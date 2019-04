Em duelo de rebaixados, ABC vence Mogi Mirim no Frasqueirão

Na noite desta sexta-feira (13), no Estádio Frasqueirão, o ABC venceu o Mogi Morim por 3 a 1, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2015. As duas equipes já estão rebaixadas e cumprem tabela nesta reta final. A equipe de Natal venceu em seu último compromisso em casa. Os gols foram marcados por Rafael Miranda, Ronaldo Mendes e Ednei. Jô descontou para os paulistas.

O ABC está na 18ª posição com 32 pontos. A equipe quebrou uma sequencia de quatro jogos sem vencer. Já pensando no próximo ano, onde disputará a Série C. Na próxima sexta-feira (20), o time alvinegro encara o Botafogo. Mesmo sendo o mandante da partida, o ABC jogará no Mané Garrincha, em Brasília.

Amargando a sua 21ª derrota na Série B, o Mogi Mirim é o último colocado com apenas 23 pontos. O clube paulista amarga uma série de 12 jogos sem vencer. O último triunfo foi em 8 de setembro, diante do também rebaixado Boa EC. No sábado (21), os alvirrubros recebem o Santa Cruz.

Aos 12 minutos, o ABC abriu o placar no Frasqueirão. Ronaldo Mendes cobrou escanteio, Rafael Miranda se antecipou ao marcador e cabeceou para trás. A bola entrou. Pingo fez boa jogada pelo lado direito e chutou forte, Daniel defendeu. Pouco depois, após cruzamento, a defesa do Mogi se atrapalhou e a sobra ficou com Pingo, o atacante soltou a bomba e Daniel mandou para escanteio.

Do outro lado, Keké passou por três, foi à linha de fundo e cruzou. Dieguinho chutou de primeira e mandou por cima. O ABC quase fez o segundo: Ronaldo Mendes cruzou rasteiro, a redonda passou por todo mundo e Rafael Miranda, sozinho e embaixo das traves, chutou para fora.

Na volta do intervalo, o ABC conseguiu ampliar a vantagem: Ronaldo Mendes cobrou falta por baixo da barreira, Diego nem pulou. O Mogi também atacava: Everaldo encheu o pé e a bola tirou tinta da trave. A resposta veio com Ronaldo Mendes, que acertou a rede pelo lado de fora.

Romarinho foi derrubado por Anderson Rosa dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Ednei chutou forte, no alto, e fez o terceiro. O time visitante diminuiu no fim do jogo: Jô chutou fraquinho de fora da área e Gilvan falhou.