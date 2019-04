Náutico enfrenta CRB para seguir sonhando com entrada no G-4

Na tarde deste sábado (14), às 17h30 (de Brasília), o Náutico terá nova oportunidade de se consolidar ainda mais no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Em confronto válido pela 36ª rodada, a ser realizado na Arena Pernambuco, o Timbu recebe o CRB, que ocupa o meio da tabela e não tem mais ímpetos no torneio.

Ocupando a 7ª posição, somando 56 pontos, os pernambucanos estão a apenas dois pontos do grupo classificatório à elite. Para chegar lá, precisam sair com o triunfo e ainda torcer por derrotas de Sampaio Corrêa e Santa Cruz, além de esquecer o empate com o Macaé, na última terça-feira (10), por 1 a 1.

Sem pretensões no certame, o Galo da Pajuçara entrará em campo apenas para cumprir tabela, mas podendo complicar a situação do adversário. No último compromisso, os alagoanos bateram o Paraná, em casa, por 2 a 0. Resultado positivo este, inclusive, que os deixou na 11ª colocação, com 50 pontos ganhos.

A arbitragem do jogo entre os nordestinos será do gaúcho Francisco de Paula dos Santos Silva Neto, do quadro da CBF. Ele será auxiliado pelo sergipano Cleriston Clay Barreto Rios, do escalão da Fifa, e o conterrâneo Rafael da Silva Alves, aspirante ao grupo internacional.

Dal Pozzo com apenas uma dúvida para definir equipe

Nesta sexta-feira (13), o Náutico encerrou os preparativos para o duelo diante do CRB, em movimentação sem acesso da imprensa. Os trabalhos foram realizados na Arena Pernambuco, palco da partida deste fim de semana. Na atividade antes do jogo, o treinador Gilmar Dal Pozzo optou por manter o mistério e não confirmou a equipe titular.

Isso deve-se à dúvida do meia Guilherme Biteco, desfalque contra o Macaé na última terça-feira (10), deixou no comandante por ainda sentir dores na coxa, mesmo participando do treino com o grupo. Nos momentos antecedentes ao apito inicial, já no vestiário, será feita uma última reavaliação para definir as condições físicas e clínicas do meia-atacante.

Caso não seja confirmado entre os 11, o armador será novamente substituído pelo volante Fillipe Soutto, havendo a possibilidade da permanência do esquema tático adotado há três confrontos. Sem conseguir os 90 minutos desde a chegada ao clube, Biteco deverá aparecer entre os relacionados. A tendência é que inicie, ao menos, no banco de reservas.

"Quem vai falar sobre Biteco é o departamento médico, não é o técnico, nem a diretoria. O time, porém, treinou bem e está definido. A ideia é manter a tática. Depois do jogo do Vitória, coloquei que a postura e o padrão de jogo tinham dado certo, mas a escalação é só momentos antes", garantiu Dal Pozzo.

CRB sofre com ausência do artilheiro Zé Carlos e Mazola promove mudanças

Para a partida contra o Timbu, o CRB terá que alterar a base titular dos últimos jogos, forçadamente ou não. Três desses desfalques serão bastante sentidos pelo treinador Mazola Júnior, uma vez que são os principais jogadores da equipe regatiana, mesmo sem ímpetos na Segundona.

Após sair de campo contra o Paraná com dores no músculo adutor da coxa, o meia Gérson Magrão iniciou o tratamento e foi vetado pelo departamento médico. Além dele, o artilheiro Zé Carlos e o meia-atacante Danilo Bueno, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e também ficam ausentes.

Juntam-se a eles o goleiro Júlio César, afastado resolvendo assuntos particulares. O zagueiro Gabriel volta a ser opção, mas não entre os 11. O técnico do time alagoano espera obter um bom resultado como visitante, uma vez que o Galo da Pajuçara é o sétimo melhor clube como mandante, à frente do líder Botafogo.

"Vamos em busca da grande vitória nossa fora de casa, que até agora não tivemos no campeonato. Tivemos o Boa, o Mogi Mirim, mas com todo o respeito eram equipes que na época estavam rebaixadas. Estamos respeitando o momento deles, que estão lutando pelo acesso, porém vai ser um jogo duríssimo, dificílimo e que a gente vai forte e em busca desse nosso objetivo", detalhou o comandante.