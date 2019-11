11 contra 11: Brasil leva vantagem no comparativo entre titulares contra Argentina

Nesta quinta-feira (12), Argentina e Brasil disputam clássico válido pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Ainda sem vencer na competição, com uma derrota e um empate, a Albiceleste terá ausências importantes como Tévez, Agüero e Messi. A Seleção Brasileira, por sua vez, conta com o retorno do seu principal jogador: Neymar.

Com isso, os comandados de Dunga levam ampla vantagem no comparativo que a VAVEL Brasil preparou para você. Com destaque para a vitória unânime no ataque, a escalação geral ficou desta maneira: Romero, Daniel Alves, Otamendi/Miranda, David Luiz e Filipe Luís; Mascherano/Luis Gustavo, Biglia/Elias e Banega, Willian, Neymar e Ricardo Oliveira.

• Guia VAVEL das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 •

Romero x Alisson

VITÓRIA DE ROMERO! O goleiro argentino, apesar de ser reserva no seu clube, o Manchester United (ING), é titular absoluto da Albiceleste e tem a total confiança de Tata Martino. Alisson, por sua vez, jogou apenas um jogo nas Eliminatórias e terá a Argentina como seu primeiro grande teste com a amarelinha.

Roncaglia x Daniel Alves

VITÓRIA DE DANIEL ALVES! Experiente, o lateral brasileiro vive um bom momento na Seleção, sendo um desafogo na Copa América e também nestas Eliminatórias. Também, o camisa 2 é um dos homens de confiança de Dunga. Pelo lado argentino, Roncaglia estreou como titular, mas perdeu a posição para Zabaleta, que acabou se lesionando e ficando fora do clássico.

Otamendi x Miranda

EMPATE! Miranda vive excelente fase na Seleção Brasileira. Assim como Otamendi se encontra em um ótimo momento no Manchester City. Na Seleção, o brasileiro leva vantagem, mas no geral, um empate segue justo.

Funes Mori x David Luiz

VITÓRIA DE DAVID LUIZ! O zagueiro argentino foi testado no empate sem gols contra o Paraguai e correspondeu. Porém, o defensor brasileiro é mais experiente e atua há mais tempo na Seleção e, por isso, vence o confronto.

Marcos Rojo x Filipe Luís

VITÓRIA DE FILIPE LUÍS! O lateral argentino, que não atravessa boa fase na Seleção Argentina, chegou a perder posição para o Más nos dois primeiros jogos das Eliminatórias. Filipe, por sua vez, ganhou a titularidade contra a Venezuela, teve atuação segura e, portanto, leva vantagem na disputa.

Mascherano x Luis Gustavo

EMPATE! Dois jogadores que possuem boa saída de bola e um enorme poder de marcação. Além disso, ambos vivem bons momentos em suas Seleções e também em seus respectivos clubes: Barcelona (ESP) e Wolfsburg (ALE). Portanto, optou-se pelo empate entre os atletas.

Biglia x Elias

EMPATE! O volante brasileiro não teve boa participação na Copa América e tampouco nas Eliminatórias, até aqui. Apesar de ser um dos destaques do Corinthians, ele não tem conseguido repetir as mesmas atuações vestindo a amarelinha. Biglia é outro que também não vem bem. O jogador argentino perdeu posição para Kranevitter no empate sem gols contra o Paraguai. Então, o empate é justo.

Banega x Oscar

VITÓRIA DE BANEGA! O meia brasileiro é outro que não vem tendo boas atuações na Seleção. Apesar disso, tem a confiança do técnico Dunga para a sequência das Eliminatórias. Banega, por sua vez, vence por viver boa fase no Sevilla (ESP) e também no time comandado por Tata Martino.

Lavezzi x Willian

VITÓRIA DE WILLIAN! Na ausência de Neymar, foi o principal jogador do Brasil. Chamou a responsabilidade na vitória diante da Venezuela e marcou dois gols. Em ótima fase, Willian vence o duelo com facilidade.

Di Maria x Neymar

VITÓRIA DE NEYMAR! Craque e camisa 10 do Brasil, Neymar retorna à Seleção Brasileira vivendo seu melhor momento na carreira. Portanto, o jogador do Barcelona ganha a disputa por unanimidade.

Gonzalo Higuaín x Ricardo Oliveira

VITÓRIA DE RICARDO OLIVEIRA! Artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos, o atacante brasileiro vive excelente fase, mesmo com seus 35 anos. Pela amarelinha, deixou sua marca diante da Venezuela. Por isso, leva vantagem no confronto.

(Todas as fotos: Getty Images)