Resultado Bragantino x Sampaio Corrêa no Brasileirão Série B 2015 (3-0)

O Joinville é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe catarinense foi dona de um vistoso futebol em 2014 e merecidamente saiu com a taça na edição do torneio. Em 2011, também conquistou a Série C do Brasileirão.

Em 2014, tendo Edgar Junio como grande destaque, o Joinville conquistou o Brasileirão da Série B após disputa ferrenha contra a Ponte Preta. Foram 70 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 61,4% no geral, 21 vitórias e 54 gols marcados.

O Joinville é o atual campeão do Campeonato Brasileiro da Série B. Confira a lista de todos os campeões da história do torneio.

O Campeonato Brasileiro Série B promove à Série A os quatro melhores colocados no torneio. Por outro lado, os quatro últimos são rebaixados à terceira divisão do futebol nacional.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

