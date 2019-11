Resultado Brasil x Peru nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 (3-0)

A VAVEL Brasil agradece sua presença em mais uma transmissão. Te esperamos na próxima. Um grande abraço e até lá.

Siga no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes. Ainda hoje teremos mais notícias direto de Salvador, com cobertura in loco trazendo novas informações sobre a Seleção.

Vamos encerrando nossa transmissão da partida final da Seleção no ano. Hoje, 3 a 0 em vitória tranquila contra o Peru.

Filipe Luis dá números finais após chute de Douglas Costa.

O belo gol de Renato Augusto. 2 a 0.

Agora, Seleção é só março de 2016. Ano de amistosos, Eliminatórias e Copa América Centenária.

Fala, Renato: "Passei por muita coisa. Esse ano foi muito bom pra mim e poder encerrar o ano dessa maneira é um sonho. Fruto do trabalho e do empenho."

Com gols de Douglas Costa, Renato Augusto e Filipe Luis, a Seleção vence bem em Salvador.

Brasil faz atuação segura, vence o Peru e encerra o ano com vitória. Terceira posição assegurada.

93' Fim de papo em Salvador.

92' Vamos para a volta final do relógio.

91' GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL! Guerrero recebe livre, manda cruzado e o zagueiro saaaaaaalva em cima da linha!

90' QUE SUSTO! Advíncula apoia na direita, cruza fechado e a bola passa por toda área brasileira e sai em linha de fundo.

89' Teremos mais três minutos.

88' Daniel Alves afasta cruzamento de Farfán, em escanteio batido da esquerda.

87' Farfán faz um carnaval pela esquerda e arruma escanteio.

86' MUDA O BRASIL: Lucas Lima entra no lugar de Douglas Costa, muito aplaudido.

85' Vamos para a reta final de partida, em Salvador.

84' MUDA O BRASIL: Willian sai aplaudido para entrada de Oscar.

83' PRA FOOOOOOORA! Contra ataque brasileiro com Willian ligando Neymar. O camisa 10 tentou resolver sozinho, perdeu a bola e a sobra ficou com Willian, chutando cruzado e passando perto.

82' Batida de Yotún e Renato Augusto afasta o perigo.

81' Miranda se atrapalha todo com a bola e dá escanteio ao time peruano.

80' Brasil vai fechando o ano com boa vitória. Deixa boa impressão.

79' Brasil segue no ataque e tem falta par bater. Muito longa. Quase da intermediária ofensiva.

78' MUDA O BRASIL: Sai Luis Gustavo e entra Fernandinho.

77' É FESTA! Outra vez Douglas Costa. O meia dominou na direita, levou pra canhota, mandou um torpedo cruzado. Penny espalmou e Filipe Luis mandou no rebote para o fundo das redes.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, FILIPE LUIS, ÉÉÉÉÉÉÉÉ DO BRAAAAAAASIL!

75' Torcedor baiano faz festa nas arquibancadas da Fonte Nova.

74' Douglas Costas tentou na pedalada a finta contra a marcação, mas se perdeu no drible.

73' Farfán partida na direita, mas Miranda foi soberano para cortar o perigo.

72' Brasil troca passes e cadencia o jogo no meio campo. Peru comete muitas faltas.

71' AMARELO, ASCUES. Trombada fora do lance em Neymar. Lance bobo.

70' Neymar aperta a defesa peruana e comete falta. Brasil vence bem o Peru.

69' MUDA O PERU: Tapia dá a vaga para Ballon e Lobatón sai e entra Gonzaléz.

68' QUE ISSO??? Levantamento longo, Filipe Luiz esqueceu do lance e a bola bateu nas costas dele, quase enganando Allison, que foi bem pra defender.

67' Peru tem falta da esquerda. Vem bola na área.

66' GOOOOOOL, MAS NÃO VALEU! Lançamento gigantesco de Renato Augusto para Neymar, que tentou duas vezes antes de balançar as redes, mas estava impedido.

65' QUASE. Cruzamento da direita, a zaga peruana bate cabeça e quase sobra pra Neymar.

64' MUDA O PERU: Hurtado sai e entra Reina.

63' Daniel Alves arrisca cruzado e quase Elias chega para finalizar. Tiro de meta.

62' Tentativa peruana pela esqueda, mas Elias cortou bem o perigo.

61' Brasil se retrai e espera o Peru em seu campo, muito compactado.

60' Farfán bateu no gol, mas muito por baixo. Só tiro de meta.

59' Luis Gustavo pega por baixo Lobatón e Peru tem falta longa, mas frontal.

58' O CHOOOOORO DO MEIA! Jogadaça de Douglas Costa pela direita, a bola sobra na meia lua para Renato Augusto dar um tapa de direita e deslocar o goleiro Penny. Após o gol, muita emoção do corinthiano.

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RENAAAATO AUGUUUUUSTO, DO BRAAAAAASIL!

56' AMARELO, ADVÍNCULA. Pegada no pé de apoio de Willian.

55' PEEEENNYYYYYY! Pressão brasileira e Willian arrisca da esquerda. O goleiro espalma a bola. Boa chance.

54' AAAAAALLIIIIIISOOOON! Miranda foi tentar salvar lateral e deu o contra ataque. Farfán abriu pra Cueva, que dominou, mandou de bicicleta e Allison faz grande defesa em dois tempo.

53' Neymar bate muito mal e o Peru se salva.

52' Renato Augusto rouba a bola na direita, parte pra cima e sofre falta. Muito próxima da área.

51' Falta feia de Cueva em Filipe Luís. Pisão de cima pra baixo tirando até a chuteira do brasileiro.

50' Neymar cobrou alta demais e sem perigo algum na meta de Penny.

49' A falta é frontal e próxima ao gol peruano. Neymar e Douglas Costa na batida.

48' E agora, Neymar sente muito no gramado após travada da marcação peruana. Pisão no tornozelo direito.

47' Linda jogada de Douglas Costas pra cima de dois peruanos pelo lado esquerdo, mas forçou demais e cometeu falta.

46' AMARELO, TAPIA. Pegada por trás em Neymar.

45' Sem mudanças, a Seleção Brasileira recomeça a partida.

Somente agora a seleção peruana retorna ao gramado.

Equipes vão retornando para o segundo tempo.

Douglas Costa marca após lindo lance de Willian.

Uma atuação mais sólida, mais criativa e ofensiva. Time tem lampejos de bom futebol.

Douglas Costa marcou e o Brasil vai vencendo por 1 a 0, o Peru.

47' Fim de primeiro tempo na Fonte Nova.

46' Lobatón busca Farfán, mas peruano estava impedido.

45' LINDO LANCE! Troca de passes, da direita, para o meio, Dani lança de três dedos, Neymar infiltra, domina no peito, manda de bicicleta, mas joga por cima do gol. Torcida aplaudiu.

44' Guerrero cai na meia-lua, com marcação forte, pede falta, mas o jogo segue.

43' Renato Augusto descola o lançamento para Willian, mas o meia estava impedido.

42' Brasil troca passes em busca do espaço na defesa peruana.

41' Vamos entrando na reta final de primeiro tempo, na Fonte Nova.

40' Jogo reinicia e está tudo bem com o centroavante peruano.

39' E agora o jogo está parado. Guerrero sente no gramado após pisão de Luis Gustavo.

38' NAAAAAAAAA TRAAAAAAVE! Todos esperavam o cruzamento e Douglas Costa mandou direto, com muito efeito e carimbou o poste direito. No rebote, Neymar quase marca. Zambrano travou firme.

37' Neymar é empurrado na exrtrema direita de ataque e Brasil tem quase um escanteio para cobrar.

36' BELO LANCE. Dani Ales pra Willian na direita. O meia levantou e Neymar tentou de voleio, mas jogou alta demais.

35' Lançamento para Guerrero, mas bola é longa e Allison pega.

34' Bom ataque brasileiro, mas Douglas Costa finalizou após marcação de impedimento.

33' Yotún cruza nas mãos de Allison. Brasil sai jogando.

32' Neymar bateu direto e isolou a cobrança.

31' Agora Neymar apanha e vem levantamento na área peruana, pela esquerda.

30' Meio campo brasileiro com muita chegada no ataque. Muito diferente do que passou contra a Argentina.

29' Levantamento de Farfán e Allison afasta de soco.

28' Posse de bola neste momento de 62/38.

27' Daniel Alves escapa bem pela direita, cruza forte e Zambrano evita cabeçada de Douglas Costa.

26' E já temos "La Ola", na Fonte Nova.

25' AMARELO, NEYMAR. Entrada muito forte, por cima, em Tapia. O revide foi desproporcional.

24' IMPEDIDO... Levantamento de Neymar na segunda trave, Luis Gustavo surgiu sozinho, escorou mal, perdeu ótima chance, mas estava impedido.

23' A torcida sente o clima e vem junto com o time! Baianos vibram!

22' DOOOOOOOUGLAS COSTAS! Willian recebe na direita, dança contra a marcação, leva pra linha de fundo, manda forte na pequena área e Douglas Costa chega dividindo com a defesa para marcar o primeiro gol.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ DO BRAAAAAAAAASIL!

20' Brasil começa com certa criatividade e chegada dos meias. Peru não é só defesa e ataca também.

19' QUE SUSTO! Hurtado recebe na direita, arrisca cruzado e a bola passa à direita de Allison.

18' Daniel Alves cruza na área, mas mandou forte demais. Apenas tiro de meta.

17' PENNY! Bom trabalho pela direita de ataque Willian enfia para passagem de Elias, que cruza rasteiro e Penny pega.

16' Advíncula arranca pela direita, tentou abrir pra Yotún, mas mandou forte demais em linha de fundo.

15' Neymar manda na pequena área e Zambrano afasta de cabeça.

14' NEYMAR! Lançado na canhota, partiu pra cima na linha de fundo, mas foi travado na hora do cruzamento. Escanteio.

13' Renato Augusto dá no meio pra Elias, que arrisca de muito longe e manda a bola por cima do gol peruano.

Pedimos desculpas pelo problema técnico desde a Fonte Nova. Vamos com todos os detalhes da partida brasileira.

No lado dos Blanquirrojos, Cueva retorna de suspensão.

Peru: Penny; Advíncula, Zambrano, Ascues, Yotún; Tapia, Lobatón, Cueva; Farfán, Guerrero e Hurtado.

As estreias de Gil e Renato Augusto e o retorno de Douglas Costa sãp as novidades na Canarinho.

Seleção Brasileira escalada! Alisson; Daniel Alves, Miranda, Gil, Filipe Luís; Luiz Gustavo, Elias, Willian, Renato Augusto, Douglas Costa; Neymar.

Arena recebe show da dupla sertaneja Matheus e Kauan

Torcedores já começam a chegar na Arena Fonte Nova.

Até o momento, duas partidas em andamento pelas Eliminatórias Sul-Americanas: Colômbia 0 x 1 Argentina e Venezuela 0 x 2 Equador

Você sabia? Brasileiros e peruanos já se enfrentaram em uma Copa do Mundo. Em 1970, deu Brasil! Relembre aqui.

Brasil enfrenta Peru para se manter entre os melhores nas Eliminatórias.

A Seleção Brasileira entra em campo pela última vez no ano de 2015. Nesta terça-feira (17), às 22 horas (de Brasília), o Brasil mede forças diante do Peru. O confronto, válido pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo FIFA 2018, será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os números são completamente favoráveis à Canarinho contra um adversário fragilizado em Brasil x Peru. Entretanto, ambos têm o mesmo objetivo: recuperação. A Amarelinha está em uma fase ligeiramente melhor.

Com quatro pontos e no quarto lugar, o time vem de um empate sem gols contra a Argentina fora de casa e quer vencer diante do torcedor baiano. Os peruanos estão na 7ª posição, conquistaram a primeira vitória no torneio diante do Paraguai e querem manter a sequência positiva.

O Brasil acumula números extremamente favoráveis. Em 12 jogos disputados em Salvador, nenhuma derrota. Em nove jogos contra o Peru pelas Eliminatórias, cinco vitórias e quatro empates.

Em cinco jogos como mandante diante dos peruanos, quatro triunfos e uma igualdade. Além disso, a Seleção Brasileira é a única entre as mais destacáveis que não perdeu em casa como mandante pelo torneio classificatório.

Mistério. Essa é a palavra que talvez possa melhor definir os dois treinamentos realizados em Salvador na preparação para o jogo Brasil x Peru. O primeiro foi completamente fechado, enquanto o segundo foi liberado à imprensa e aos torcedores na parte final do rachão e de alguns outros fundamentos.

O zagueiro David Luiz foi expulso contra a Argentina e retornou à concentração do PSG. Com isso, Jemerson, do Atlético-MG, foi convocado em seu lugar. Mas deve permanecer no banco de reservas. E Gil deve ser escalado entre os titulares. Apesar do intenso sigilo, o técnico Dunga provavelmente não deve realizar muitas modificações na equipe.

A única dúvida é no ataque, pois, com boa atuação no segundo tempo diante da Albiceleste, é grande a possibilidade de Douglas Costa recuperar a vaga entre os 11, no lugar de Ricardo Oliveira.

Antes da última movimentação, o treinador explicou o que pensa sobre o duelo contra os andinos. Ele também destacou que o objetivo deve ser conquistar o maior número possível de pontos no primeiro turno para ter mais tranquilidade na reta final do torneio.

"Cada jogo tem sua história, pois depende da equipe, das características do adversário e dos nossos jogadores. Foi assim contra a Venezuela e contra a Argentina. Gostaríamos de ter mais tempo de preparação, mas esse é o tempo disponível. A gente vai tentar corrigir as falhas conversando, apresentando vídeos e não desgastando muito os atletas. O campeonato vai ser longo e complicado como sempre foi, porém é importante concentrar no que está programado"

Não apenas em relação à Seleção Brasileira. O Peru acumula números negativos e inexpressivos de uma forma geral. Em nove jogos pelas Eliminatórias, nunca venceu o Brasil. Como visitante, não consegue vencer um confronto há 11 anos. A última vez que o fato aconteceu foi no dia 1º de junho de 2004, quando a equipe bateu o Uruguai em Montevidéu por 3 a 1, com gols de Solano, Pizarro e Farfán.

O time andino conquistou a primeira vitória na atual edição do classificatório ao bater o Paraguai por 1 a 0. O principal objetivo é vencer para manter a sequência de vitórias e adquirir ainda mais confiança para os desafios à frente.

Assim como a Canarinho, a equipe manteve o segredo em seu único treinamento realizado em Salvador. A atividade aconteceu no estádio do Vitória, o Barradão, e a imprensa pôde acompanhar apenas os primeiros 15 minutos, registrando somente o trabalho de aquecimento dos atletas.

O técnico Ricardo Gareca contará com o retorno do meia Christian Cueva, que foi expulso no jogo contra o Chile, na segunda rodada. Entretanto, não foi revelado se o jogador volta como titular ou se a formação que bateu o Paraguai será mantida. Treinador do Palmeiras em 2014, Gareca explicou que a dificuldade contra o Brasil será grande, mas garantiu que o time não vai mudar a postura e que os peruanos irão buscar os três pontos.

"Diria que nas Eliminatórias são todas as partidas iguais. Porém, estrategicamente, podemos modificar algumas questões, por conta dos diferentes cenários onde vamos jogar e por todas as questões e todas as seleções com quem vamos jogar. A maneira de encarar é a mesma: com grande seriedade e responsabilidade. Para chegar aos objetivos tem que vencer. E quando não fazemos isso, há pressão. Nós temos que pensar em ganhar. Não temos outra alternativa. Não viemos buscar o empate", assegurou o comandante.

Brasil realiza contra Peru seu primeiro jogo na Fonte Nova pelas Eliminatórias

O jogo Brasil x Peru será válido pela quarta rodada da competição classificatória ao Mundial de 2018 e vai acontecer na Arena Fonte Nova, em Salvador. A cidade já é conhecida da rota da seleção. É considerada uma das principais sedes em jogos disputados no território nacional.

Entretanto, será a primeira vez que a Amarelinha entra em campo em partida pelas Eliminatórias na Fonte Nova, seja antes ou depois da reconstrução do palco esportivo para a Copa 2014.

Foram 12 confrontos realizados na capital baiana, seja por amistosos, Copa das Confederações e Copa do Mundo, com o palco do jogo Brasil x Peru completamente reconstruído. O retrospecto é altamente favorável, com invencibilidade garantida. A expectativa é de que a marca seja mantida. Neste local, as equipes já mediram forças, mas por competição diferente.

Na Copa América de 1989, a Canarinho voltava a disputar uma competição dentro de seu país depois de 49 anos. No Grupo A, a equipe encontrou adversários como Paraguai, Colômbia, Peru e Venezuela.

A primeira fase foi realizada completamente na Fonte Nova, com exceção da última rodada, realizada no Recife. O duelo contra os peruanos aconteceu na segunda rodada, mas, mesmo após vencer bem a Venezuela por 3 a 1, o escrete não se deu bem e empatou sem gols diante de 38.200 pessoas.

Coincidentemente, após vencer a Venezuela em território brasileiro por 3 a 1, a Seleção enfrenta o Peru em sua casa. Desta vez, a expectativa de todo o grupo e da torcida é que o Seleção encerre 2015 com uma vitória.

Seleção Brasileira finaliza preparação para duelo contra Peru com dúvida no ataque

Antes de as atividades começarem, o ex-atacante Careca, assistente pontual nestas duas rodadas de Eliminatórias, foi homenageado. Na semana do duelo contra a Venezuela, em Fortaleza, o técnico Dunga, o coordenador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Gilmar Rinaldi, o preparador de goleiros Taffarel e o ex-lateral-direito Cafu foram homenageados ao deixar seus pés na Calçada da Fama da Arena Castelão.

O único atleta convocado que não participou do rachão foi o goleiro Alisson. O arqueiro do Internacional estava do outro lado do gramado e participou de um treino específico com o preparador de goleiros Taffarel.

Antes do derradeiro trabalho na véspera de um confronto, foram realizadas as entrevistas coletivas. Como reza o protocolo, o técnico Dunga foi um dos interrogados pela imprensa. Com a maioria de frases curtas, explicou o que pensa sobre o duelo contra o Peru e o pouco tempo de preparação. Também foi levada em conta a possibilidade de Douglas Costa ser escalado como titular.

“Cada jogo tem sua história. Depende da equipe, das características do adversário e dos nossos jogadores. Foi assim contra a Venezuela e contra a Argentina. Gostaríamos de ter mais tempo (em relação ao clássico contra a Argentina, disputado na última sexta-feira, dia 13), mas esse é o tempo disponível. A gente vai tentar corrigir as falhas conversando, apresentando vídeos, e não desgastando muito os atletas. Também não é novidade que as Eliminatórias são questão de superação”, afirmou.

Brasil motiva supersticiosos ao defender invencibilidade histórica na Fonte Nova

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Brasil x Peru, válida pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo! Fique conosco!