Brasil vence Estados Unidos no penúltimo amistoso preparatório às Olimpíadas do Rio

O Estádio da Ilha do Retiro, em Recife, foi palco do primeiro amistoso preparatório envolvendo as seleções olímpicas de Brasil e Estados Unidos. Com o apoio da torcida na noite desta quarta-feira (11), a equipe da casa saiu com a vitória por 2 a 1, com gols de Gabigol e Luan. Kiesewetter descontou para os visitantes.

Além do Brasil, já classificado por ser o anfitrião, mais oito seleções estão classificadas para as Olimpíadas 2016. Alemanha, Argentina, Suécia, Dinamarca,Portugal, México, Honduras, e Fiji também têm passaporte garantido para o Rio de Janeiro.

No próximo domingo (15), brasileiros e estadunidenses se enfrentam novamente em duelo amistoso. Na ocasião, o Estádio Mangueirão, em Belém do Pará, sediará o confronto. Será o último teste em 2015 para ambas as equipes.

Brasil pressiona e sai em vantagem no fim

No início da peleja, a seleção canarinho tentou buscar mais o jogo e valorizar a posse de bola no campo de ataque, enquanto a equipe dos Estados Unidos apenas se defendia. Felipe Anderson tentou o passe para Luan, mas o atacante do Grêmio não alcançou a bola, que saiu pela última linha.

Com muita velocidade, o jogo se baseava nos contragolpes. De longa distância, Gabriel Jesus tentou o arremate, mas não pegou bem na bola e mandou à direita da meta estadunidense. Em seguida, o goleiro Horton cometeu infração e o árbitro assinalou tiro livre indireto. Na cobrança, Gabigol bateu forte e carimbou a barreira adversária.

A primeira chance clara veio quando Fred arriscou fora da área e acertou um belo chute. O meio-campo do Shaktar Donetsk bateu colocado e forçou o arqueiro estadunidense a colocar para escanteio. Gabriel Jesus, na sequência, fez bela jogada pela esquerda e chutou cruzado, não acertando o alvo.

Mantendo o bom ritmo ofensivo, o Brasil continuou agredindo o adversário. Felipe Anderson tentou o arremate da entrada da área após passe de Lucas Silva, mas parou em grande intervenção do camisa 22 americano. Pouco depois, o time da casa tentou penetrar na área dos ianques e errou na hora do último passe, desperdiçando grande oportunidade.

Umas das grandes chances brasileiras na primeira etapa surgiu quando Gabriel Jesus fez grande jogada pela lateral e rolou para Wendell. O ala esquerdo cruzou rasteiro, mas Luan não conseguiu alcançar o passe. No rebote, Fred teve a chance do arremate, porém, não pegou bem na bola.

O placar saiu do zero quando Lucas Silva acertou grande assistência para Gabigol em velocidade. O atacante do Santos teve frieza, driblou o goleiro Horton e tocou para o fundo das redes, fazendo seu quarto tento com a camisa Seleção Olímpica, no último lance do primeiro tempo.

Equipe americana diminui, mas Brasil garante vitória

Logo no primeiro minuto etapa final, Lucas Silva deixou Luan em boas condições para finalizar. O camisa 9 não titubeou e bateu colocado no ângulo esquerdo, sem chances para o goleiro Horton, anotando o segundo tento brasileiro no jogo.

Sem perder tempo, o time treinado por Rogério Micale seguiu com presença no ataque. Felipe Anderson tentou o arremate, mas o arqueiro estadunidense ficou com a bola. Na sequência, Dória fez pênalti, sofreu o segundo cartão amarelo e deixou o esquadrão canarinho com um homem a menos em campo.

Na cobrança da penalidade, Kiesewetter bateu com segurança, no ângulo do goleiro Ederson para diminuir o prejuízo dos Ianques na partida. Depois do gol, os norte-americanos passaram a gostar do jogo, levando perigo à defensiva verde e amarela.

De ânimo renovado, os brasileiros passaram a ter mais imposição no ataque. Gustavo Scarpa rolou para Fred, que acertou um chute com muita violência e carimbou o travessão de Kempin. Nos últimos minutos a equipe dos EUA buscou o gol de empate, mas não teve sucesso, sacramentando a vitória do Brasil no jogo.