Resultado Argentina x Brasil nas Eliminatorias (1-1)

O Brasil ocupa a 5ª posição com quatro pontos ganhos, enquanto a Argentina ocupa a 8ª colocação, com dois pontos.

FIM DE PAPO NO MONUMENTAL! ARGENTINA E BRASIL FICAM NO EMPATE, COM GOLS DE LAVEZZI E LUCAS LIMA!

45' Quatro minutos de acréscimo!

45' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL: Sai: Willian; Entra: Gil

43' QUE ISSO, DAVID? Menos de um minuto após amarelo, zagueiro acerta Bíglia e recebe CARTÃO VERMELHO!

42' CARTÃO AMARELO! David Luiz recebe amarelo após acertar o rosto de Dybala.

41' Cruzamento de Bíglia e Otamendi cabeceia, assustando Alisson.

Faltas cometidas: Argentina 12 x 17 Brasil

39' Mascherano sente a perna após cometer falta.

36' CARTÃO AMARELO! Mascherano recebe amarelo após falta em Renato Augusto

35' SUBSTITUIÇÃO DUPLA NA ARGENTINA! Saem: Higuaín e Banega; Entram: Dybala e Lamela

34' Douglas Costa arrisca para o gol, mas Romero fica com a bola.

32' Cruzamento para a área brasileira, Higuaín não consegue chegar na bola e Alisson fica com ela.

31' Falta de Renato Augusto em Banega.

29' CARTÃO AMARELO! Roncaglia faz falta sem bola em cima de Elias

28' WILLIAN! O meia corta dois e arrisca para o gol. A bola desvia e é escanteio para o Brasil.

27' Neymar é desarmado por Otamendi, Elias pega o rebote, mas a bola sai pela linha de fundo.

26' Di María cruza para a área, mas a bola vai direto para a linha de fundo.

25' Escanteio para a Argentina!

24' SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA! Sai: Lavezzi; Entra: Gaitán

23' Tentativa de ligação direta para Higuaín, mas Alisson fica com a bola.

21' Brasil muda a postura na partida, em relação ao primeiro tempo.

17' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Lucas Lima; Entra: Renato Augusto

16' AGORA É PARA A ARGENTINA! Otamendi toma cartão amarelo, após falta em Neymar.

14' CARTÃO AMARELO! Lucas Lima é advertido pelo cartão amarelo, após falta em Lavezzi.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! Douglas Costa tenta de cabeça e a bola bate no travessão, mas Lucas Lima pega o rebote e manda para o fundo das redes! Brilha a estrela de Dunga!

11' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Ricardo Oliveira; Entra: Douglas Costa

Jogo aéreo: Argentina 9 x 11 Brasil

08' NEYMAR! O camisa 10 arrisca de fora da área, e leva perigo para o goleiro Romero.

06' Argentina aperta cada vez mais a marcação.

05' Neymar tenta passar por dois marcadores e é desarmado. Camisa 10 não faz uma boa partida.

04' Lucas Lima cobra escanteio, mas a bola cruza toda a área argentina

03' Falta de Willian em cima de Bíglia!

Roubadas de bola: Argentina 8 x 13 Brasil

01' BANEGA! O argentino tenta marcar seu gol por duas vezes, sendo a trave como principal adversária na segunda tentativa!

00' Falta de Lucas Lima em Mascherano!

ROLA A BOLA PARA A SEGUNDA ETAPA DO GRANDE CLÁSSICO!

Argentina e Brasil de volta ao gramado!

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! ARGENTINA VAI VENCENDO COM UM GOL DE LAVEZZI!

Posse de bola: Argentina 41% x 59% Brasil

45' Lucas Lima tenta a finalização, mas acerta a rede pelo lado de fora.

44' Dois minutos de acréscimo!

43' Di María é lançado com liberdade, mas Elias faz o desarme.

Escanteios: Argentina 4 x 3 Brasil

42' Escanteio para o Brasil

40' UUUUUUUUUUUH! Falta cobrada por Willian, David Luiz cabeceia com perigo, por cima do gol de Romero!

Faltas cometidas: Argentina 6 x 11 Brasil

38' Brasil não consegue imprimir seu ritmo de jogo em solo argentino

36' RIVALIDADE! Otamendi encara Luiz Gustavo e a confusão está armada em campo!

Finalizações: Argentina 4 x 0 Brasil

35' A Argentina não sente falta de seus cinco desfalques!

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! Higuaín cruza da direita para Lavezzi completar para o fundo das redes!

31' CARTÃO AMARELO! Filipe Luís recebeu amarelo pela falta em Di María

30' Filipe Luís toca por trás em Di María. É falta para a Argentina

30' Falta de Mascherano em cima do Neymar

29' Filipe Luís tenta cruzar para a área, e é escanteio para o Brasil

27' Alisson sente o pulso após sair do gol. Porém, goleiro deverá continuar na partida.

Posse de bola: Argentina 48% x 52% Brasil

26' Brasil se salva novamente após cobrança de escanteio da Argentina

25' Falta perigosa em Di María! Na cobrança, Alisson sai do gol e faz o corte

24' Argentina toca a bola no campo de ataque

21' Cruzamento de Roncaglia, Lavezzi chega com perigo, mas a bola vai pra fora

20' Brasil tem dificuldades de sair jogando

Roubadas de bola: Argentina 5 x 10 Brasil

18' Falta dura de Daniel Alves em Lavezzi

16' Cruzamento na área brasileira, Miranda afasta de vez para a linha de fundo!

15' Brasileiros reclamam de falta, arbitragem manda partida seguir

13' Falta de Lucas Lima em Funes Mori

12' Willian tenta lançar os atacantes, mas Romero fica com a bola

11' Neymar manca neste momento! Sentiu a entrada no tornozelo esquerdo

10' Falta em Neymar, que recebe vaias da torcida argentina

07' Escanteio para o Brasil

06' Brasil tenta uma ligação direta com Neymar, mas Romero sai do gol e intercepta

05' Argentina pressiona saída de bola brasileira

04' Di María bate cruzado e a bola passa na pequena área, levando perigo para o Brasil

03' Filipe Luís faz corte providencial para a linha de fundo. É escanteio para a Argentina!

01' UUUUUH! Alisson faz excelente defesa em chute de Lavezzi!

00' Falta cometida em cima de Filipe Luís

ROLA A BOLA NO MOMUMENTAL DE NUÑEZ!

Um minuto de silêncio, em respeito às vítimas do atentado que marcou Paris na noite desta sexta-feira (13)

Agora é a vez do Hino Argentino!

HINO BRASILEIRO SENDO EXECUTADO NESTE MOMENTO!

Argentina e Brasil entram juntos no gramado do Monumental de Nuñez!

NÚMEROS DO CONFRONTO: Pelé é o maior artilheiro do duelo Brasil x Argentina, com 8 gols. Leônidas é o segundo, com 7

CONTRASTE! Neymar é bastante vaiado no estádio, enquanto Mascherano, é aplaudido pela torcida

BRASIL DEFINIDO! Dunga escolheu: Alisson, Dani Alves, Miranda, David Luiz e Filipe Luís; Luiz Gustavo, Elias, Lucas Lima e Willian; Neymar e Ricardo Oliveira

ARGENTINA ESCALADA! Tata Martino vai à campo com: Romero, Roncaglia, Otamendi, Funes Mori e Rojo; Mascherano, Biglia e Banega; Di Maria, Lavezzi e Higuaín

Neste momento, Argentina e Brasil fazem os trabalhos de aquecimento no gramado do Monumental de Nuñez!

Após adiamento, Argentina e Brasil esperam entrar em campo nesta sexta pelas Eliminatórias

Será o jogo de número 101 em uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Ao todo, são 39 vitórias brasileiras, 36 triunfos argentinos e 25 empates. Na atual edição do torneio, a Amarelinha conquistou três pontos ao vencer a Venezuela e precisa de uma vitória para manter o embalo e a caça ao líder Equador. Do outro lado, a Albiceleste ainda não venceu e precisa pontuar em casa para não se complicar nesta fase inicial.

O técnico Tata Martino repetiu a escalação da Argentina em todos os treinos que realizou e a formação é composta por: Romero; Roncaglia, Otamendi, Funes Mori, Rojo; Biglia, Mascherano, Banega; Dí Maria, Lavezzi e Higuaín.

Já Dunga teve apenas dois dias com elenco completo e não revelou muitos detalhes sobre a escalaçao. Neymar e a provável escalação da Seleção Brasileira é formada por: Alisson; Daniel Alves, Miranda, David Luiz, Filipe Luís; Luiz Gustavo, Elias, Lucas Lima; Willian, Neymar e Ricardo Oliveira.

A noite de quinta-feira (12) prometia um confronto bastante disputado entre Argentina x Brasil, mas a chuva interferiu e atrapalhou todos os planos. A cidade de Buenos Aires ficou alagada, o Estádio Monumental de Núñez ficou encharcado e a arbitragem decidiu adiar o confronto.

Brasil x Argentina: Monumental de Núñez encharcado pelas fortes chuvas e partida cancelada

A expectativa é de que as previsões meteorológicas se cumpram e que tenham condições de jogo. O dia promete ser nublado e com céu encoberto mais uma vez, mas com menos chuvas que a noite anterior. Se tudo ocorrer como o esperado, Argentina e Brasil entram em campo às 22 horas (horário brasileiro de verão).

Clássico entre Brasil e Argentina é adiado devido a tempestade em Buenos Aires

De acordo com Gilmar Rinaldi, coordenador da Seleção Brasileira, por enquanto não há risco de adiar a partida contra o Peru, marcada para a próxima terça-feira (17), em Salvador. A programação vai ser adaptada

Em breve, colocaremos mais detalhes do adiamento

ADIADO! Jogo entre Argentina e Brasil, que iniciaria às 22h (de Brasília), acaba de ser adiado pela arbitragem. Partida será amanhã, no mesmo horário

Arbitragem alega que, neste momento, não terá jogo. Situação ainda será definida junto aos responsáveis pela partida

Brasil também já se faz presente ao Monumental de Nuñez

Até o momento, nenhuma confirmação sobre a definição da partida. Confira a situação do gramado

Condições do gramado melhoram com a diminuição da chuva, mas nada definido

Jornalistas argentinos afirmam que a Albiceleste pediu o adiamento, mas nada confirmado oficialmente pela arbitragem

Partida, que tem início previsto em instantes, pode ser adiada. A Argentina já está presente ao Monumental, mas fortes chuvas podem fazer com que a partida seja realizada nesta sexta-feira (13)

Com isso, a Seleção Brasileira está escalada com: Alisson; Daniel Alves, Miranda, David Luiz, Filipe Luís; Luiz Gustavo, Elias, Lucas Lima; Neymar, Willian e Ricardo Oliveira.

MUDANÇAS E CONFIRMAÇÕES do Argentina x Brasil! Seleção Brasileira virá modificada para o clássico contra a Argentina. Oscar vai para o banco e Lucas Lima será o titular. O mesmo vale para Ricardo Oliveira que tomará o lugar de Douglas Costa. Alisson vence corrida e será o goleiro de hoje.

11 contra 11: Brasil leva vantagem no comparativo entre titulares contra Argentina

O histórico de confrontos é bastante equilibrado e gera divergências até mesmo pelas Federações. A CBF considera que foram 40 vitórias brasileiras, 26 empates e 36 triunfos argentinos. A AFA, contudo, julga que cada seleção saiu vitoriosa em 36 oportunidades, enquanto em 26 oportunidades o placar terminou igualado

Apesar do histórico ser favorável ao técnico Dunga, o retrospecto no Monumental de Nuñez - palco do confronto de instantes - pesa a favor da Argentina. Em cinco jogos contra o Brasil no estádio do River Plate, foram três vitórias e dois empates

Favorito para iniciar no gol, Alisson, do Internacional, será o jogador mais jovem a enfrentar a Argentina na Era Dunga. Sua estreia entre os titulares da Seleção Brasileira foi na vitória diante da Venezuela, na última rodada das Eliminatórias

A rivalidade entre Argentina e Brasil é mais antiga do que se pensa e não se restringe apenas ao futebol. Confira como se tornaram rivais e a história do atrito entre os países

Tentando se motivar para o clássico de logo mais, Dunga defende a escrita de nunca ter sido derrotado pela Argentina, seja como jogador, ou agora como treinador

O técnico Tata Martino repetiu a escalação da Argentina em todos os treinos que realizou e a formação é composta por: Romero; Roncaglia, Otamendi, Funes Mori, Rojo; Biglia, Mascherano, Banega; Dí Maria, Lavezzi e Higuaín.

Já Dunga teve apenas dois dias com elenco completo e não revelou muitos detalhes sobre a escalaçao. Neymar volta, mas a disputa por vagas no ataque e no gol seguem abertas. A provável escalação da Seleção Brasileira é formada por: Alisson; Daniel Alves, Miranda, David Luiz, Filipe Luís; Luiz Gustavo, Elias, Oscar; Willian, Douglas Costa e Neymar.

Desprestigiado, Antonio Arias será o árbitro do clássico entre Brasil e Argentina. O paraguaio foi rebaixado na categoria arbitral de seu país por seu baixo rendimento, ficando fora da lista dos seis habilitados para jogos internacionais no ano que vem enviada para a Fifa.

FIQUE DE OLHO: Neymar, atacante do Brasil. Após cumprir o tempo total de suspensão impôsto pela Conmebol, Neymar está de volta à Seleção Brasileira. Camisa 10 terá uma prova de fogo pela frente: retornar logo em um clássico, fora de casa, contra uma Argentina em crise.

FIQUE DE OLHO: Higuaín, atacante da Argentina. Antes preterido, agora Higuaín é a principal esperança de gols da Argentina. Sem Messi, Aguero e Tévez, todos lesionados, cabe ao atacante do Napoli colocar a bola nas redes para espantar a crise que assombra os hermanos.

Na estreia de Neymar pelas Eliminatórias, Brasil encara desesperada Argentina no Monumental

Uma rivalidade centenária em um histórico de 100 partidas disputadas. Apesar de serem eternos arquirrivais, os momentos de Argentina e Brasil são praticamente os mesmos. Os treinadores das duas seleções passam por desconfiança da torcida e esperam sempre boas atuações dos principais jogadores de suas esquadras.

A campanha dos escretes é aquém do esperado. O Brasil foi derrotado em uma partida apática na estreia, mas conseguiu vencer a Venezuela e espera manter o embalo para se aproximar da liderança. Do outro lado, a Argentina somou apenas um ponto em duas rodadas, e procura desesperadamente por uma vitória para afastar a má fase e ganhar confiança para os desafios à frente.

Ao todo, uma das maiores rivalidades já foram medidas em campo 100 vezes. A Amarelinha levou a melhor em 39 oportunidades, enquanto a Albiceleste conquistou a vitória em 36 confrontos, além de 25 empates.

A Argentina precisa da vitória desesperadamente. Entretanto, a situação não é fácil. Além da pressão normal por causa da busca dos resultados, o técnico Gerardo ‘Tata’ Martino – que também está pressionado e seu trabalho é discutido à frente da Albiceleste, encontra seis desfalques importantes, jogadores considerados fundamentais no time principal dos hermanos.

Os defensores Pablo Zabaleta e Ezequiel Garay, além dos atacantes Lionel Messi, Carlos Tévez e Sergio Agüero estão lesionados e não jogam. O meia Javier Pastore é dúvida, devido a provlemas no joelho direito, e tem grandes chances de não entrar em campo.

O técnico Dunga tem dúvidas para escalar a equipe. Diferente do oponente, porém, sobram opções para formar o time principal. Certo é o nome de Neymar. O principal jogador brasileiro da atualidade está confirmado e estreia nas Eliminatórias, uma vez que estava suspenso por quatro jogos por punição na Copa América e pelo fato do Brasil não ter disputado o qualificatório para o Mundial anterior por ter sediado a Copa do Mundo.

No gol, Alisson é favorito para começar como titular e vencer a disputa entre Jefferson e Cássio. Na lateral-direita, a dúvida entre a experiência de Daniel Alves e o talento de Danilo. A tendência é que na frente, William e Douglas Costa continuem na formação inicial.

Dessa forma, Ricardo Oliveira, Oscar e Lucas Lima brigam por uma vaga para ser companheiro de Neymar no pelotão ofensivo. O treinador brasileiro comentou em entrevista coletiva a pressão no clássico mais importante das Américas, além da “fragilidade” adversária por não contar com jogadores fundamentais.

O Monumental de Nuñez será o palco do clássico entre Brasil e Argentina. Entre histórias e supertições, vale lembrar que a Seleção Brasileira jamais venceu neste estádio. Foram cinco jogos, três derrotas e dois empates.

