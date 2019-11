Seleção Brasileira finaliza preparação para duelo contra Peru com dúvida no ataque

A Seleção Brasileira encerrou sua preparação para o duelo contra o Peru nesta segunda-feira (16), no Estádio Governador Roberto Santos, conhecido como Pituaçu, em Salvador. A partida contra os peruanos será realizada às 22 horas (horário brasileiro de verão) desta terça-feira (17), na Arena Fonte Nova, também na capital baiana, válida pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2018.

Antes de as atividades começarem, o ex-atacante Careca, assistente pontual nestas duas rodadas de Eliminatórias, foi homenageado. Na semana do duelo contra a Venezuela, em Fortaleza, o técnico Dunga, o coordenador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Gilmar Rinaldi, o preparador de goleiros Taffarel e o ex-lateral-direito Cafu foram homenageados ao deixar seus pés na Calçada da Fama da Arena Castelão.

Apesar de não jogar no Ceará, a empresa coordenadora do projeto arquitetou a homenagem a Careca em Salvador. Careca fez história no futebol principalmente nos anos 1980, quando atuou por Guarani e São Paulo. No começo dos anos 1990, o atacante fez história no Napoli-ITA, junto com Diego Maradona. Na Seleção Brasileira, fez parte do elenco que disputou as Copas do Mundo em 1986 e 1990.

O treinamento foi fechado para a imprensa em sua maioria. Apenas na parte final, a comissão técnica permitiu o acompanhamento dos jornalistas e da torcida, que compareceu em quantidade razoável para prestigiar a finalização dos trabalhos dos atletas. No rachão, nada demais. Uma parte recreativa, na qual os toques de bola e a tentativa de alguns lances bonitos foram observados. Depois, um treino baseado em cruzamentos, finalizações e chutes da entrada da área.

O único atleta convocado que não participou do rachão foi o goleiro Alisson. O arqueiro do Internacional estava do outro lado do gramado e participou de um treino específico com o preparador de goleiros Taffarel.

Antes do derradeiro trabalho na véspera de um confronto, foram realizadas as entrevistas coletivas. Como reza o protocolo, o técnico Dunga foi um dos interrogados pela imprensa. Com a maioria de frases curtas, explicou o que pensa sobre o duelo contra o Peru e o pouco tempo de preparação. Também foi levada em conta a possibilidade de Douglas Costa ser escalado como titular.

“Cada jogo tem sua história. Depende da equipe, das características do adversário e dos nossos jogadores. Foi assim contra a Venezuela e contra a Argentina. Gostaríamos de ter mais tempo (em relação ao clássico contra a Argentina, disputado na última sexta-feira, dia 13), mas esse é o tempo disponível. A gente vai tentar corrigir as falhas conversando, apresentando vídeos, e não desgastando muito os atletas. Também não é novidade que as Eliminatórias são questão de superação”, afirmou.

O comandante da Seleção Brasileira também deixou claro que não existe lugar garantido na equipe. “Eu gostei do jogo contra a Argentina porque jogamos de uma forma apresentável. Nós conseguimos sair jogando de trás e tivemos um pouquinho de velocidade. Todos têm condições de jogar como titular. Todos têm capacidade. Hoje, quem tiver melhor vai jogar”, disse Dunga.

Essas palavras ressaltam o melhor momento do Brasil no clássico contra a Argentina, quando adotou uma postura mais ofensiva e a Amarelinha conseguiu marcar o gol de empate. Nesse momento, o grande destaque foi a entrada do meia Douglas Costa, que pode ser titular nesta terça, em substituição ao atacante Ricardo Oliveira.

Dunga também voltou a falar sobre a reta inicial das Eliminatórias. Para ele, é fundamental conquistar o máximo de pontos possível agora, para depois ter tranquilidade e garantir sem maiores dificuldades a vaga na Copa do Mundo Fifa 2018. “Estamos no início das Eliminatórias. O campeonato vai ser longo e complicado como sempre foi. A gente vê muito o momento, mas no passado tivemos problema. O importante é concentrar no que está programado, ter convicção no que está fazendo”, concluiu.