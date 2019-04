Já pensando em 2016, diretor de futebol garante: "Vamos qualificar o Cruzeiro para brigar por títulos"

O Cruzeiro ainda está em reta final de temporada, visando uma vaga entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, para ter a oportunidade de disputar a próxima Copa Libertadores da América, mas, para a diretoria celeste, 2016 já começou. É o que garante o diretor de futebol da Raposa, Thiago Scuro, que confirmou a chegada de reforços, mesmo que a equipe não consiga a tão sonhada vaga para disputar a competição continental no ano que vem.

“Não acredito que o fato de estar ou não na Libertadores vai exigir uma qualificação técnica maior. Campeonato Brasileiro é uma competição dificílima, com 38 rodadas, longo. Por isso, o Cruzeiro vai estar qualificado para brigar na parte de cima da tabela de qualquer competição em 2016”, afirmou o dirigente.

No entanto, Scuro, juntamente com toda a diretoria do Cruzeiro, quer reduzir o número de atletas para a próxima temporada. Atualmente, o técnico celeste Mano Menezes, conta com 40 jogadores no plantel, e a intenção da cúpula da Raposa, é enxugar o grupo para 33 atletas. O motivo da redução, é proporcionar para a comissão técnica, uma melhora na qualidade nos trabalhos diários.

“Hoje, o elenco do Cruzeiro tem 40 atletas. A nossa projeção para o ano que vem é trabalhar com, no máximo, 33 jogadores. Assim, a gente pode melhorar a qualidade do treinamento, ter todos os atletas sabendo qual é o seu papel dentro do Cruzeiro e que eles tenham uma participação efetiva no dia a dia. Com um número muito grande de jogadores, é bem mais complicado para que o treinador e a comissão técnica façam o trabalho”, observou o diretor.

Apesar da necessidade de redução no elenco celeste, Thiago Scuro ressaltou a qualidade da base atual do Cruzeiro, que está invicta há dez partidas no Brasileirão. O diretor de futebol pregou respeito aos jogadores, e garantiu saber as necessidades atuais do plantel celeste.

"Nós já temos uma boa leitura de quais são as necessidades do elenco. O Cruzeiro já possui uma base muito qualificada. A maior demonstração disso é que nós somos o único clube invicto há dez jogos. O Cruzeiro já possui grandes jogadores no seu elenco e a gente precisa ter muito cuidado e respeito por esses profissionais. Óbvio que vamos qualificar o Cruzeiro para que o clube volte a brigar por títulos", disse Scuro.

Peças como o zagueiro Douglas Grolli, os volantes Willian Farias e Uillian Correia, o meio-campo Gabriel Xavier, e o atacante Joel, pouco utilizados por Mano Menezes, poderão ser emprestados, ou até mesmo, servirem como "moedas de troca", para a contratação de reforços pontuais. O Cruzeiro também conta com jogadores que estão em fim de contrato, casos do lateral-direito Ceará, do meia-atacante Júlio Baptista, além do volante Charles e do atacante Leandro Damião. Por outro lado, há retornos de jogadores emprestados, casos dos atacantes Neilton, que voltará do Botafogo, e Élber, que voltará do Sport, cujos destinos ainda não foram confirmados.