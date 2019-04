Resultado Brasil x Estados Unidos pelo amistoso da Seleção Olímpica (2-1)

Partida amistosa disputada na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, em preparação para as Olimpíadas 2016

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (15), às 17h (de Brasília), no Mangueirão. Será a última partida de ambos no ano

94' Fim de jogo na Ilha do Retiro para Brasil 2x1 Estados Unidos! Gabigol e Luan marcaram a favor dos brasileiros, enquanto Kiesewetter descontou

92' UHHHHHHHHH! Após cobrança de escanteio ensaiada, a bola sobrou com Miller, que cabeceou com perigo

92' Estados Unidos pressionam na reta final em busca do empate

90' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

88' Scarpa tenta aproveitar espaço cedido pela esquerda e chuta, mas sem perigo

87' UHHHHHHHHH! Fred recebe na entrada da área de Scarpa e enche o pé, mas a bola explode no travessão

86' Alteração no Brasil! SAI Wendell, ENTRA Jorge

84' Substituição nos Estados Unidos! SAI Green, ENTRA Tall

82' Modificações no Brasil! SAEM o volante Lucas Silva e o atacante Gabigol, ENTRAM Rodrigo Caio e Gustavo Scarpa

82' UHHHHHHHHHHHH! Valdivia arrisca de fora da área e leva perigo

80' Já já Micale vai mexer mais duas vezes na Seleção Brasileira

76' Treinador Rogério Micale atendeu ao pedido da torcida e promoveu a entrada de Valdivia

75' Alterações no Brasil! SAEM Felipe Anderson e Luan, ENTRAM Valdivia e Kenedy

72' Alteração nos Estados Unidos! SAI Polster, ENTRA Serna

71' ​Bola volta a rolar na Ilha do Retiro

70' Parada técnica devido ao calor em Recife

67' Público de 6.902, gerando renda de R$ 59.380,00

65' Jogo fica sem muita emoção e com pouco atrativo para o torcedor

62' Cartão amarelo para Kempin! Goleiro americano entrou em campo sem avisar ao árbitro no intervalo

60' GOOOOOOL DOS ESTADOS UNIDOS! Kiesewetter! Meia-atacante bate forte e no meio do gol, diminuindo o placar

59' Substituição no Brasil! SAI Gabriel Jesus, ENTRA Marlon

57' Cartão vermelho para Dória! Zagueiro brasileiro recebe o segundo amarelo e é expulso de campo

57' Pênalti para os Estados Unidos!

55' UHHHHHHHHH! Felipe Anderson arremata de fora da área e Horton defende em dois tempos

54' Jogo fica sem emoção e torcida pede a entrada de Valdivia

51' Estados Unidos ainda não levou perigo à meta de Ederson nessa partida

48' Brasil começa mais arisco na etapa final, pressionando os Estados Unidos

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! LUAN! Após boa troca de passes no setor ofensivo, Lucas Silva serviu Luan pela esquerda de ataque. O atacante do Grêmio acertou um belo chute e estufou o ângulo

46' Bola volta a rolar na Ilha do Retiro para Brasil 1x0 Estados Unidos! Gol marcado por Gabigol

Pedimos desculpa, mas passamos por momentos de instabilidade e não podemos acompanhar o primeiro tempo de Brasil x Estados Unidos. Aos 42 minutos, Gabigol marcou após passe de Lucas Silva e a Seleção Brasileira saiu em vantagem

2' Brasil começa melhor, mas sem criatividade ofensiva

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Brasil x Estados Unidos! Saída de bola foi dos brasileiros

Equipes realizam a última oração. Vai começar a partida

Agora é a vez do hino brasileiro ser reproduzido

Hino americano sendo reproduzido neste momento

Times no gramado! Público deixa a desejar na Ilha do Retiro

Falta muito pouco torcedor brasileiro! As equipes estão prestes a entrar em campo

Equipes bateram bola antes de começar a partida e foram ao vestiário. Já já a bola rola na Ilha do Retiro!

E os Ianques estão confirmados! Os Estados Unidos vão a campo com: Horton; Okwuonu, Carter-Vickers, Brooks e Miller; Alashe, Polster, Kiesewetter, Zelalem e Green; Shelton

Apesar de faltar pouco mais de meia hora para o apito inicial, o Estados Unidos ainda não está definido

Equipes entram em campo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

BRASIL DEFINIDO! A Seleção Brasileira está confirmada e vai a campo com: Ederson; Fabinho, Dória, Rodrigo Ely e Wendell; Lucas Silva, Fred e Felipe Anderson; Gabriel Jesus, Luan e Gabigol

Gramado da Ilha do Retiro é molhado, conforme determinação da Fifa. Em breve, as equipes entram no campo de jogo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

Delegação dos Estados Unidos entrou em campo para reconhecimento do gramado, porém sem realizar aquecimento

Os Estados Unidos devem ir a campo com: Ethan Horvath; Matt Polster, Matthew Miazga, Cameron Carter-Vickers e Dillon Serna; William Trapp, Fatai Alashe, Marc Pelosi e Joaquín García; Jordan Morris e Jerome Kiesewetter

O treinador americano ressalta a importância dos duelos com o Brasil e destaca as qualidades do adversário: "Esses jogos contra o Brasil são uma grande oportunidade para nós. Por um lado você tem um forte oponente, com um estilo de jogo que bem semelhante aos países da América do Sul. Nosso objetivo é passar o próximo verão nas Olimpíadas"

Na última vez em que os americanos enfrentaram a Seleção Olímpica, o resultado foi negativo. Em outubro de 2014, o Brasil venceu com facilidade por 3 a 0, em Brasília. Sete jogadores que estiveram em campo neste jogo continuam com a delegação e podem enfrentar novamente os brasileiros

Para o embate contra os brasileiros, nove jogadores que participarão do torneio de classificação estão de volta ao elenco. A esperança da seleção americana é manter uma sequência de boas atuações para encarar a Colômbia em condições iguais de brigar pela vaga. De acordo com os próprios jogadores, o clima será de decisão para os ambos

A seleção dos jovens estadunidenses ainda busca garantir um lugar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro para aumentar as possibilidades de liderar o quadro de medalhas ao final da competição. A equipe enfrentará a Colômbia em dois jogos em março do ano que vem, duelando por uma vaga na competição

O provável Brasil é: Ederson; Maicon, Rodrigo Ely, Dória e Wendell; Lucas Silva, Fred, Felipe Anderson e Gabriel Jesus; Kenedy e Luan

"Tenho convicção de que a Seleção Brasileira sempre conta com o apoio da população e com o carinho dos torcedores. Por isso a nossa expectativa é de um clima de festa muito bonito no Recife. Mas esse clima, logicamente, vai ficar de fora do gramado quando a bola começar a rolar, pois precisamos aproveitar demais os amistosos para chegarmos muito bem nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro", afirmou o centroavante

Para os atletas que estarão no gramado, o apoio da torcida será de suma importância, mesmo se tratando de um duelo amistoso. Para Gabriel Jesus, atacante do Palmeiras, o calor do clima da torcida recifense só tende a ajudar a equipe dento das quatro linhas

Nos treinos que antecedem o jogo, realizados no CT do Sport em Paratibe, os atletas concentraram as atenções para o jogo contra os Estados Unidos. De acordo com a assessoria de imprensa da CBF, os jogadores que atuaram 90 minutos ou qualquer tempo no fim de semana, fizeram apenas uma atividade física. Os demais atletas realizaram um trabalho tático em campo reduzido

Em busca do tão sonhando ouro olímpico, único título que não consta no hall de troféus da Seleção Brasileira, o time verde e amarela busca seguir sua preparação visando a competição internacional. A grande probabilidade é que o treinador Rogério Micale mantenha a base que derrotou a República Dominicana na última partida

No último jogo, a Seleção Olímpica dos EUA recebeu o Canadá, em Utah, e ficou com a vitória. Pelosi e Kiesewetter foram os autores dos gols. Já o Brasil goleou a República Dominicana, sem piedade, por 6 a 0. Gabriel Jesus, Maicon, Luan, Valdivia, Fred e Gabriel balançaram as redes no triunfo sobre os dominicanos

Sem a presença do técnico Dunga, quem prepara a Seleção principal para confrontos pelas Eliminatórias, cabe ao técnico Rogério Micale comandar a seleção de jovens nos dois amistosos. Já o esquadrão americano será comandado por Andreas Herzog

Boa noite, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Brasil x Estados Unidos, em amistoso preparatório para as Olimpíadas 2016, partida a ser disputada às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro