Marcos Junior e o assistente marca impedimento. A posição era legal. Errou a arbitragem.

21' Scarpa levanta na área da Chapecoense, que afasta. Na sequência, Jonathan fica com o rebote e tabela com Scarpa. O meia vai a linha de fundo e cruza, mas Marcos Junior erra no domínio e a bola se perde pela linha de fundo.

21' Falta para o Fluminense pela esquerda. Gustavo Scarpa na bola.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE!!! CAMILO!!! Gil serviu Camilo na entrada da grande área que finalizou forte no canto direito de Diego Cavalieri. A Chape desempata o jogo no Maracanã.

17' A chuva não dá trégua no Maracanã.

16' Gustavo Scarpa cruza da esquerda buscando Magno Alves e Marcos Junior. O goleiro Danilo sai do gol e fica com a bola.

15' Cleber Santana cobra falta para dentro da área e a defesa do Flu afasta.

14' Na cobrança de escanteio, a defesa do Flu afastou. Na sequência, a bola continuou com a Chapecoense na esquerda com Maranhão e Jean fez falta no jogador da Chape.

13' Dener cobra falta e a bola desvia na barreira. Escanteio para a Chapecoense.

12' Ótima oportunidade para a Chapecoense na bola parada. Falta na entrada da área.

12' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON SILVA! Por falta em Maranhão.

10' A Chapecoense esfria a pressão do Fluminense.

5' PRESSÃO DO FLU! Gerson recebe de Jonathan e da entrada da área arriscou a finalização no canto do goleiro Danilo que espalmou para escanteio.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! GUSTAVO SCARPA!!! Jonathan cruzou da intermediária e Gustavo Scarpa surgiu livre no meio da marcação para empatar o jogo.

2' Jonathan lança Marcos Junior que cruza buscando Magno Alves, mas a defesa da Chapecoense afasta.

1' CARTÃO AMARELO PARA TÚLIO DE MELO! Por falta em Gerson.

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Vinícius, entra Magno Alves.

0' Começa o segundo tempo.

A Chapecoense finalizou 12 vezes ao gol do goleiro Diego Cavalieri. O Fluminense finalizou apenas 5 vezes ao gol do goleiro Danilo.

Por enquanto, a Chapecoense vai chegando a sua quarta vitória em quatro jogos contra o Fluminense. Histórico.

Na terça-feira, o meia Vinícius disse que não seria ruim perder para a Chapecoense porque prejudicaria o rival Vasco. O resultado, no momento, vai prejudicando o cruz-maltino. Será que vai dar mais polêmicas?

Com a vitória parcial, a Chapecoense vai igualando o Fluminense com 43 pontos na tabela do Brasileirão e se livrando das chances de rebaixamento.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! A Chapecoense vai vencendo o Fluminense por 2 a 1, de virada, no Maracanã.

46' QUASE O EMPATE! Marcos Junior tocou para Jonathan na linha de fundo, o lateral cruzou para a área e Gustavo Scarpa finalizou de primeira para fora. Por pouco o Fluminense não empatou no fim.

44' Acréscimo: +2 minutos.

41' SALVA DANILO! Em contra-ataque do Fluminense, Marcos Junior é lançado, corta o zagueiro e chuta forte no alto. Danilo fez grande defesa!

41' OLHA O PERIGO! Após cruzamento de Maranhão, defesa do Fluminense afasta mal e Túlio de Melo perde grande oportunidade de marcar o terceiro. Na sequência a zaga tricolor afastou.

40' Jean solta a bomba e Danilo defende com segurança.

39' CARTÃO AMARELO PARA ANANIAS! Por falta em Gustavo Scarpa.

39' Gustavo Scarpa sofre falta na entrada da área. Grande oportunidade agora para o Fluminense.

37' QUE BOBEIRA! Thiego vacila e perde a bola. Gustavo Scarpa deixa com Vinícius que tenta fintar Thiego dentro da área, mas o zagueiro se recupera e rouba a bola do meia tricolor.

35' Nos dois gols do Fluminense, o zagueiro Gum não conseguiu se antecipar aos autores dos gols, Túlio de Melo e Thiego.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE!!! THIEGO!!! Cobrança de escanteio de Maranhão e Thiego dá linda cabeçada para virar o jogo para a Chapecoense no Maracanã.

32' Chapecoense tem novo escanteio pela esquerda.

31' Gustavo Scarpa é lançado, tenta o desvio mas não alcança a bola, que ficou com o goleiro Danilo.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE!!! TÚLIO DE MELO!!! Grande jogada de Maranhão pela direita, ele deixou Wellington Silva para atrás e cruzou de trivela para Túlio de Mela, de cabeça, empatar o jogo no Maracanã.

28' Maranhão cruza e Gum afasta.

28' Apodi arruma um escanteio para a Chapecoense pela direita do campo de ataque.

27' QUAAAAASE! Bela troca de passes do Fluminense pela esquerda, Gerson recebeu dentro da área e finalizou. A bola passou por Danilo mas Dener tirou quase que em cima da linha.

24' Camilo cobra por cima do gol sem perigo para Diego Cavalieri.

23' Será que foi falta? Jonathan e Ananias subiram para disputar a bola no alto e o árbitro marcou falta do lateral tricolor na entrada da área. Chance perigosa para a Chapecoense.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! JEAN!!! O camisa 7 cobrou pênalti com muita categoria, sem chances para o goleiro Danilo. O Fluminense abre o placar no Maracanã.

18' É PÊNALTI!!! Marcos Junior recebe passe, invade a área e é derrubado por Thiego. Árbitro marca pênalti para o Fluminense.

16' Nova cobrança de escanteio para a área do Fluminense e dessa vez a defesa afasta.

16' Ananias cruza e Diego Cavalieri desvia de soco pela outra linha de fundo. Novo escanteio para a Chapecoense.

16' A Chapecoense consegue arrumar um escanteio pelo lado esquerdo de ataque.

13' Jean tentou lançamento para Gustavo Scarpa, o meia ia ficar de frente para o goleiro Danilo, mas o meia deixou a bola quicar no gramado molhado e a bola ficou mais fácil para o goleiro.

12' PEGOU MAL! Maranhão recebe belo passe enfiado de Camilo e finaliza cruzado (e torto) pela linha de fundo. A jogada assustou a defesa do Flu.

10' OLHA A RESPOSTA! Em contra-ataque, Ananias recebeu na entrada da área e chutou por cima do gol de Diego Cavalieri.

10' QUE SUSTO! Cleber Santana vacilou ao tentar proteger a bola até a linha de fundo, Jean aproveitou e cruzou de primeira, e Gustavo Scarpa tentou o desvio na saída do goleiro Danilo. Para a sorte da Chape, o goleiro conseguiu resvalar na bola antes de Scarpa. Quase o Flu abre o placar no Maracanã.

6' IMPEDIDO! Wellington Silva recebe na linha de fundo mas o assistente marca impedimento do lateral do Fluminense.

5' Equipes começam se estudando bastante. O Fluminense tem mais a posse de bola e troca passes buscando espaços.

0' Começou o jogo! O Fluminense deu a saída de bola no Maracanã.

Um minuto de silêncio no Maracanã em homenagem ao torcedor Flávio Mendes, falecido no Allianz Parque, enquanto assistia a partida entre Fluminense e Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil.

Fluminense dará a saída de jogo.

Chove no Maracanã. Jogadores iniciam o aquecimento no campo antes da bola rolar.

Fluminense e Chapecoense entram em campo. Jogadores se posicionam para a realização do hino nacional.

FOTO: Camisa que os jogadores usarão para entrar em campo para homenagear o falecido torcedor Flávio Mendes.

Na tarde deste sábado, o Fluminense convidou Rodrigo, o filho do torcedor Flávio Mendes, que faleceu assistindo a partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, para lanchar com os jogadores na concentração. Os jogadores entrarão com uma camisa em homenagem ao falecido torcedor tricolor.

Confirmada a estreia do lateral-direito Jonathan pelo Fluminense. Jogador chegou ao clube em setembro e estava treinando para recuperar a forma física.

SUPLENTES DO FLUMINENSE: Kléver, Artur, Breno Lopes, Edson, Willian, Douglas, Robert, Lucas Gomes, Osvaldo, Magno Alves e Wellington Paulista.

FLUMINENSE CONFIRMADO:

SUPLENTES DA CHAPECOENSE: Nivaldo, Rafael Lima, Mateus Caramelo, Elicarlos, Bruno SIlva, Nenén, Wagner, Hyoran e Tiago Luís.

CHAPECOENSE CONFIRMADA: Danilo; Apodi, Neto, Willian Thiego e Dener; Gil, Cleber Santana, Camilo, Ananias e Maranhão; Túlio de Melo.

O movimento é fraco no Maracanã. Com o tempo chuvoso e horário relativamente tarde do jogo para um sábado, além do Fluminense não estar brigando por mais nada no campeonato, o torcedor tricolor não tem muitos motivos para marcar presença no estádio.

Além da Chapecoense, o Fluminense ainda enfrenta outros dois adversários diretos do Vasco na briga pela degola: o Avaí e o Figueirense. O confronto contra o Avaí será relizado no Espírito Santo. A princípio marcado para o Maracanã, o Fluminense resolveu mudar o mando de campo por questões financeiras. O confronto contra o Figueirense será na última rodada, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

"Penso no Fluminense, sinceramente. Fechamos uma meta de vencer todos os jogos. Vamos procurar vencer. É claro que a gente sabe que o Vasco está nessa situação. Se por acaso a gente perder e prejudicar o Vasco, acho, que não só a gente, como toda a torcida tricolor, ficará feliz", declarou Vinícius, em coletiva realizada na terça-feira (3) nas Laranjeiras, que teve como tema a rivalidade exarcebada entre as equipes em 2015. O meia chegou a dizer que ele estava engasgado com o Vasco.

O jogo contra a Chapecoense nem começou, mas já envolveu o Fluminense em polêmicas com o rival Vasco. Adversário direto do cruz-maltino na briga pela degola, a Chape precisa de apenas uma vitória para se garantir na elite do Brasileirão em 2016. O meia Vinícius, do Fluminense, disse que não seria ruim para a torcida se o Flu perdesse e prejudicasse o rival. A declaração não foi bem recebida em São Januário.

Após vencer o clássico contra o Vasco no Engenhão, o Fluminense retorna para o Maracanã. Este será o penúltimo jogo do Tricolor no estádio em 2015 (o último será contra o Internacional, dia 29/11, pela 37ª rodada). Isso se deve ao fato de que o Fluminense mandará seu jogo contra o Avaí, pela 36ª rodada (dia 22/11), no Espírito Santo.

Na rodada anterior, a Chapecoense ficou no empate sem gols com o Atlético-PR na Arena Condá. Já o Fluminense venceu o clássico contra o Vasco por 1 a 0, gol de Gérson, no Engenhão.

"A gente tem que se comportar como nos últimos jogos, como foi diante de todas as equipes que a gente vêm jogando. Vai ser uma partida difícil. Por isso, tem que ter uma postura firme, uma postura forte. Com certeza, o segundo tempo do jogo contra o Grêmio serve como parâmetro para a Chapecoense. Tem que jogar daquela forma. Foi forte, soube marcar e foi um time impositivo", disse Guto Ferreira, técnico da Chapecoense.

Já a Chapecoense se prepara para diminuir os espaços do Fluminense e tentar um novo triunfo sobre o tricolor. Guto Ferreira usa como exemplo a atuação da equipe ante o Grêmio, em Porto Alegre, onde a Chape venceu com gol no último minuto, de virada, por 3 a 2.

Outra novidade na equipe tricolor foi a presença e provável escalação do lateral-direito Jonathan, contratado quase no fim da janela de transferências. O ex-Cruzeiro e Inter de Milão (ITA) deve fazer sua estreia pelo tricolor neste sábado (7). Wellington Silva deve ganhar nova oportunidade na lateral-esquerda.

No treino desta sexta (6), sem Fred a disposição, Eduardo Baptista surpreendeu e escalou uma equipe diferente, sem os possíveis substitutos imediatos do camisa 9, Magno Alves e Wellington Paulista. O treinador testou a equipe com Gérson mais avançado e a equipe sem um atacante fixo.

O Fluminense enfrentará a Chapecoense desfalcado do seu principal jogador: Fred. O camisa 9 ainda se recupera de lesão no joelho e tornozelo esquerdos. A última partida do capitão foi contra o Palmeiras, onde atuou os 90 minutos no sacrifício. Fred não treinou nos últimos 3 dias e segue em recuperação. Eduardo Baptista espera contar com o camisa 9 ainda neste ano, no jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre.

Já o Fluminense, em meio a crise e troca de técnicos, teve a Copa do Brasil pela frente. O time mudou sua atitude em campo após a chegada do técnico Eduardo Baptista e o espírito de guerreiro voltou ao tricolor após eliminar o Grêmio na Copa do Brasil. Por pouco o Tricolor não avançou para a final da competição, mas acabou eliminado nos pênaltis para o Palmeiras.

Na reta final do ano, as duas equipes surpreenderam. A Chapecoense chamou a atenção na Sul-Americana ao enfrentar o River Plate, da Argentina. Apesar de ter sido eliminada da competição, a Chape conseguiu vencer o River na Arena Condá, resultado histórico.

O retrospecto da Chapecoense contra o Fluminense é muito confortável. Foram três jogos e três vitórias. O Tricolor das Laranjeiras busca sua primeira vitória contra a Chape.

Relembre os gols da vitória da Chapecoense sobre o Fluminense pelo primeiro turno do Brasileirão 2015:



Em 2015, pelo primeiro turno do Brasileirão, a Chapecoense venceu o Fluminense na Arena Condá por 2 a 1, em jogo com bastante polêmica envolvendo a arbitragem. O Flu, naquela ocasião, brigava pela liderança do campeonato, mas acabara derrotado outra vez.

Relembre os gols da goleada da Chapecoense sobre o Fluminense no Maracanã, válido pelo Brasileirão de 2014:



O Maracanã será o palco do confronto entre Fluminense x Chapecoense. Na última partida realizada neste estádio entre as equipes, pelo segundo turno do Brasileirão de 2014, a Chape surpreendeu e goleou o Flu por 4 a 1.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o confronto entre Fluminense x Chapecoense, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida. A bola rola às 21h (de Brasília), no estádio do Maracanã.