Oswaldo mantém time titular do Flamengo e Kayke volta a treinar após dois dias poupado

Dando sequência à preparação para o amistoso contra o Orlando City, o Flamengo voltou a treinar no Centro de Treinamento Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira (13). Foi a quinta sessão de treinos comandada na semana desde que o grupo se reapresentou.



Durante pouco mais de uma hora sob calor intenso, Oswaldo de Oliveira pedia marcação no campo de ataque das duas equipes mas o coletivo terminou com placar em branco. Foram poucas chegadas dentro da área e apenas duas finalizações, ambas do time titular.



Foram apenas duas ausências na atividade, todas por lesão. Ederson com problemas no joelho direito treinou em separado após três dias consecutivos entrando em campo normalmente com os companheiros, mas não se trata de recaída do camisa 10 e sim parte do processo de recuperação. Outro que ainda se recupera de problemas no joelho é Marcelo Cirino, que sofreu uma artroscopia e foi entregue à preparação física na quarta-feira.



Oswaldo voltou a repetir a formação que vem treinando ao longo da semana com Armero na lateral esquerda, Jonas fazendo dupla de volantes com Márcio Araujo e o trio Emerson,Gabriel e Kayke formando a linha ofensiva da equipe. Sendo assim essa foi a equipe titular do treinamento: Paulo Victor, Pará, Wallace, Cesar Martins e Armero; Márcio Araujo, Jonas e Alan Patrick; Emerson, Gabriel e Kayke