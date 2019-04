Resultado Brasil x Estados Unidos pelo amistoso da Seleção Olímpica (5-1)

Te esperamos na próxima partida. Novamente o nosso obrigado e até lá.

Vamos encerrando mais uma transmissão do futebol brasileiro. Com uma goleada, o Brasil bateu os EUA por 5 a 1.

O segundo jogo entre as duas equipes teve mais uma vitória brasileira. O Brasil termina 2015 e os jogos de preparação para as Olimpíadas.

Goleada de virada e o Brasil atropela os EUA. 5 a 1 com show dos meninos.

92' Fim de papo em Belém.

91' Volta final do relógio.

90' Teremos mais dois minutos de jogo.

89' Seleção toca a bola no meio campo. Jogo decidido e em questão de tempo.

88' Brasil troca passes, cadencia e gasta o tempo de jogo.

87' PEEEEERDEU! Lançamento lindo de Luan para Gabriel Jesus. O atacante buscou Felipe Anderson, que mandou de primeira e jogou por cima do gol.

86' Reta final de partida, no Mangueirão.

85' A torcida segue gritando olé. Linda atuação brasileira.

84' VIROU BAGUNÇA! Com olé e tudo, os dois Gabriel da Seleção tabelam na esquerda e Gabigol sai na frente da meta. Ele só rolou pra Luan, que chegou livre pelo meio.

83' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LUAN, DO BRAAAAASIL!

82' Apesar de golear, time segue no ataque em busca de mais.

81' Meninos titulares fazem o jogo ser muito mais fácil e tranquilo. Brasil atua bem.

80' FACILIDADE! Jogada de Luan pela direita e passe para Fabinho. O lateral arrisca, Crooper espalma no pé de Gabigol, que domina, tira do goleiro e marca tranquilo.

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GABRIEL, PARA O BRAAAASIL!

78' CROOOOPER! Lucas Silva deixou Gabriel Jesus na cara do gol, mas o goleiro americano faz grande defesa. Escanteio.

77' Passe errado de Gabigol quase proporciona bom contra ataque para os americanos.

76' MUDA OS EUA: Carter-Vickens entra e Brooks sai.

75' Jogo é bem mais picado e com lances mais físicos.

74' MUDA OS EUA: Soto e Zelallen entram e Guido e Shelton saem.

73' AMARELO, FRED. Pela confusão.

72' Miller e Fred se enroscam e um princípio de confusão novamente.

71' Luan finta bem do meio para a direita, arrisca de fora e obriga boa defesa de Cropper.

70' Brasil segue no campo de ataque e envolve a defesa americana.

69' QUE VACILO! Ataque lindo do Brasil. Enfiada de Felipe Anderson para Luan, de frente para o gol, mas rolou para Gabriel Jesus, que estava impedido.

68' Não há limite de mudanças neste amistoso. Mexidas livres.

67' MUDA A SELEÇÃO: Fabinho, Lucas Silva e Wendell, saem Jorge, Wallace e Zeca.

66' Zeca cruza, Gabriel Jesus finaliza, mas estava impedido.

65' Brasileiros aliam velocidade, leveza e ofensividade. Time atua bem.

64' Brasil não só vira como amplia o placar. Vitória justa.

63' GOLAÇO! Falta batida no canto direito, o goleiro voou na bola, mas não teve como. Belo gol brasileiro.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, FELIPE ANDERSON, DO BRAAAASIL!

60' É de certa distância, mas cabível no chute. Felipe Anderson na bola.

59' Brasil tem ótima chance com falta frontal ao gol americano.

58' AMARELO KIESEWETTER. Por reclamação.

57' MUDA OS EUA: Shelton sai e entra Tall.

56' MUDA O BRASIL: Tripla. Saem Scarpa, Vinicius Araujo e Marlon, Entram Luan, Fred e Gabriel Jesus.

55' MUDA OS EUA: Sai Green e entra Okwono.

54' EUA cometem muitos erros técnicos e facilita a vida defensiva do Brasi.

53' Brasil segue se impondo no ataque, mas comete erros defensivos e em bolas aéreas.

52' Levantamento na área brasileira, Uilson sai mal, mas Jorge cortou de cabeça.

51' AMARELO, BROOKS. Puxou Felipe Anderson.

50' Shelton finta pelo meio da defesa brasileira, mas chuta travado na marcação.

49' Saída errada de Zeca, mas o ataque americano desperdiça.

48' Vinicius Araújo faz o pivô, espera passagem dos meias, mas seu passe sai errado.

47' VIRADA! Passagem bem feita pela direita, o meia recebeu, chutou em cima do goleiro, mas aproveitou bem o rebote e mandou no fundo da rede.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, FELIPE ANDERSON, DO BRAAAASIL!

45' Sem mudanças, a bola rola no Mangueirão.

Equipes de volta. Vamos ao segundo tempo.

Esse é o último jogo da Seleção pré-olímpica neste ano. Por enquanto, Gabriel e Marlon, contra, marcaram no jogo.

Empate no segundo jogo entre as duas seleções. 1 a 1 mas ainda com todo o segundo tempo pra rolar.

48' Sem mais emoções, fim de primeiro tempo, no Pará.

47' Volta final do ponteiro .

46' Entramos nos acréscimos da arbitragem.

45' Mais três minutos.

44' LINDA JOGADA DE EQUIPE. Rodrigo Caio avançou pelo meio, tabelou com Gustavo Scarpa e enfiou para Gabriel na direita. Ele dominou e mandou na saída do goleiro.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GABRIEL, DO BRAAAAASIL!

42' Vamos para a reta final do primeiro tempo.

41' Levantamento na área e Shelton afasta de cabeça.

40' PRAAA FOOOOORA! Vinicius Araújo recebe, gira, chuta desviado e quase empata. Escanteio.

39' Serna bate mal e Uilson faz fácil defesa.

38' Serna arrisca da esquerda, desvia em Zeca e EUA tem escanteio.

37' Zeca partia pela direita, mas estava avançado, em posição de impedimento.

36' Movimentação do trio ofensivo de ataque é interessante, mas peca na hora da finalização.

35' Entrada de Felipe Anderson elevou a criação do meio brasileiro. Time é ofensivo.

34' Brasil pressiona, é melhor, mas peca muito na finalização.

33' PEEEEEEGA, CROPPER! Arrancada de Felipe Anderson em tabela com Gustavo Scarpa. O meia saiu livre, ms chutou rasteiro em cima do goleiro, que fez ótima defesa.

32' Gabigol arrisca de fora e manda muito mal em linha de fundo.

31' EUA tiveram poucas oportunidades e em bola parada. Brasil é mais agudo.

30' PEEEERDEEEEEEEEEU! Batida na barreira de Gabigol sobrou pra Vinicius Araujo. O chute teve defesa do goleiro e o rebote ficou com Rodrigo Caio, debaixo do gol, mandando por cima!

29' AMARELO, CROPPER. Saída errada e com falta fora da área em Felipe Andersom. Ótima chance do empate.

28' Tudo certo, vamos ao jogo.

27' Em instantes a bola rolará.

Agora o jogo é paralisado para tempo de hidratação.

26' Batida horrível de Green. Brasil se salva.

25' Agora são os EUA que mandarão bola na área brasileira.

24' Felipe Anderson manda na área e a zaga americana afasta de qualquer maneira.

23' PRA FOOOOORA! Bom ataque brazuca pela direita com Felipe Anderson. O goleiro abafou, a bola sobrou pra Jorge, que arriscou de fora e explodiu na defesa. Escanteio.

22' Brasil começa a ter mais a bola e surge mais no ataque.

21' Gabigol recebe na entrada da área, mas em posição de impedimento. Bem marcado.

20' Levantamento na área brasileira, a bola ficou pipocando, uma bagunça total e Shelton mandou pra fora.

19' Rodrigo Caio comete falta na lateral e vem mais bola na área brasileira.

18' E agora temos um princípio de confusão com jogadores de Brasil e EUA. Muita reclamação.

17' Brasil tenta apertar na saída de bola, mas o time americano se saiu bem.

16' Outro cruzamento na área brasileira e Uilson pega firme.

15' UUUUIIILSON! Levantamento na área, Green chutou à queima roupa e o goleiro faz grande defesa. Escanteio.

14' Chute de fora de Romney desvia em Marlon e sai em escanteio.

13' MUDA O BRASIL: Felipe Anderson entra na vaga de Valdívia.

12' Não vai dar mais para o meia do Internacional.

11' Agora Valdívia fica sentindo o joelho esquerdo no meio do campo. Preocupa.

10' Novamente jogo parado por impedimento americano. Dessa vez, Shelton.

9' EUA buscaram o ataque com Green, mas o jogo estava parado com impedimento.

8' Valdívia mandou na grande área, Rodrigo Caio cabeceia, mas manda por cima do gol.

7' Brasil tem falta para cobrar do lado esquerdo do ataque.

6' Brasil vai precisar correr com uma equipe reserva pra virar o jogo. Tem muito tempo ainda.

5' UM GOLAÇO, MAS CONTRA... Levantamento na área da direita, o zagueiro brasileiro testou firme, pra baixo, sem defesa. Pena que foi contra sua meta.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DOS ESTADOS UNIDOS! MARLON, CONTRA!

3' Público é muito pequeno para o amistoso desta tarde.

2' Rodrigo Caio faz bela jogada pela esquerda, mas é travado pela zaga americana.

1' Miller cruza da direita, mas Uilson sai bem do gol e faz a defesa.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola em Belém.

Vamos para o jogo!

Sendo respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado na França.

EUA todo de azul no seu uniforme.

Brasil com seu uniforme principal. Camisa amarela, calção azul e meias brancas.

Equipes encerram o aquecimento e a partida vai começar.

Hino Nacional Brasileiro.

Hino Nacional dos Estados Unidos.

Equipes sobem ao gramado do Mangueirão, no Pará. Protocolo Fifa para entrada.

EUA com Cropper; Miller, Brooks, O'Neill, Serna; Guido, Shelton, Polster, Romney; Kiesewetter, Green.

Brasil escalado com Uilson; Zeca, Lucão, Marlon, Jorge; Rodrigo Caio, Walace, Valdívia; Gabriel, Vinícius Araújo, Gustavo Scarpa. Téc: Rogério Micale.

Os Estados Unidos devem ir a campo com: Ethan Horvath; Matt Polster, Matthew Miazga, Cameron Carter-Vickers e Dillon Serna; William Trapp, Fatai Alashe, Marc Pelosi e Joaquín García; Jordan Morris e Jerome Kiesewetter

O treinador americano ressalta a importância dos duelos com o Brasil e destaca as qualidades do adversário: "Esses jogos contra o Brasil são uma grande oportunidade para nós. Por um lado você tem um forte oponente, com um estilo de jogo que bem semelhante aos países da América do Sul. Nosso objetivo é passar o próximo verão nas Olimpíadas"

Na última vez em que os americanos enfrentaram a Seleção Olímpica, o resultado foi negativo. Em outubro de 2014, o Brasil venceu com facilidade por 3 a 0, em Brasília. Sete jogadores que estiveram em campo neste jogo continuam com a delegação e podem enfrentar novamente os brasileiros

Para o embate contra os brasileiros, nove jogadores que participarão do torneio de classificação estão de volta ao elenco. A esperança da seleção americana é manter uma sequência de boas atuações para encarar a Colômbia em condições iguais de brigar pela vaga. De acordo com os próprios jogadores, o clima será de decisão para os ambos

A seleção dos jovens estadunidenses ainda busca garantir um lugar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro para aumentar as possibilidades de liderar o quadro de medalhas ao final da competição. A equipe enfrentará a Colômbia em dois jogos em março do ano que vem, duelando por uma vaga na competição

O provável Brasil é: Ederson; Maicon, Rodrigo Ely, Dória e Wendell; Lucas Silva, Fred, Felipe Anderson e Gabriel Jesus; Kenedy e Luan

"Claro que todo jogador quer jogar. Não sou diferente. Sempre que tive as oportunidades procurei dar meu melhor. Respeito quem vem jogando. O Lucas e o Fred estão fazendo boas partidas. Estou procurando trabalhar forte tanto no meu clube quanto nos treinamentos para aproveitar quando tiver a oportunidade. Se surgir no domingo, estou preparado", afirmou o jovem.

Para os atletas que estarão no gramado, o apoio da torcida será de suma importância, mesmo se tratando de um duelo amistoso. Para Rodrigo Caio, volante do São Paulo, o jogo também terá a importância para recuperar a titularidade.

Nos treinos que antecedem o jogo, realizados no campo de treinamento do Paysandu, os atletas concentraram as atenções para o jogo contra os Estados Unidos. De acordo com a assessoria de imprensa da CBF, os jogadores que atuaram 90 minutos ou qualquer tempo no fim de semana, fizeram apenas uma atividade física. Os demais atletas realizaram um trabalho tático em campo reduzido

Em busca do tão sonhando ouro olímpico, único título que não consta no hall de troféus da Seleção Brasileira, o time verde e amarela busca seguir sua preparação visando a competição internacional. A grande probabilidade é que o treinador Rogério Micale mantenha a base que derrotou o próprio EUA, na última partida

No último jogo, a Seleção Olímpica dos EUA visitou a Ilha do Retiro e saiu de lá derrotado. O primeiro confronto entre as duas seleções foi melhor para a canarinho, que venceu por 2 a 1.

Sem a presença do técnico Dunga, quem prepara a Seleção principal para confrontos pelas Eliminatórias, cabe ao técnico Rogério Micale comandar a seleção de jovens nos dois amistosos. Já o esquadrão americano será comandado por Andreas Herzog

Boa noite, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Brasil x Estados Unidos, em amistoso preparatório para as Olimpíadas 2016, partida a ser disputada às 17h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém do Pará.