Com mais eficiência, Paysandu vence Luverdense e ainda tem esperanças de acesso

Partida realizada na noite desta sexta-feira (13), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém/PA. Jogo válido pela rodada 36 do Campeonato Brasileiro da Série B 2015.

Não foi um jogo de encher os olhos, mas a partida pode ser resumida em uma palavra: eficiência. O clube que mais se destacou nesse quesito, venceu. Em confronto válido pela rodada 36 do Campeonato Brasileiro da Série B, realizado no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém/PA, o Paysandu venceu o Luverdense por 3 a 2. Os gols bicolores foram marcados por Betinho e Aylon (duas vezes), enquanto os tentos mato-grossenses foram assinalados por Lázaro e Diego Rosa.

Com o resultado, o Papão da Curuzu manteve completamente viva a possibilidade de acesso à elite do futebol nacional na próxima temporada. O time ocupa momentaneamente a sexta colocação, com 56 pontos ganhos, e torce por tropeços dos principais concorrentes no complemento da rodada para continuar bem na tabela de classificação. O LEC permanece no meio da tabela, no 10º lugar, com 51 pontos.

A próxima rodada será realizada no próximo fim de semana e as equipes entram em campo às 17h30 (horário brasileiro de verão) do sábado (21). O Luverdense enfrenta o Vitória na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA. O Paysandu mede forças contra o Criciúma, em mais um jogo a ser realizado no Mangueirão.

Gols no início do jogo dão tranquilidade ao Paysandu

A exibição de ambas as equipes não foi uma das melhores e o jogo não foi de encher os olhos. Entretanto, os times realizaram um jogo equilibrado e procuraram explorar as falhas do oponente para conseguir chegar à meta adversária e balançar as redes. Após chegar perigosamente em duas oportunidades, os donos da casa abriram o placar. Aos seis minutos, João Lucas cruzou na medida certa para Betinho desviar de cabeça para o gol.

O Paysandu continuou a pressionar. Aos 11, Aylon foi acionado em lançamento veloz e cruzou. A defesa afastou parcialmente e a sobra ficou com Roni, que arrematou e a bola passou perto do gol defendido por Edson Kölln. Aos 17, Yago Pikachu lançou para Betinho, que cortou e chutou muito perto da meta. No minuto seguinte, o Papão ampliou a vantagem. Jhonnatan fez a jogada, tocou para Aylon e o atacante bateu cruzado para marcar o segundo tento bicolor.

A partida continuou com a alternância das oportunidades de gol dos dois clubes. O Paysandu atacava, o Luverdense respondia. O time mato-grossense passou a arriscar mais, enquanto os mandantes se preocupavam em administrar o resultado na parte final do primeiro tempo. Aos 36 minutos, Diego Rosa recebeu, cruzou, Yago Pikachu afastou e Alípio ficou com a sobra para finalizar. O goleiro Emerson fez a defesa. Aos 46, o LEC diminuiu a diferença quando Lázaro cabeceou bem para balançar as redes.

Paysandu vence em segundo tempo equilibrado

O panorama da etapa inicial continuou no segundo tempo. Equilíbrio entre ambos os clubes. Aos sete minutos, Augusto Recife recebeu, cruzou e Jhonnatan quase conseguiu desviar para as redes. Aos 12, em cobrança de escanteio, Betinho cabeceou por cima do gol. Aos 21, em mais um lance de bola parada, Pablo acertou o travessão. A insistência deu resultado em seguida. Aos 23 minutos, em boa jogada trabalhada pela direita, Jhonnatan deu o passe e Aylon completou para as redes e marcou seu segundo gol no jogo.

O gol deu mais tranquilidade ao Papão da Curuzu. O Luverdense resolveu atacar. Em jogada muito veloz, Osman recebeu e chutou. Emerson fez defesa espetacular e deu rebote, e o ataque da equipe verde perdeu grande oportunidade. Os donos da casa deixaram o tempo correr, administrou a posse de bola e trocava passes com tranquilidade.

Na reta final do confronto, a equipe visitante ainda conseguiu marcar mais um gol. Em boa jogada construída pelo lado direito, Diego Rosa aproveitou o cruzamento e colocou a bola no fundo do gol. O Paysandu ainda teve oportunidade de marcar o quarto tento, quando João Lucas cruzou, a bola desviou, sobrou para Marquinho, que chutou. Edson Kölln defendeu e Betinho chutou o rebote por cima.