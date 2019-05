Ídolo do Atlético-MG, Victor recebe título de cidadão honorário de Belo Horizonte

Victor chegou ao Atlético-MG em 2012. Vindo do Grêmio e com passagens pela Seleção Brasileira, o goleiro de grande prestígio no cenário nacional tinha a incumbência de dar segurança à torcida atleticana, que vivia anos de instabilidade com os camisas 1 que passaram pelo Galo nos últimos anos. Claramente, o agora "São Victor", fez muito mais do que dar segurança.

“Canonizado” pela torcida após defender um pênalti no último minuto de jogo com o pé esquerdo e garantir, diante do Tijuana, a passagem para as semifinais da Libertadores de 2013, Victor ainda teria papel principal com defesas importantes nas disputas por pênaltis da semi e da final da mesma competição, que terminou com o Atlético campeão. O goleiro ainda marcou seu nome na história do clube vencendo a Recopa Sul americana (2014), dois Campeonatos Mineiros (2013 e 2015) e a Copa do Brasil (2014). Como se não bastasse ter o rosto estampado em milhares de camisas e dezenas de faixas e bandeiras na torcida alvinegra, o paulista, natural de Santo Anastácio, agora é também Cidadão Honorário de Belo Horizonte.

Nesta segunda feira (9), a Câmara Municipal de Belo Horizonte condecorou Victor com o título de Cidadão Belo-horizontino. A cerimônia contou com grande presença de torcedores atleticanos. O goleiro, acompanhado por sua esposa e sua mãe, demonstrou grande alegria e emoção pelo título.

"Acho que cada homenagem, manifestação de carinho, tem seu valor. Tem coisas na vida que não tem preço, e isso é algo que vou levar pelo resto da minha vida. Isso não tem preço. É uma sensação única e vai ser guardada no meu coração com muito carinho." afirmou.

Agora como belo-horizontino, Victor foi questionado sobre planos de encerrar a carreira no Atlético, mas o goleiro mostrou não pensar em fim de carreira por um bom tempo: "Não penso (aposentadoria). Estou novo para pensar em final de carreira. Vou jogar mais uns dez anos, continuar fazendo história pelo Atlético-MG. Quando meu ciclo no futebol se encerrar, as portas estarão abertas para mim e, se aparecer alguma oportunidade de continuar aqui por BH, vou pensar com muito carinho." disse Victor.