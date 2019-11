Resultado Internacional x Ponte Preta (1-0)

Muito obrigado a você, leitor da VAVEL Brasil, que seguiu conosco este quente Internacional 1x0 Ponte Preta. Continue ligado no site para acompanhar a repercussão deste confronto além de notícias sobre o esporte no Brasil e no mundo. Até a próxima! :)

Agora, o Brasileirão tem uma pequena pausa devido às Datas Fifa. Na próxima rodada (35ª), o Inter enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, quinta-feira (19), às 19h30. Um dia antes, a Ponte recebe o Figueirense, no Moisés Lucarrelli, às 21h.

Enquanto isso, a Ponte Preta estacionou nos 50 pontos, ocupando a 7ª posição. Devido a isso, as chances de chegar no G4 diminuem consideravelmente.

Agora, o Inter soma 53 pontos. Mesmo permanecendo no 6º lugar, o Colorado cola em Santos (4º) e São Paulo (5º). O número de vitórias dos comandados de Argel é inferior ao dos dois paulistas.

Enfim... Com gol de Vitinho, aos 43 minutos do segundo tempo, o Inter conseguiu vencer a Ponte Preta, em duelo direto por vaga no G4 do Brasileirão. A partida foi extremamente equilibrada, mas o Colorado achou um tento importantíssimo na reta final de jogo, que deixa o clube vivo na luta pela classificação para a Libertadores 2016.

Jogadores da Macaca estão revoltados com Argel, que orientou que o Inter seguisse atacando após a lateral.

Alexandro, da Ponte, colocou a bola para fora porque um companheiro estava deitado no gramado. Na sequência da cobrança de lateral, Internacional foi ao ataque e jogada resultou no gol de Vitinho.

Confusão segue em frente ao vestiário da Ponte.

Ânimos começam a ser acalmados na porta do vestiário visitante. Alguns membros da comissão técnica e jogadores da Ponte Preta estavam descontrolados. Arbitragem precisou intervir.

MUITA CONFUSÃO NA ENTRADA DOS VESTIÁRIOS. JOGADORES DA PONTE PRETA REVOLTADOS.

52' FIM DE JOGO!!! INTER 1x0 PONTE PRETA!!!

51' Um minuto acrescentado. Inter prende bola na frente.

50' INCRÍVEL!!! Biro-Biro cruza da direita, Alisson sai MUITO MAL do gol e Alexandro cabeceia, já desequilibrado. Bola vai caindo e não entra! Que fim de jogo!

49' Vitinho rouba bola, bota na frente e só para na marcação de Renato Chaves. Linda arrancada.

48' Alisson Farias conduz e finaliza muito mal, desperdiçando boa posse de bola a favor do Internacional.

48' William desarma Adrianinho, puxa contragolpe em alta velocidade até adiantar demais e perder.

47' Cartão amarelo para Anderson.

47' Inter vai chegando aos 53 pontos e igualando Santos e São Paulo, perdendo apenas no número de vitórias. Torcida canta alto no Beira-Rio.

47' Jogo retorna. Vamos a 50 minutos.

46' Cartão amarelo para Alisson Farias. Motivo não explicado.

46' Borges entra na vaga de Elton na Ponte.

45' Cartão amarelo para Marcelo Lomba. Pela reclamação exacerbada após o gol de Vitinho.

44' Jogadores da Ponte Preta reclamam muito. Inter não devolveu a bola após Alexandro colocar para fora porque Biro-Biro estava caído.

43' GOL DO INTER!!!!! VITINHO!!!! AOS 43 MINUTOS DO SEGUNDO TEMPO!! Alisson Farias cruza da esquerda, D'Alessandro pega sobra e deixa com William. O lateral manda para a área e Anderson ajeita para Vitinho mandar uma pancada sem chances para Marcelo Lomba: 1 a 0!

42' Agora, jogadores da Ponte Preta caem no gramado e passam a retardar o andamento da partida. Empate é de bom grado para a Macaca.

41' Vitinho se enrosca com Fernando Bob e pede pênalti... árbitro manda seguir.

40' Anderson lança Artur em profundidade, mas Adrianinho cobre bem e corta.

39' QUASE! Bola vai passando e defesa da Ponte tira.

38' Cartão amarelo para Gilson. Por derrubar D'Alessandro com um pontapé no lado direito de ataque do Inter. O lateral estava pendurado e não pega o Figueirense.

37' Jogo se encaminha para um empate sem gols. Equipes não merece nada além disso pela fraca partida que protagonizaram.

37' 21.225 é o público no Beira-Rio.

36' Adrianinho bate por cima.

35' Falta de Alisson Farias em cima de Adrianinho. Grande oportunidade para os visitantes abrirem o placar.

34' Atuação do Inter é muito pobre. Equipe espaçada em campo.

34' D'Alessandro cai e Ricardo Marques Ribeiro manda seguir o jogo. Logo em seguida, Alexandro é pego em impedimento.

33' Na Ponte, Adrianinho entra na vaga de Cristian.

33' Mudança no Inter. Sai Lisandro López e entra Alisson Farias.

32' Vitinho tenta entrar na área e Elton cobre bem. No contragolpe, Juan faz falta.

30' Troca na Ponte. Entra Leandrinho e sai Clayson.

30' Jogo parado. Vem Alisson Farias no Inter. Enquanto isso, Felipe Moreira conversa com Leandrinho, que entrará na Ponte.

28' D'Alessandro inverte para Valdívia, que ajeita de cabeça para Vitinho. Chegando de trás, o camisa 21 manda uma bomba por cima do gol de Marcelo Lomba!

28' Gilson recebe de Cristian e cruza para Alexandro. Cabeçada do centroavante para em Alisson.

27' Sai Ernando e entra Artur no Inter.

27' Elton é flagrado em posição irregular ao receber de Biro-Biro na área.

26' Artur vai entrar no Inter. É lateral-esquerdo.

26' Vitinho faz mais uma falta, desta vez sobre Elton.

25' Ernando cruza e bola bate em Clayson, que vibra ao conseguir bloquear.

24' D'Alessandro cobra e Lomba sai para pegar.

23' Boa falta para o Inter, no lado direito de ataque. Cometida sobre D'Alessandro, que está na bola.

23' Gilson tabela com Cristian e cruza de primeira, com a bola no ar. De canela, o lateral manda mal demais. Tiro de meta.

22' Juan recua e coloca Alisson na fogueira. Goleiro dá chutão.

21' Cristian manda à direita de Alisson, sem perigo.

21' Cristian na bola.

20' Paulão derruba Alexandro na frente da área. Bela chance para a Ponte.

19' Partida muito amarrada. Vitinho faz falta em Jeferson.

18' Biro-Biro busca Alexandro, mas erra.

18' PRA FORA! Em grande contra-ataque da Ponte Preta, Clayson acha Alexandro no meio da área. O centroavante, mesmo sozinho, pega muito mal na bola e isola!

16' D'Alessandro vê espaço aberto na área e enfia para Valdívia. Renato Chaves, bem na cobertura, rasga.

16' Cartão amarelo para Ferron. Por agarrar Lisandro López. Primeira advertência do jogo.

15' Gilson cruza e Juan mergulha para tirar.

14' Valdívia procura espaço na entrada da área mas carimba Ferron.

​14' Ponte fica no campo do Inter mas não assusta.

12' D'Alessandro tenta puxar contragolpe mas Anderson dá de canela ao receber.

12' Elton bate de fora, bola desvia e Alisson manda para escanteio. Boa defesa.

11' Mexe o Inter. Sai Nilton e entra Anderson.

10' Vitinho bota na frente de Ferron e cai. Bola se oferece para Lomba.

9' Fernando Bob acha Cristian, que tenta acionar Jeferson. Passe do camisa 10 sai muito forte.

8' Rodrigo Dourado derruba Clayson, matando contra-ataque. Ricardo Marques Ribeiro poupa o volante de um cartão amarelo...

8' D'Alessandro levanta e Jeferson afasta.

7' Lisandro López consegue escanteio em jogada com Renato Chaves.

7' Ernando inverte para Nilton. Biro-Biro chuta em cima do volante do Inter e é lateral para a equipe paulista.

6' Cristian cobra escanteio e William tira no primeiro pau. Na sobra, Vitinho é derrubado por Jeferson.

5' Cristian cruza para a área após receber de Clayson e Paulão chega bem na cobertura.

4' Ponte chega com Biro-Biro. No rebote da bola afastada, Nilton sofre falta.

2' D'Alessandro cruza à meia altura e a bola passa por todo mundo.

1' Alexandro é flagrado em impedimento.

0' As duas equipes vêm iguais. Inter agora ataca para a direita e Ponte para a esquerda das cabines.

18:01 COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

18:01 Tudo pronto para o começo da etapa final.

Os 45 minutos iniciais no Beira-Rio foram de domínio da Ponte Preta. Mesmo assim, as melhores chances tiveram os atacantes do Internacional como protagonistas. Vitinho saiu na cara de Marcelo Lomba mas adiantou demais. Além disso, o camisa 21 exigiu boa defesa do goleiro rival, assim como Valdívia. A Macaca teve maior posse de bola durante boa parte do jogo e rondou a área colorada, mas não conseguiu transformar o domínio em oportunidades claras para abertura do marcador.

Valdívia: ''Temos que aproximar mais, estamos deixando eles jogarem e a partida não está do jeito que queremos. Esperamos voltar mais atentos na etapa final em busca do gol''.

Cristian: ''Controlamos bem, conseguimos trabalhar a bola mas faltou o gol. Vamos ver se no segundo tempo encaixamos''.

47' Fim de primeiro tempo! 0 a 0.

46' RESPOSTA DO INTER! Vitinho manda de longe e Lomba espalma! Na sequência, William cruza e Valdívia chuta para cima da meta do goleiro ponte-pretano.

46' Dois de acréscimo.

45' Cristian manda para dentro da área. Alexandro deixa a bola passar e Renato Chaves não aproveita chance clara, na pequena área!

44' Jeferson cruza rasteiro, Paulão desvia para trás e quase marca contra! Escanteio para a Ponte.

44' Só a Ponte Preta joga. Incrível. Começam a surgir vaias no Beira-Rio.

43' Alexandro recebe em profundidade e chuta de esquerda nas mãos de Alisson.

42' Jeferson cruza e Juan tira parcialmente. Sozinho, Biro-Biro fica com sobra e, sem deixar cair, manda finalização por cima.

40' Mais um lançamento longo termina nos braços de Marcelo Lomba.

40' Pode pintar novidade no Inter: Argel pede para que Anderson aqueça.

39' Jogo é ruim. Ponte Preta troca passes no ataque até que Alexandro é flagrado em impedimento.

37' Biro-Biro deixa com Clayson e infiltra para receber de volta, mas passe sai errado. Juan protege e Alisson sai para agarrar.

36' Em disputa aérea, Juan comete irregularidade em cima de Alexandro.

35' Cristian não alcança passe em profundidade de Biro-Biro. Tiro de meta.

34' Jogo padece de criatividade dos dois lados. Muita intensidade e marcação, mas a qualidade técnica deixa a desejar.

33' Paulão força passe e cede tiro de meta para Lomba.

32' Depois de inverter os lados dos laterais, Argel muda posicionamentos de Valdívia e Vitinho. Agora, o primeiro fica pela esquerda e o segundo pela direita.

31' Vitinho, agora atuando pela esquerda, dá caneta em Fernando Bob e sofre a falta.

30' Gilson escapa com liberdade pela esquerda e cruza, mas Juan afasta de cabeça.

29' Cristian lança Gilson. William protege e deixa a redonda sair pela linha de fundo.

28' Biro-Biro busca espaço na intermediária e cruza. Paulão estica a perna e corta.

27' D'Alessandro ergue, Ernando desvia e é tiro de meta para os visitantes.

25' Valdívia pega sobra de cruzamento vindo da direita e sofre falta de Clayson.

23' MARCELO LOMBA! Vitinho aciona Lisandro López, que deixa de primeira para Valdívia. O camisa 29 arruma espaço e finaliza colocado, no canto, para bela defesa de Lomba!

22' Partida volta. Tudo certo com o arisco jogador do time alvinegro.

22' Jogo parado para atendimento a Clayson.

20' Clayson costura, entra na área e finaliza de bico. Alisson cai e pega.

20' Pressão alta da Ponte Preta complica muito o Internacional.

19' Ernando é deslocado para a lateral-direita e William para a esquerda. Jogadores de lado da Ponte Preta preocupam Argel.

17' QUASE GOL DA PONTE! Rodrigo Dourado erra na saída de bola, Clayson retoma e cruza para Alexandro. O centroavante disputa com Paulão e a redonda pipoca na área colorada. Alisson pestaneja, Clayson desvia e Rodrigo Dourado salva o gol em cima da linha!

16' Jeferson retoma posse da bola, avança e é desarmado por Juan. Lateral para a Ponte.

15' Vitinho cruza e ninguém consegue alcançar.

14' Ponte Preta aperta saída de bola colorada. Jogo é muito disputado taticamente.

13' Vitinho cruza e Renato Chaves tira de cabeça.

12' Elton toma a frente e rouba bola de D'Alessandro na intermediária.

12' D'Alessandro domina na faixa central do gramado, de costas para o gol. Fernando Bob aperta e comete falta no argentino.

11' Ernando se perde com a bola no flanco esquerdo ofensivo.

10' Fernando Bob aproveita erro na saída de Alisson e lança Biro-Biro. O camisa 11 da Ponte vai ao fundo e cruza, parando na defesa vermelha.

10' Rápido, Clayson incomoda a zaga colorada. Em disputa com Paulão, zagueiro do Inter consegue levar a melhor.

9' Ponte adianta marcação e força passe longo de Juan para Valdívia. Muito forte, a bola sai em tiro de meta para Marcelo Lomba.

8' Biro-Biro passa por William, cruza e Paulão afasta.

7' As duas equipes jogam em um 4-2-3-1. Espelhadas.

6' Mais uma vez, bola bate na mão de Clayson no ataque campineiro.

4' INCRÍVEL! Renato Chaves e Ferron batem cabeça e bola fica limpa para Vitinho avançar e ficar cara a cara com Marcelo Lomba. O camisa 21, no entanto, adianta demais e se atrapalha todo, perdendo grande oportunidade!

3' Biro-Biro cobra mal e Nilton corta.

3' Jeferson cruza, bola bate em Ernando e sai pela linha de fundo. Escanteio para a Ponte.

2' Clayson toca com a mão na bola: falta de ataque da Ponte.

2' Jeferson cobra lateral buscando Alexandro, mas Juan antecipa e cede novo arremesso.

1' D'Alessandro lança Vitinho e obriga Marcelo Lomba a sair do gol para afastar.

0' Inter ataca para o lado esquerdo das cabines de imprensa. Ponte Preta, evidentemente, para o direito.

16:59 COMEÇA O JOGO!

16:58 Tudo pronto para o começo do jogo. Belo dia em Porto Alegre.

16:58 Felipe Moreira: ''A gente sempre começa o jogo visando a vitória. Jogaremos da mesma forma e buscando o triunfo''.

16:57 Argel: ''Nós jogamos assim contra o Corinthians, com o Valdívia pela esquerda, Vitinho pela direita e Lisandro no centro. Sabemos que é um confronto direto e temos o compromisso de jogar bem e vencer''.

16:55 Inter com uniforme tradicional: camisas vermelhas, calções brancos e meias brancas. Ponte Preta toda de preto.

16:53 Equipes em campo. Hino nacional sendo executado.

16:52 Ponte: Marcelo Lomba; Jeferson, Renato Chaves, Ferron e Gilson; Fernando Bob, Elton, Clayson, Cristian e Biro Biro; Alexandro.

16:52 Inter: Alisson; William, Paulão, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Nilton, D'Alessandro e Valdívia; Vitinho e Lisandro López.

16:51 Vamos relembrar as escalações.

16:48 Banco da Ponte Preta: Matheus, Fábio Ferreira, Tiago Alves, Juninho, Marcos Serrato, Bady, Leandrinho, Borges e Adrianinho.

16:44 Inter é 6º colocado. Ponte Preta, 7ª. Ambos têm 50 pontos e estão a três do Santos, que ocupa a 4ª posição. O confronto no Beira-Rio é direto e fundamental para as pretensões de gaúchos e paulistas.

16:41 Ernando completa 100 jogos com a camisa do Inter hoje. O defensor está no clube desde o começo de 2014.

16:32 Expectativa é de ótimo público no Beira-Rio. São esperados cerca de 25 mil torcedores no estádio colorado.

16:30 Meia hora para o começo do jogo. Duelo é direto por vaga no G4.

16:24 Inter já aquece no gramado do Beira-Rio.

16:23 Macaca também tem surpresa: Borges fica no banco e Alexandro é titular no comando do ataque.

16:22 PONTE PRETA ESCALADA: Marcelo Lomba; Jeferson, Renato Chaves, Ferron e Gilson; Fernando Bob, Elton, Clayson, Cristian e Biro Biro; Alexandro.

16:19 Rodrigo Moledo e Andrigo são as novidades no banco colorado. O zagueiro foi relacionado pela primeira vez desde seu retorno ao clube, enquanto o jovem pode fazer sua estreia no Inter se entrar em campo.

16:18 Banco do Inter: Muriel, Zé Mário, Artur, Rodrigo Moledo, Nico Freitas, Wellington, Anderson, Alex, Alisson Farias, Andrigo e Bruno Baio.

16:17 Esquema pode ser um 4-4-2 com Valdívia recuado ou um 4-3-3 com o camisa 29 e Vitinho abertos. Resta aguardar o início do jogo.

16:17 Argel surpreende e deixa Alex e Anderson de fora. Antes da partida, a tendência era que houvesse uma vaga a ser disputada entre os dois.

16:16 INTERNACIONAL CONFIRMADO: Alisson; William, Paulão, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Nilton, D'Alessandro e Valdívia; Vitinho e Lisandro López.

16:13 Além de Inter x Ponte Preta, o sábado do Brasileirão reserva ainda outras três partidas. Às 19h30, o Corinthians pode praticamente confirmar o título nacional se vencer o Coritiba, em Itaquera. No mesmo horário, o Atlético-PR recebe o ameaçado Avaí. Mais tarde, às 21h, tem Fluminense x Chapecoense no Maracanã.

16:08 Restando menos de uma hora para o pontapé inicial, as escalações de Inter e Ponte Preta ainda não foram confirmadas.

Já em 2013, a partida entre as duas equipes foi válida pela última rodada do Brasileirão. O Internacional corria pequeno risco de descenso, enquanto a Ponte Preta já estava rebaixada. Com o Beira-Rio em obras para a Copa do Mundo, o embate se deu no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Melancolicamente, o jogo não teve gols.

O último duelo entre Inter x Ponte no Beira-Rio foi realizado em 12 de agosto de 2012. De virada, o Colorado triunfou sobre a Macaca pelo placar de 2 a 1. Cicinho abriu o marcador para os campineiros mas Jajá e Mike reverteram a vantagem ponte-pretana.

Inter x Ponte Ponte terá o comando de Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Márcio Eustáquio Santiago e Pablo Almeida da Costa. O trio é mineiro.

Confira mais informações sobre Inter x Ponte Preta no pré-jogo da VAVEL Brasil!

ÚLTIMO CONFRONTO: o embate mais recente entre Inter e Ponte aconteceu no dia 26 de julho, pela 15ª rodada do Brasileirão. No Moisés Lucarelli, a partida foi extremamente movimentada mas acabou empatada sem gols. O Colorado recém havia sido eliminado da Libertadores pelo Tigres. Confira os melhores momentos abaixo:

RETROSPECTO: Em toda a história do Campeonato Brasileiro desde sua unificação, Internacional e Ponte Preta se enfrentaram em 27 oportunidades. Com 15 vitórias contra três, o Colorado leva vantagem. Além disso, ocorreram nove empates. Foram anotados 41 tentos vermelhos contra 22 da Macaca.

Felipe Moreira: ''É uma decisão. Vamos trabalhar de forma coerente, como o time vem jogando. Como vínhamos falando, é passo a passo, e esse é o passo, o degrau a ser subido. Vamos buscar os três pontos, mas um empate também não é de se jogar fora. Ficaríamos com 51 pontos, com mais dois jogos em casa e dois fora. É entrar para jogar de igual para igual, buscando sempre o resultado positivo e estudar durante o jogo o que for melhor''.

Argel: ''É um confronto direto, um jogo decisivo para nós, de seis pontos. Jogando em casa, você precisa fazer o dever de casa. Esse é o nosso pensamento''.

O palco de Internacional x Ponte Preta é o Beira-Rio. Unindo todas as competições, a média de público pagante registrada no estádio em 2015 é de 21.092 pessoas, com taxa de ocupação igual a 42%. Apenas no Brasileirão, o número cai para 17.665 torcedores por partida.

FIQUE DE OLHO Internacional x Ponte Preta: aos 27 anos, Fernando Bob finalmente teve seu futebol reconhecido nacionalmente. Revelado no Fluminense, o volante passou por vários clubes mas somente agora conquistou destaque, a ponto de ser especulado em alguns dos maiores times do país. Um dos pilares do time da Ponte, Bob pode ser fundamental na disputa por classificação a Libertadores 2016, feito que seria épico para a Macaca.

FIQUE DE OLHO Internacional x Ponte Preta: não é preciso chamar a atenção de nenhum adversário do Inter sobre Andrés D'Alessandro. Aos 34 anos, o camisa 10 está no clube há sete anos e é um dos maiores ídolos da história colorada. Em temporada repleta de percalços para o argentino, com muitas lesões, seu retorno ao time titular depois de muito tempo pode ser vital para que o Internacional conquiste vaga no G4.

Provável escalação da Ponte Preta: Marcelo Lomba, Jeferson, Renato Chaves, Ferron e Gilson; Fernando Bob e Elton; Clayson (Leandrinho), Cristian e Biro Biro; Borges.

Fernando Bob e Gilson também iniciaram a semana sob cuidados médicos, mas estão à disposição. Na lateral-direita, Jeferson será o titular. No ataque, Clayson e Leandrinho são os candidatos para ocupar a lacuna deixada aberta. Sobre isso, Felipe Moreira comentou: ''O Clayson vem entrando bem, é uma grande opção. O Leandrinho é um excelente jogador, fez gols com a Seleção, está com a moral alta e tem grande chance de jogar também''.

Na última atividade pré-jogo diante do Internacional, o técnico Felipe Moreira realizou alguns testes antes de definir a equipe que entra em campo no Beira-Rio. O treinador tem problemas para eleger os onze iniciais. Rodinei, suspenso, e Felipe Azevedo, com fratura no rosto, além de Josimar, que pertence ao Inter, e Diego Oliveira, com uma lesão muscular, estão fora.

Provável escalação do Inter: Alisson; William, Paulão, Juan (Ernando) e Ernando (Artur); Rodrigo Dourado, Nilton, Anderson (Alex) e D'Alessandro; Valdívia e Lisandro López (Vitinho).

Com Réver suspenso, existem duas opções para Argel: promover a titularidade de Juan ao lado de Paulão ou recolocar Ernando na zaga. Se optar pela troca de funçãodo polivalente defensor, Artur entra na lateral-esquerda. No meio, Anderson e Alex disputam uma vaga, enquanto no ataque a interrogação fica por conta dos nomes de Vitinho ou Lisandro López para acompanhar Valdívia.

A escalação do Inter tem uma novidade confirmada e algumas dúvidas. O capitão D'Alessandro teve retorno ao time titular assegurado por Argel. Por outro lado, há indefinições na zaga, na lateral-esquerda e no ataque.

O compromisso mais recente da Ponte Preta foi no último sábado (31), quando recebeu o Joinville, no Moisés Lucarelli. Com gol anotado por Guti (contra) na etapa final, o time de Felipe Moreira triunfou pelo placar mínimo para voltar a disputa pelo G4.

Na última rodada (33ª), o Internacional viajou até Goiânia para encarar o Goiás, domingo (1). No Serra Dourada, os comandados de Argel Fucks perderam por 2 a 1. O gol vermelho foi marcado por Valdívia, no primeiro tempo. Na etapa final, os gaúchos sofreram a virada.

A Ponte Preta está exatamente na mesma situação do rival deste sábado. Tem 50 pontos mas é superada pelo Inter no número de vitórias (14 a 13). O confronto é direto.

O Internacional é 6º colocado com 50 pontos e está a apenas três do Santos, primeiro time no G4. Se vencer e contar com derrotas do Peixe e do São Paulo, o Colorado iguala a pontuação dos classificados para a Libertadores 2016.

Olá, leitor da VAVEL Brasil! Por aqui, acompanharemos a partida entre Internacional x Ponte Preta, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é no Beira-Rio, em Porto Alegre, e seu pontapé inicial será dado às 17h deste sábado (7). Vamos juntos em mais esta jornada!

