Para manter tradição, Corinthians resgata antigo segundo uniforme para partida contra Vasco

Finalmente a rodada que pode decidir o campeonato chegou. Dependendo apenas de si, podendo ser campeão com uma vitória, o Corinthians irá ao caldeirão de São Januário podendo tirar a foto para o pôster do dia seguinte. Só que um inesperado problema apareceu e a diretoria precisou recorrer ao passado para resolver.

Isso porque recentemente o Timão renovou a linha de uniformes. A camisa 1 é branca com mangas pretas, em alusão ao uniforme usado no primeiro mundial conquistado pelo clube, em 2000. Já a segunda é a polêmica camisa laranja, tirando a tradicional camisa listrada. E foi aí que surgiu o empecilho. Muitos diretores e torcedores mais reservados ficaram bravos com a chance do alvinegro corinthiano conquistar o Brasileiro todo de laranja. A possibilidade de conquistar o torneio sem o tradicional preto e branco seria um feito inédito na história do clube.

Como o Vasco da Gama, rival desta quinta-feira, também joga de branco e preto, restaria a camisa chamativa para o uso do time paulista, mas um pedido feito à CBF acalmou a situação no Parque São Jorge. A antiga camisa listrada, usada da metade de 2014 até o meio de 2015, será "renascida" apenas para esse jogo.

Usada pela última vez na vitória contra a Chapecoense, já pelo segundo turno, a camisa foi aposentada, mas terá seu possível momento de glória na noite desta quinta. O Timão precisa apenas de dois pontos em 12 jogados, mas caso o Atlético MG, vice-colocado, não vença alguma dessas partidas, o título ficará pela sexta vez no Corinthians. Se nesta rodada, nada der certo para alvinegro de Itaquera, a foto do título poderá ter seu uniforme principal, diante do clássico contra o São Paulo, domingo, na Arena corinthiana, podendo levantar a taça pouco tempo depois da inauguração da casa da Fiel.