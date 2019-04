Flamengo e Orlando City jogam amistoso pelos 120 anos do clube carioca; Kaká é desfalque

Partida amistosa comemorativa pelo aniversário de 120 anos do Flamengo. Jogada no Estádio do Maracanã.

Na tarde deste domingo (15), as 15h30, o Flamengo recebe o Orlando City, no Estádio do Maracanã, em partida amistosa comemorativa pelo aniversário de 120 anos do clube carioca. Além do evento principal, o amistoso contará com uma partida preliminar, as 12h50 entre a equipe do Flamengo de Masters e artistas rubro-negros, para os torcedores que chegarem mais cedo ao estádio.

O Rubro-negro ainda em ritmo de temporada, deve enfrentar um adversário já praticamente em ritmo de férias, devido a recente eliminação dos Lions da MLS. Apesar disso, Oswaldo de Oliveira não deverá poupar os titulares, que treinaram durante o final de semana.

A equipe do Orlando City chegou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira (13). Os jogadores do Lions hospedaram-se em um hotel em Copacapana e visitaram pontos turísticos da cidade, até que enfim treinaram neste sábado (14) no Maracanã, preparando-se para o amistoso com o Flamengo.

Possível retorno de Ederson contra o Orlando City

Para a partida com a o time norte-americano, Oswaldo de Oliveira irá manter a equipe que vem atuando pelo Campeonato Brasileiro. Sob o calor forte da última sexta-feira, o treinador comandou um treino forte, cobrando marcanção no campo ofensivo. As únicas ausências na atividade foram o meia Ederson e o atacante Marcelo Cirino, ambos com problemas no joelho.

No sábado, os jogadores fizeram um trabalho técnico de troca de passes em campo reduzido e encerraram com um animado rachão, com o lateral-direito Pará e o atacante Emerson Sheik nos gols. O meia Alan Patrick e o centro-avante Kayke ficaram treinando cobranças de falta, enquanto os goleiros treinaram no Campo 2 com o preparador Wagner Miranda.

As novidades do sábado ficaram por conta das aparições de Éderson e Marcelo Cirino. O camisa 10 rubro-negro está em fase final de recuperação de lesão no joelho direito e se pôs a disposição para o amistoso, Oswaldo pretende utiliza-lo em pelo menos 45 minutos do jogo. Enquanto rápido atacante fez seu primeiro treinamento com bola, após ficar afastado por 32 dias, devido a lesão no joelho direito e a uma artroscopia.

Oswaldo escalou a equipe da seguinte forma: Paulo Victor, Pará, Wallace, Cesar Martins, Armero; Márcio Araujo, Jonas, Alan Patrick; Emerson, Gabriel (Éderson) e Kayke. O atacante Guerrero está de fora do amistoso, pois esteve servindo a seleção peruana, na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, no sábado, pelas Eliminatórias da Copa de 2018.

Jogadores do Orlando City fazem treino leve no estádio

Após passear pela cidade, visitando pontos turísticos do Rio, como a praia de Copacabana, a equipe norte-americana fez um treinamento no Maracanã, palco do amistoso comemorativo com o Flamengo.

Os jogadores fizeram um treino leve físico, correndo por toda a extensão do gramado, conhecendo o campo onde irão jogar. Após as atividades, os atletas aproveitaram para tirar fotos do estádio e postarem nas redes sociais.

O grande desfalque da equipe é o meia brasileiro Kaká, que está servindo a Seleção Brasileira. Para o lugar do jogador, ainda não se sabe quem assumirá seu lugar em campo.

Para a partida, a equipe do Orlando City deve contar com torcida brasileira no Maracanã. Os torcedores vem partes diferentes do país e concederam entrevista exclusiva a VAVEL Brasil, contando a expectativa deles para o jogo e a emoção de pela primeira vez ver a equipe no Brasil.