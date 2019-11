Convocado pela experiência, Kaká esteve presente nos últimos triunfos brasileiros contra Argentina

Experiência, talento e retrospecto. Ricardo Izecson dos Santos Leite, conhecido como Kaká, poderá ser uma das armas do técnico Dunga para o confronto desta quinta-feira (12) pelas Eliminatórias diante da Argentina, em pleno Monumental de Nuñez. Porém o meia brasileiro não é mais o mesmo jogador de alguns anos atrás, mas, sua experiência poderá é essesncial para ajuar o técnico no caminho para a Copa do Mundo de 2018.

Convocado após um corte de Philippe Coutinho, Kaká estreou nas Eliminatórias diante do Chile, quando a Seleção Brasileira perdeu por 2 a 0 no estádio Santiago. Contestado se ele poderá ou não somar na equipe de Dunga, o técnico deu confiança ao meia, e vem convocando o jogador com frequência para jogos amistosos e eliminatórios. Do seu histórico, ninguém dúvida. Kaká tem gols importantissímos vestindo a amarelinha. A Argentina, sua próxima adversária é uma das suas princinpais vítimas com a camisa amarela, e é nesse retrospecto que Dunga confia.

Ao lado de Daniel Alves, Kaká é o único jogador convocado para os confrontos contra Argentina e Peru que estava presente na última vitória do Brasil em Buenos Aires, que inclusive garantiu vaga na Copa do Mundo de 2010. Sob o comando de Dunga e vestindo a camisa 10, o meia participou de dois dos três gols da vitória por 3 a 1, puxando o contra ataque e servindo Luis Fabiano no gol que sacramentou o triunfo em Rosário. As boas lembranças servem de exemplo na busca por um resultado positivo.

O jogo de maior destaque individual de Kaká na seleção foram muitos, mas um foi especial: o Brasil tinha acabado de ser eliminado da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, quando perdeu para França. 64 dias depois do revés, a seleção pentacampeã mundial voltou a campo em um amistoso contra a Argentina, que também havia sido eliminada.

Dunga tinha acabado de chegar ao comando após a demissão de Carlos Alberto Parreira, e precisava mostrar serviços para os brasileiros. Kaká, por sua vez, não deixou o técnico na mão, e com uma atuação impecável ajudou na vitória canárinha por 3 a 0, fazendo insclusive, um gol que é lembrado com carinho até hoje, quando driblou Lionel Messi, correu quase todo campo, e marcou o terceiro gol brasileiro decretando a vitória brasileira.

Por fim, o meia pode não ter a mesma capcidade dos anos vistos acima, mas, sua experiência e seu bom retrospecto são favoráveis para a convocação do atual jogaodr do Orlando City, dos Estados Unidos. Segundo o próprio Kaká, ele não está na seleção para "ficar no banco", e afirmou que pretende disputar a vaga de titular no meio-campo brasileiro.

No geral, o retrospecto canárinho diante dos argentinos é extramemente positivo: São 100 partidas disputadas, 40 vitórias, 24 empates e 36 derrotas. Com 158 gols marcados e 155 sofridos. Os maiores artilheiros brasileiros no confronto são Pelé (oito gols), Leônidas da Silva (sete) e Ronaldo (cinco). É confiando nesses números e na capacidade de seus atletas, que Dunga irá ao Monumental de Nuñez para enfrentar a Argentina.