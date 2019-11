Resultado Cruzeiro x São Paulo (2-1)

Nosso muito obrigado à todos pela presença. Te esperamos na próxima transmissão. Até lá!

93' Fim de papo em Minas Gerais.

92' Minuto final de partida.

91' Cruzeiro aposta no contra ataque e na velocidade.

90' Teremos mais 3 minutos. Vem sufoco.

89' A torcida faz festa. Cruzeiro vai sonhando ainda com Libertadores.

88' Reta final de partida.

87' MUDA O TRICOLOR: Charles entra e sai Willian.

86' DENIS! Falta batida por Fabrício e o goleirão vai no alto pra espalmar.

85' AMARELO, THIAGO MENDES. Empurrou, gesticulou e foi advertido.

84' Damião tentou de letra, mas mandou fraco para a defesa de Denis.

83' A torcida da Raposa explode no Mineirão.

82' AMARELO, ALLAN KARDEC. Matou o contra ataque mineiro.

81' MUDA O CRUZEIRO: Arrascaeta sai e Marquinhos está em campo.

80' A VIRADA CHEGOU! Ariel manda por elevação, nas costas da marcação. Damião pegou em velocidade, mandou uma pedrada e vira o placar.

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LEANDRO DAMIÃO, DO CRUZEIRO!!!!!!!!!

78' ARRASCAETA.... Contra ataque gigante pela esquerda, mas o uruguaio escorregou de forma bizarra.

77' Pato cobra, confusão enorme na área e pior para Lucão, que sente no gramado.

76' Cruzamento desviado e Manoel manda pra escanteio.

75' Lance polêmico. Cruzamento da esquerda, desvio de Lucão e muita reclamação de pênalti. Não foi nada.

74' Pato manda de fora da área e Fábio pega no meio do gol.

73' São Paulo trabalha a bola no chão e o Cruzeiro recua em seu campo.

72' Na primeira dele, Damião manda de cabeça, mas sem força e direção.

71' MUDOU O CRUZEIRO: Leandro Damião entra e sai Gabriel Xavier.

70' Arrascaeta tenta a jogada pela direita, mas é travado pela defesa. Escanteio.

69' Partida conta com muitos erros e dái nascem as principais jogadas da partida.

68' SÃO PAULO MUDA: Allan Kardec entra na vaga de Luis Fabiano.

67' WILLIAN! Tabela entre Bigode e Gabriel Xavier pela direita, mas o chute final sai muito mal em linha de fundo.

66' PATO! Ganso dá o passe por elevação e Pato manda de primeira, mas acerta a rede do lado de fora.

65' E o lance iniciou um princípio de confusão.

64' Arrascaeta faz boa jogada pela direita, Thiago Mendes dá um carrinho, o jogador minieiro cai, tenta cavar o pênalti, mas o jogo segue.

63' Triangulação rápida e bonita do Cruzeiro, mas Ariel tentou enfeitar demais e perdeu a bola.

62' AMARELO, MANOEL. Impediu bom ataque do São Paulo.

61' Mano Menezes adianta a equipe e tricolor não tem mais facilidade na criação.

60' E a festa nas arquibancadas é bonita. Time tenta crescer junto.

59' Tricolor cresce na partida, mas a torcida mineira tenta levantar no grito.

58' Pato manda na área, Lucão testa, mas sem direção.

57' São Paulo segue no ataque e tem escanteio para bater da direita.

56' PATO... Cruzamento de Michel Bastos da esquerda, a bola passou por toda a área e Pato perdeu debaixo do gol.

55' QUE SUSTO! Cabeçada de Henrique na pequena área e assustou Denis.

54' Reinaldo sai jogando errado e comete falta em Gabriel Xavier. Raposa tem um mini escanteio.

53' Com a troca, Hudson será o lateral direito da equipe.

52' MUDA O SÃO PAULO: Sai Bruno e entra Hudson.

51' Boa jogada mineira com bons toques e movimentação, mas Arrascaeta estava impedido.

50' Cruzeiro é mais disposto no ataque e a torcida vem junto com a equipe.

49' Ceará e Willians bem acionados neste começo de jogo.

48' Agora foi Luis Fabiano que testou Fábio. Sem sucesso.

47' Boa trama pelo meio do ataque mineiro e Willian mandou de bico. Denis pegou firme.

46' E logo no primeiro minuto, Michel Bastos mandou uma pedrada de fora e Fábio pega em dois tempos.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam e a bola volta a rolar no Mineirão.

São Paulo está contando com a ajuda do Vasco, que vence o Palmeiras e impede o Verde de subir na tabela.

Já no jogo que pode decidir o título, tudo igual em 0 a 0.

Aniversariante do dia, Luis Fabiano abriu o placar. Logo em seguida, Willian mandou uma pedrada de fora e empatou.

Jogo teve altos e baixos, mas terminou na igualdade em 1 a 1. Gols seguidos e bonitos.

46' Fim da primeira etapa no Mineirão.

45' Vamos para a volta final do relógio.

44' Tricolor afunila demais as jogadas pelo meio e facilita a defesa mineira.

43' Teremos mais um minuto apenas.

42' São Paulo erra passes e quebra o ritmo ofensivo.

41' Sem goleiro, mas a Raposa perdeu a chance de ataque.

40' Acertou na barreira, mas teve qualidade.

39' E quem vem bater é o Denis!

38' Marinho empurra Pato e tricolor tem falta frontal.

37' No lado do São Paulo, um 4-2-3-1 com atuação mais defensiva.

36' Cruzeiro atuando no 4-1-4-1 com uma boa compactação.

35' Pato é quem mais se movimenta no ataque tricolor. Volta muito e acompanha o seu marcador.

34' São Paulo peca na hora da armação e dá o contra ataque ao rival.

33' Jogo pegou fogo de vez. Melhorou muito.

32' PRA FOOOORA! Arrascaeta puxa o contra ataque, arma o chute, manda rasteiro e passa muito perto da meta.

31' QUE REAÇÃO! Ataque pela esquerda, a zaga tentou tirar, a bola sobrou pingando para Willian, que enfiou o pé direito, sem cair, no canto rasteiro direito de Denis.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, WILLIAN, DO CRUZEIRO!

29' QUE PRESENTE! Escanteio batido, Fabuloso cabeceia firme no canto direito e abre o placar. Sem chances para Fábio.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LUIS FABIANO, DO SÃO PAULO!

27' São Paulo tem escanteio, após tentativa de ataque com Pato.

26' Luis Fabiano tenta levar sozinho o ataque tricolor pelo meio, mas adiantou demais a bola.

25' Jogo cai muito de produção. Equipes parecem cansadas.

24' Visitantes usam a velocidade pela esquerda, principalmente com Pato.

23' São Paulo é mais defensivo neste momento. Espera o time mineiro.

22' Jogo fica mais cadenciado e com as duas equipes errando mais no meio campo.

21' Gabriel Xavier manda na área, mas o juíz marcou uma falta em Denis.

20' Arrascaeta manda na grande área, mas Rodrigo Caio afastou. Escanteio.

19' Denis vai fazendo o torcedor tricolor esquecer do Rogério. Pelo menos neste começo.

18' DENIS 3X! Primeiro em chute cruzado de Fábricio, depois, um milagre no rebote em chute de Willian, em cima da linha, e em chute de fora de Arrascaeta.

17' DENIS! Willian cruzou rasteiro na pequena área e o goleiro cortou a bola.

16' Tabela entre Luis Fabiano e Pato pelo meio, mas Bruno Rodrigo cortou firme.

15' Fabrício atacava pela esquerda, mas a bola foi forte demais e a zaga só protegeu.

14' DEEEEEEENIS! Escanteio batido, bate e rebate na área, Bruno Rodrigo chutou e Denis defendeu de novo.

13' DEEEEEEEEEEEENIS! Lindo lance de Willians. O volante cortou pra perna esquerda, mandou colocada e obrigou o goleiro a grande defesa de mão trocada.

12' Willian foi para a batida e carimba a defesa.

11' Tabela entre Arrascaeta e Henrique parado com falta. Frontal pela esquerda.

10' FABRÍCIO... Bom lance pela esquerda, ele fintou toda a defesa tricolor, mas Denis saiu corajosamente.

9' São Paulo não consegue se armar no ataque e a Raposa põe pressão.

8' Raposa tenta pela direita, mas a marcação tricolor afasta de qualquer maneira.

7' A partida se reinicia.

6' Pato rouba a bola, Ganso busca a enfiada para Luis Fabiano, mas Fábio sai, pega e fica sentindo uma pancada na cabeça.

5' Raposa fecha bem os espaços neste começo de jogo e não deixa o São Paulo trabalhar.

4' Sol aparece de forma tímida no Mineirão. Jogo começa morno, com as torcidas empolgadas.

3' Arrascaeta manda na boca do gol, mas Denis afasta com um soco na bola.

2' Ceará chega bem pela direita, cruza e Bruno afasta para escanteio.

0' Autoriza o árbitro. Começa o jogo em MG.

A rodada que pode definir o campeão brasileiro vai começar.

São Paulo também com o uniforme três. Todo de grená, da cabeça aos pés.

Cruzeiro com seu uniforme alternativo. E muito bonito. Camisa azul celeste, calção branco e meias azuis.

A arbitragem fica na conta de Marcelo de Lima Henrique, com Bruno Boschilia e Dilbert Pedrosa nas bandeiras.

Torcidas fazem sua festa. Tricolor paulista tem seus adeptos presente em Minas Gerais.

Jogadores do Cruzeiro com uma camisa em apoio às vítimas do desastre ambiental na cidade de Mariana. A VAVEL Brasil deixa aqui o desejo para que as famílias consigam superar este problema com muita força e fé.

Hino Nacional do Brasil executado neste momento.

Equipes sobem ao gramado do Mineirão. O protocolo de entrada é iniciado.

Hoje é o aniversário de Luís Fabiano. 35 anos. Nossos votos de felicidades.

São Paulo em contagem regressiva com sua dupla de atacantes. Luís Fabiano e Pato não ficarão para o próximo ano e estão em fase de despedida.

Neste ano, as duas equipes se enfrentaram pelas oitavas de final da Libertadores e o time mineiro venceu nos pênaltis.

Expectativa é de mais de 30 mil pessoas no estádio.

Raposa quer voltar a vencer o São Paulo no Mineirão, por campeonato brasileiro.

Neste momento, jogadores da equipe de vôlei do Cruzeiro comemoram com a torcida o título mundial.

Tricolor com Denis, Bruno , Lucão, Rodrigo Caio e Reinaldo; Thiago Mendes, Wesley, Ganso, Michel Bastos e Pato; Luís Fabiano. Téc: Doriva

Raposa escalada com Fábio; Ceará, Bruno Rodrigo, Manoel, Fabrício; Willians, Henrique, Arrascaetta, Ariel Cabral, Gabriel Xavier; Willian. Téc: Mano Menezes.

Rogério Ceni é desfalque contra uma das equipes em que mais marcou gols.

As duas equipes trabalham no gramado para o aquecimento para a partida.

O estádio do Mineirão será o palco da partida entre Cruzeiro x São Paulo, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x São Paulo: Allano, meia. O jovem jogador é a esperança para o futuro da Raposa, com muita habilidade, personalidade e técnica. Pode ser decisivo em jogadas individuais.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x São Paulo: Michel Bastos, meia. Com passagens pela Seleção, o jogador atua também pela lateral esquerda e tem muita velocidade, habilidade e ótimo chute de fora.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 11º Cruzeiro 45 33 5º São Paulo 53 33

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

