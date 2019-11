Resultado Sport x Grêmio no Brasileirão 2015 (1-0)

21:30 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de domingo (8). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

21:29 A Ilha do Retiro não recebeu um público nesta noite. Apenas 11.091 torcedores estiveram presentes no estádio, gerando uam renda de R$ 215.550,00.

21:28 O gol da vitória leonina foi marcado por André.

21:26 Com o resultado desta noite, o Sport fica ainda mais vivo na luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Os leoninos estão na sétima colocação, com 52 pontos, enquanto o quarto colocado Santos tem 54. Já o Grêmio continua na terceira colocação, com 59 pontos.

49' Fim de jogo! O Sport vence o Grêmio pelo placar mínimo e continua vivo na luta por uma vaga na Libertadores.

48' Uuuhhh! Régis recebe bom passe de Oswaldo e chuta para o gol. A bola desvia na defesa, quase engana o goleiro tricolor e vai para escanteio.

46' Régis encontra liberdade na entrada da área, vai puxando tentando encontrar o melhor ângulo, mas demora muito e chuta em cima da defesa.

45' Quatro minutos de acréscimos.

42' Sport tenta ficar com a posse da bola para controlar o resultado e garantir o triunfo.

37' Última alteração no Sport: Sai: Samuel Xavier. Entra: Oswaldo.

32' Vermelho! Pedro Rocha acerta uma cotovelada em Samuel Xavier e recebe cartão vermelho direto.

32' Alteração no Sport: Sai: Élber. Entra: Neto Moura.

30' Milagre! Luan finaliza, livre na entrada da pequena área, e o goleiro Danilo Fernandes faz mais uma grande defesa.

30' Última modificação no Grêmio: Sai: Douglas. Entra: Fernandinho.

29' Uuuhhh! Élber aproveita bola que sobra na entrada da área e chuta muito forte, assustando a defesa.

28' Milagre! Ewerton Páscoa acerta linda cabeçada dentro da pequena área e o goleiro Marcelo Grohe faz linda defesa, salvando o tricolor.

24' Alteração no Grêmio: Sai: Everton. Entra: Pedro Rocha.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza aciona André e o atacante rubro-negro apenas da um toque na saída do goleiro para abrir o placar e fazer a festa da torcida leonina.

23' Amarelo! Luan reclama bastante do árbitro e acaba sendo punido.

16' Alteração no Sport: Sai: Marlone. Entra: Régis.

15' Marlone puxa contra-ataque com bastante velocidade pelo meio-campo e é parado com falta por Ramiro, que recebe cartao amarelo.

13' Amarelos! André e Walace se acabam se estranhando e recebem cartão amarelo.

13' Falcão conversa com o meia-atacante Régis.

11' Uuuhhh! Matheus Ferraz erra na erra na saída de bola, Everton aproveita para avançar e acionar Luan, que entra na árae e chuta cruzado, com perigo.

9' Rithely levanta a bola na área e Ewerton Páscoa manda, de cabeça, para fora.

7' Diego Souza entra na área, mas no momento do chute Erazo chega bem e manda para escanteio.

0' Danilo! Everton aparece com liberdade entre os zagueiro e vai para a cara do gol, mas o goleiro leonino sai muito bem e salva.

0' Começa o segundo tempo!

20:33 O Sport também voltou para o segundo tempo com a mesma formação.

20:32 Grêmio de volta ao gramado para o segundo tempo. Roger Machado faz uma alteração: Ramiro na vaga de Moisés.

20:24 Giuliano, meia-atacante do Grêmio: "Estamos bem no jogo. Vamos continuar com a posse de bola, pois o time deles está tentando marcar por pressão. Precisamos manter a calma para conseguir um bom resultado neste segundo tempo".

20:23 Danilo Fernandes, goleiro do Sport: "Fico feliz em ajudar. Procuro fazer o meu trabalho. Eles estão esperando nosso time para puxar os contra-ataque e chegar com perigo. Temos que estar esperto porque eles são muito rápidos e têm bastante qualidade".

20:22 Galhardo, lateral-direito do Grêmio: "O jogo está bastante corrido. Estamos impondo nosso ritmo de jogo. Acho que chegamos com perigo pelos lados neste primeiro tempo".

20:20 Marlone, meia-atacante do Sport: "Fizemos um bom primeiro tempo. O Grêmio tem grande qualidade, mas conseguimos chegar até o ataque e criar algumas possibilidade. Vamos tentar chegar ao gol no segundo tempo para ficar com a vitória".

45' Fim do primeiro tempo!

45' Bola é lavantada da área, Danilo Feranandes tira de soco e Éverton pega o rebote, tenta mandar por cobertura e a bola vai para fora.

41' Milagre! Giuliano deixa o zagueiro Ewerton Páscoa perdido e cruza rasteiro para Luan chutar de primeira e o goleiro Danilo Fernandes fazer um milagre.

40' Douglas acerta um lindo passe para Galhardo, mas o lateral-direito tricolor não pode continuar com o lance por conta de posição irregular.

36' Jogo fica com vários erros no meio-campo e poucas oportunidades claras de gols.

31' Éverton recebe pela esquerda, avança e chuta da entrada área. A bola vai sem força e Danilo Fernandes faz a defesa.

28' Giuliano recebe pela direita de ataque, em contra-ataque perigoso, e tenta acionar Galhardo, mas a bola vai muito forte e sai pela linha de fundo.

27' Jogo é bom até o momento, mas os dois times estão pecando na ligação do meio-campo para o ataque.

20' Marlone recebe de Diego Souza, avança para a entrada da área e acaba sendo derrubado. Falta para o Leão.

18' Diego Souza recebe na entrada da área e tenta buscar o ângulo de Marcelo Grohe. A bola, entretanto, vai para fora.

12' Danilo! Matheus Ferraz erra feio na saída de bola, o Grêmio arma contra-ataque, mas no momento em que a bola chegaria para Walace, Danilo Fernandes foi no pé do volante e fez a defesa.

10' Uuuhhh! Renê levanta a bola na área, Diego Souza desvia e Élber recebe na entrada da grande árae. O meia-atacante manda para André, que chuta de primeira e assusta o goleiro tricolor.

9' Geromel afasta a bola na entrada da área e Ronaldo pega o rebote, mas chuta mal e a bola vai para longe da meta.

7' Luan recebe pela esquerda, avança bem e tenta limpar a defesa, mas o bandeira marca impedimento.

2' Rithely avança com liberdade pelo meio-campo e acaba arricando de fora da área, mas o chute sai errado.

1' Grêmio começa o confronto indo para cima, tentando supreender a marcação leonina.

0' Começa! Bola rolando na Ilha do Retiro para o confronto entre Sport e Grêmio.

19:27 Fim da execução do hino nacional. A bola vai rolar dentro de instantes.

19:25 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento no estádio da Ilha do Retiro.

19:24 Na ausência do capitão do time rubro-negro, Durval e Wendel, que normalmente assume a condição, Diego Souza é quem será o capitão nesta noite.

19:23 No gramado! Sport e Grêmio estão entrando no campo de jogo neste momento. Torcida rubro-negra faz a festa, mas o público não é muito bom.

19:20 Trio de arbitragem já está no gramado da Ilha do Retiro. Expectativa agora para a entrada dos clubes.

19:14 Público vai aumentando aos poucos na Ilha do Retiro.

19:08 O confronto desta noite terá um trio de arbitragem vindo diretamente de Santa Catarina. Pertecendo ao quadro de árbitros da Fifa, Héber Roberto Lopes será o responsável por comandar os 90 minutos. O mesmo será auxiliado pelos conterranêos Kleber Lúcio Gil (Fifa) e Carlos Berkenbrock.

19:06 Elenco do Grêmio está fazendo o trabalho de aquecimento no gramado da Ilha do Retiro.

19:05 Os pendurados no Grêmio são os seguintes atletas: Douglas, Edinho, Erazo, Fernandinho, Marcelo Grohe e Moisés.

19:03 Goleiros do Sport (Danilo Fernandes e Magrão) estão no gramado para Ilha do Retiro fazendo o trabalho de aquecimento.

19:00 O Sport tem alguns jogadores pendurados para este confronto. Estão com dois cartões amarelos no Leão: Danilo, Marlone, Samuel, Samuel Xavier e Wendel (este não entrará em campo, pois foi vetado pelo departamento médico).

18:54 Já o Grêmio, nos últimos cinco jogos, acabou vendo duas vezes, ficando na igualdade em duas oportundiades e sendo derrotado em uma.

18:50 O Sport venceu três (Avaí, Atlético-MG e Palmeiras) dos últimos cinco jogos e acabou sendo derrotado em duas oportunidades (Internacional e São Paulo), ambas fora de casa.

18:46 Torcedores que vão para os camarotes da Ilha do Retiro estão com problema para chegar ao local, pois os dois elevadores que são utilizados para chegar nos camarotes acabaram quebrando.

18:45 Público na Ilha do Retiro, neste momento, não é dos melhores.

18:38 As opções do técnico Roger Machado para o decorrer do confronto são: Bruno; Bressan, Rafael Thyere, Marcelo Hermes, Ramiro, Schuster, Tontini, Maxi Rodriguez, Pedro Rocha, Fernandinho, Vitinho e Braian Rodriguez.

18:36 Paulo Roberto Falcão terá os seguintes atletas à disposição no banco de reservas: Magrão; Oswaldo, Ferrugem, Neto Moura, Danilo, Matheus Galdezani, Régis, Samuel, Maikon Leite, Hernane Brocador e Mike.

18:34 O técnico Roger Machado definiu o tricolor da gaúcho da seguinte maneira: Marcelo Grohe; Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Moisés, Giuliano, Douglas e Everton; Luan.

18:32 O Leão da Ilha do Retiro jogará com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ewerton Páscoa e Renê; Rithely, Ronaldo, Diego Souza e Marlone; Élber e André.

18:30 Sport e Grêmio estão definidos para o embate de logo mais, na Ilha do Retiro.

18:28 O Sport deverá ter um novidade no meio-campo. Com dores, o volante Wendel deve ficar no banco. Assim, Ronaldo entra para fazer a cabeça de área ao lado de Rithely.

18:22 Wendel, volante do Sport: "Jogo será dificil. É uma partida que vai definir o que vamos querer daqui para a frente no Brasileirão. Esperamos sair de campo com a vitória para continuar firme na luta pela Libertadores".

18:20 Samuel Xavier, lateral-direito do Sport: "Jogo decisivo, estamos precisando do apoio da torcida e isso está acontecendo. O time está concentrado e esperamos fazer um bom jogo para continuar bem na competição".

18:19 Neste momento, o elenco do Sport chega na Ilha do Retiro.

18:18 A delegação do Grêmio está presente nos vestiários da Ilha do Retiro. Escalação deverá ser divulgada dentro de instantes.

18:15 Resultados, dos confrontos que tiveram início às 17h00, estão sendo satisfatórios para Sport e Grêmio. Palmeiras está perdendo para o Vasco, enquanto o São Paulo vai empatando com o Cruzeiro. Já o vice-líder Atlético-MG está empatando sem gols no embate ante Figueirense.

18:10 Delegação do Sport ainda não chegou ao estádio da Ilha do Retiro. Movimentação perto do estádio, onde os torcedores costumam ficar antes da bola rolar, é bastante satisfatória.

Quem ainda não retorna no Sport é o zagueiro Durval, lesionado, e sendo substituído por Ewerton Páscoa. O retorno do capital leonino é esperado para o confronto da próxima rodada, quando os rubro-negros vão enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

No último treino antes da viagem à capital pernambucana, o técnico Roger Machado saiu com uma dúvida para confirmar a equipe que vai a campo. Sem Bobô, que havia sentido dores na coxa direita na atividade de quinta-feira (5) e seguiu de fora do encerramento dos preparativos, o comandante do Imortal deixou uma interrogação na posição, com Éverton e Pedro Rocha disputando-a.

Para o duelo com o Tricolor gaúcho, o Leão contará com apenas uma novidade. O meia-atacante Diego Souza, principal nome da equipe, retorna após cumprir suspensão imposta pelo STJD e está com vaga assegurada na armação, ao lado de Élber e Marlone, com Maikon Leite retornando ao banco de reservas.

Vivendo momento diferente na Série A, o Grêmio entrará em campo mais tranquilo, mas determinado a buscar os três pontos, uma vez que luta pela vice-liderança. Para isso, o Tricolor precisará quebrar a invencibilidade do Sport na Ilha do Retiro no Brasileiro, pois o último revés dos rubro-negros no estádio foi ainda em 2014.

Ainda invicto na Ilha do Retiro nesse Brasileiro, o Sport tem uma árdua missão para seguir com a sequência sem derrotas. Tentando esquecer a derrota para o São Paulo, no último fim de semana, o técnico Falcão optou por esconder a provável escalação durante todo o período de treinamentos no CT José Médicis, em Paratibe.

Conheça a VAVEL Brasil também no facebook e no twitter. Siga-nos e acompanhe todas as notícias do portal através das redes sociais!

O estádio da Ilha do Retiro será o palco da partida entre Sport x Grêmio, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Sport x Grêmio : Luan, atacante do Grêmio, é o principal nome do ataque tricolor. O jovem atleta vem fazendo um campeonato de destaque e é um dos responsáveis pela boa campanha da equipe gaúcha neste certame.

FIQUE DE OLHO Sport x Grêmio: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é fundamental para o time rubro-negro. Principal jogador da equipe, o camisa 87 pode ser o diferencial dos pernambucanos para conseguir deixar o time vivo e com boas chances de chegar ao G-4 da competição.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 8º Sport 49 33 3º Grêmio 59 33

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Sport x Grêmio válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!