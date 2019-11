Resultado Chapecoense x Internacional no Campeonato Brasileiro 2015 (1-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Até a próxima com mais do Brasileirão!

Internacional fica com 53 pontos, na 6ª colocação. A Chapecoense vai aos 46, em 13º e isola as chances de rebaixamento. O gol da vitória foi de Ananias, resultado para livrar Chapecó de vez dos riscos de queda.

48' Termina na Arena Condá. Chapecoense 1 x 0 Internacional.

Sequência de cartão amarelo no jogo. Nenén, Maranhão e William.

42' Grande defesa de Alisson, em jogada de Apodi.

39' D'Alessandro cruza muito forte em direção a área, e a bola vai para longe.

36' Mais uma substituição. Sai Camilo, entra Wiliam Barbio.

34' D'Alesssandro tenta impedimento para Vitinho, mas é marcado impedimento.

34' Vem aí Alisson Farias no Inter. Dourado sai.

31' Muda a Chape. Sai Ananias, autor do gol, entra Nenén.

30' Anderson arrisca rasteiro no canto, e Nivaldo defende novamente.

27' Troca no Inter. Sai Ernando para a entrada de Artur.

26' Ernando tenta, mas Nilvaldo defende com facilidade.

22' Mais um amarelo. Dessa vez para Vilson.

21' Cartão amarelo para Túlio de Melo.

20' Vitinho arrisca de fora da área e o goleiro afasta.

19' Dener cobra falta para a área, e Ananis cabeceia para o fundo das redes.

19' GOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! Ananias.

17' Cartão amarelo para D'Alessandro, por reclamação.

16' EXPULSO! Juan comete falta no Túlio de Melo.

15' Tentativa de bicicleta do Túlio de Melo, mas acaba não dando certo.

12' Maranhão chuta para o gol e Alisson defende com tranquilidade.

8' Não valeu. Chape faz gol, mas é marcado impedimento.

7' Cartão amarelo para Juan! O zagueiro derrupa Apodi, leva o terceiro amarelo e está fora do Gre-Nal.

5' Reação da Chape. Em erro de Ernando, Maranhão pega a bola, chuta e a bola passa raspando a trave.

5' UUUUH! Outra grance chande colorara. Ernando chuta de longe e o goleiro salva.

4' Quase! Rodrigo Dourado arrisca de cabeça, e Nivaldo faz defesa espetacular.

2' Apodi faz fita no Vitinho, é derrubado por Juan e árbitro manda seguir.

1' D'Alessandro cobra falta, e Bruno Silva afasta de cabeça.

0' Começa o segundo tempo em Chapecó.

Equipes voltam a campo para o segundo tempo.

45' Sem acréscimos. Termina o primeiro tempo em Chapecó. O placar é de 0 a 0.

44' Cleber Santana cruza na área, Vilson cabeceia, mas vai direto para a linha de fundo.

41'Inter roupa a bola, Anderson faz a fita, mas é desarmado.

39' Tudo igual em Chapecó, ainda 0 a 0. Jogo equilibrado.

35' Cobrança de falta para a Chape. Maranhão cobra, pega forte na bola e manda para longe.

31' Tulio de Melo cria boa jogada, e Juan salva o Inter do perigo.

28' Camilo cobra em direção a área, Ananias cabeceia e Alisson defende.

25' Inter é melhor até agora, pressiona mais e consegue criar boas jogadas de ataque.

23' UUUUUH! Anderson rouba a bola, passa para Vitinho, que perde chance na cara do gol.

20' Dener arrisca de fora da área, e Paulão afasta.

19' Vitinho arrisca de fora da área, mas a bola vai para fora.

18' Vitinho cruza na área, Paulão cabeceia e a bola passa muito perto do gol.

17' Falta a favor do Inter, no D'Alessandro.

15' Apodi arrisca, e a bola passa perto do gol.

14' Após escanteio, D'Alessandro recebe a bola, chuta para o gol e a bola passa raspando a rede.

13' Lisandro López entra na área, mas é desarmado.

11' Apodi pega a bola, tenta cruzamento na área, mas a defesa afasta.

11' Escanteio cobrado por Maranhão a favor dos donos da casa.

8' D'Alessandro lança para Vitinho e assistente marca impedimento.

7' Thiego desvia de cabeça em direção a área e a bola passa perto do gol de Alisson.

5' Inter pressionando nos primeiros minutos de partida.

4' Bruno Silva comete falta em D'Alessandro. Na cobrança, jogador do Inter tenta o cabeceio, mas a bola vai para fora.

2' Boa jogada colorada! Vitinho cruza para D'Alessandro, que chuta por cima do gol.

1' Inter cobra lateral, em seguida é marcado impedimento de Anderson.

Bola rolando em Chapecó, saída de bola colorada.

Os times estão em campo, no momento ocorre a execução do Hino Nacional.

As equipes voltam para aquecer no gramado, e agora a previsão de começar a partida é 20h20.

Voltou a luz na Arena Condá.

Os jogadores que aqueciam no gramado já voltaram para o vestiário.

Atenção! A informação é que caiu um poste de luz nas proximidades do estádio e o jogo irá atrasar uma hora. Ainda pode ser cancelado o confronto, mas a princípio ocorrerá às 20h30.

Neste momento, está um caos em Chapecó, em razão da forte chuva. A Arena Condá e parte da cidade estão sem luz. O estado do gramado é ruim, mas não há indícios de adiamento da partida.

A Chapecoense começa jogando com Nivaldo; Apodi, Vilson, Thiego e Dener; Bruno Silva, Cléber Santana, Camilo, Ananias e Maranhão; Túlio de Melo.

Confirmadas as escalações! Internacional vai a campo com Alisson; William, Paulão, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Nico Freitas, Anderson e D'Alessandro; Vitinho e Lisandro.

Sem mais objetivos no campeonato. É assim que a Chapecoense receberá o Inter na Arena Condá nesta quinta-feira (19) as 19h30 pelo horário de Brasília. O jogo é válido pela 34° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na 14° colocação com 43 pontos, a equipe catarinense já não tem mais o que fazer no campeonato. Está razoavelmente distante do 17° colocado (Goiás) e muito distante da zona de classificação para a Libertadores da América. Na última rodada, o time surpreendeu vencendo o Fluminense dentro do Maracanã por 3 a 2.

Já o Internacional tenta alcançar a mesma. Em sexto lugar com 53 pontos, o time gaúcho precisa de um bom resultado para facilitar a perseguição ao G4, contra Santos (54 pontos) e São Paulo, que tem os mesmo 53 do Colorado. O Inter vem embalado pela vitória contra a Ponte Preta, que também era adversária direta na briga pela Libertadores.

A arbitragem da partida fica por conta de Marcelo de Lima Henrique, árbitro de futebol da Federação Pernambucana de Futebol e CBF, que tem escudo FIFA. Ele será auxiliado por Clóvis Amaral da Silva e Bruno César Chaves Vieira.

Chapecoense terá alterações na equipe para o jogo

O time do técnico Guto Ferreira terá três alterações em relação a equipe que entrou em campo e venceu o Fluminense no Rio de Janeiro. Afastado por um acidente doméstico, Danilo dá lugar ao experiente goleiro Nivaldo.

O arqueiro reserva do time catarinense jogou várias partidas neste ano, incluindo a vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre e sobre a Ponte Preta em jogo válido pela Copa Sul-Americana. Desde 2006 no clube, Nivaldo é o único goleiro do Campeonato Brasileiro a ter jogado em todas as divisões.

Na defesa, Neto volta de suspensão e jogará, tirando a vaga de Vilson. Já no meio de campo, Gil fica fora por suspensão e Bruno Silva tomará seu lugar. O volante esteve em campo no ano passado, quando a Chapecoense aplicou no Inter a goleada história de 5 a 0.

“Aquela goleada foi inesquecível. Fico feliz de ter feito parte dela. Porém, deixamos isso no passado. [...] Nosso desejo é continuar fazendo história e quebrando recordes. Ficamos em 15º lugar no ano passado, agora queremos melhorar essa situação e ir para a Sul-Americana.” lembrou o volante.

Inter terá de contar com reservas no meio de campo

Traumatizado pelos acontecidos do ano passado, o Colorado vai até Chapecó para tentar melhorar sua campanha em busca do G4. Porém, com as lesões de Alex e Valdívia, os gaúchos precisarão confiar nos jogadores reservas para atacar com consistência.

No treino desta terça-feira (17), o técnico Argel Fucks fez mistério e ordenou que os portões fossem fechados para que ninguém descobrisse o substituto de Valdívia, lesionado em jogo da Seleção Olímpica Brasileira. O meia Anderson deve ser o substituto, mas terá de concorrer com Alisson Farias e Andrigo pela vaga.

Já o meia Alex sentiu a panturrilha no treino, e junta-se a Nilton, Sasha e Wellington na lista de desfalques do Colorado. Lisandro Lopez e Nico Freitas devem jogar em Chapecó. Ainda pressionado para obter o resultado positivo, o capitão D'alessandro ressaltou que o jogo da equipe vem sendo o necessário para obter os três pontos.

"Acho que tem sido suficiente, pois estamos ganhando, mas penso que jogando bem estaremos sempre mais perto da vitória. Mas nesta reta final o mais importante é ganhar. Se não jogar bem, mas ganhar, já serve" afirmou o meia.

Histórico do confronto: Foram apenas quatro jogos e o Inter é o maior vencedor do confronto. Foram duas vitórias do lado vermelho, uma derrota e um empate. Por sua vez, a Chape foi quem marcou mais gols, foram cinco, contra quatro.

Não podemos deixar de falar da partida na Arena Condá que marcou a história do confronto entre Chapecoense e Internacional. De volta ao local da goleada pela primeira vez após a derrota, os colorados tentam apagar a imagem ruim que levaram para Porto Alegre e lutam por uma vitória no estádio do Furacão do Oeste.

No primeiro duelo entre os clubes no Brasileirão deste ano, disputado no estádio Beira-Rio, o resultado terminou 0 a 0. Os donos da casa até chutaram uma bola na trave, mas quem se destacou mesmo foram os goleiros, que estavam em tarde inspirada.

Já os catarinenses derrotaram o Fluminense no Maracanã pelo placar de 3 a 2. Com a vitória, chegam à marca de quatro jogos sem perder para o Tricolor Carioca. Thiego, Gil e Túlio de Melo marcaram os gols da Chape.

O resultado foi favorável para ambos na última rodada. Em casa, o time de Argel Fucks arrancou uma vitória por 1 a 0 diante da Ponte Preta, aos 42 do segundo tempo. Vitinho foi o felizardo, em um lance que acabou causando polêmica. O adversário reclamou de falta de fair play, mas o árbitro acertou ao não marcar.

Se a Chape conquistar os três pontos, dará um alívio a mais para os torcedores ao ter uma boa distância da zona de rebaixamento. No caso do Inter, com a vitória poderá chegar ao G-4, dependendo dos resultados dos jogos de Santos e São Paulo. Até o momento, as equipes ocupam a 14ª e 6ª colocação.

Boa noite ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe tudo sobre Chapecoense x Internacional, na Arena Condá, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015.