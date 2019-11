Resultado Grêmio x Fluminense no Brasileirão Série A 2015 (1-0)

Encerramos por aqui nossa transmissão. Obrigado a todos pela audiência. Continue acompanhando toda a cobertura da VAVEL Brasil no Campeonato Brasileiro através do site e das redes sociais.

Com a derrota, o Fluminense cai para 14º lugar e se mantém com 43 pontos. O tricolor carioca tem a pior campanha do returno, com 12 derrotas em 16 jogos. Na próxima rodada, o Flu recebe o Avaí, domingo, no Espírito Santo.

Com a vitória, o Grêmio chega a 62 pontos e abre 8 pontos do 4º colocado, praticamente garantindo a vaga na Libertadores. Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Internacional, no Beira Rio.

O Grêmio vence o Fluminense pela primeira vez em 2015. Após quatro jogos, o tricolor gaúcho venceu por 1 a 0, gol de pênalti do Luan.

48' FIM DE JOGO! O Grêmio vence o Fluminense por 1 a 0, gol de pênalti do Luan.

47' QUAAAASE! Marcelo Oliveira faz boa jogada pela esquerda, vai a linha de fundo e invade a área. O lateral toca para Luan, na marca do pênalti, que chuta em cima da defesa. Na sequência, Luan ficou com o rebote e chutou torto para fora.

45' ACRÉSCIMO: +3

45' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO: Sai Ramiro, entra Maxi Rodriguez.

44' Jogo vai chegando ao fim. Grêmio vai vencendo o Fluminense pela primeira vez no ano após quatro jogos e ficando mais próximo da vaga na Libertadores.

40' ISOLOU! Após a cobrança de falta, Gustavo Scarpa tentou finalizar de primeira no rebote, mas a bola ganhou altura e a defesa do Grêmio afastou.

38' CARTÃO AMARELO PARA WALACE! Por falta em Marcos Junior.

38' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO: Sai Douglas, entra Edinho.

37' CARTÃO AMARELO PARA RAMIRO! Por falta em Magno Alves.

37' Magno Alves puxou contra-ataque e sofreu falta de Ramiro.

35' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Wellington Silva, entra Wellington Paulista.

34' SALVA, CAVALIERI! Luan chuta cruzado da esquerda e Bobô entra desviando de carrinho, mas Cavalieri espalma no reflexo. Na sequência, Marlon afastou.

32' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO: Sai Everton, entra Bobô.

32' Galhardo cruza da direita na segunda trave, mas Jonathan desvia para escanteio.

29' Gustavo Scarpa cruza, a defesa do Grêmio afasta, mas o árbitro marcou falta de ataque de Cícero.

28' Cícero tabela com Magno Alves e sofre falta.

26' UHHHH! Galhardo tabela com Giuliano e cruza buscando Luan na pequena área. No meio do caminho, Gum desvia para escanteio.

24' Fred saiu bastante vaiado na Arena do Grêmio. O camisa 9 foi responsável pelo gol que eliminou o Grêmio da Copa do Brasil.

24' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Fred, entra Magno Alves.

24' Fred pediu para Eduardo Baptista colocar Magno Alves no jogo. Atacante alegou estar irritado com Bressan e, para evitar outra expulsão e não prejudicar o Fluminense, pediu a substituição.

23' Cícero cobra falta e manda por cima. Sem perigo para Grohe.

23' Gustavo Scarpa fez boa jogada individual e sofre falta na entrada da área.

19' Gerson entrou no intervalo no lugar de Osvaldo, tomou amarelo aos 6 minutos, fez pênalti aos 14 e foi expulso aos 19.

19' CARTÃO VERMELHO PARA GERSON! O meia já tinha cartão amarelo e cometeu falta dura em Everton. O árbitro deu vermelho direto.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!! LUAN!!! Em cobrança de pênalti, Luan deslocou Diego Cavalieri para o canto direito e cobrou no canto esquerdo.

13' Jogadores do Fluminense reclamam com o árbitro.

13' O técnico Roger pediu a expulsão do Gerson. Árbitro aliviou outra vez.

12' É PÊNALTI!!! Após cobrança de escanteio, a bola pegou no braço de Gerson e o árbitro marcou pênalti.

12' Luan arrisca da entrada da área, a bola desvia e sai para escanteio.

11' Fluminense no ataque. Marcos Junior recebe na entrada da área e tenta a finalização colocada, mas pegou torto na bola. Sem perigo para Grohe.

9' Fred cometeu falta e os jogadores e torcida do Grêmio fazem pressão no árbitro. O camisa 9 já tem amarelo. O árbitro aliviou para o centroavante.

7' Lembrando que Gerson já está vendido para a Roma, da Itália, e seu vínculo com o Fluminense termina após o término do Brasileirão. O clube italiano também demonstrou interesse em Marlon.

6' Gerson estava pendurado e desfalca o Fluminense na próxima rodada, domingo, contra o Avaí, no Espírito Santo.

6' CARTÃO AMARELO PARA GERSON! Por falta em Luan.

4' Wellington Paulista está no aquecimento.

3' No lance, Fred se enrolou com a bola e sentiu o joelho. Recentemente, na semifinal contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, o camisa 9 torceu o joelho e jogou no sacrifício. Desfalcou o Flu nas últimas três rodadas do Brasileirão.

3' Contra-ataque do Fluminense, Fred dominou no peito, se enrolou mas conseguiu abrir com Gerson na ponta direita. O meia também se enrolou, caiu e segurou a bola, mas o árbitro deu falta do meia alegando que colocou a mão na bola.

2' Osvaldo sofreu com as broncas de Fred durante todo o primeiro tempo. O camisa 9 reclamou constantemente de suas jogadas e posicionamento. Eduardo Baptista o substituiu no intervalo por Gerson.

1' PRESSÃO! Grêmio volta com tudo para o segundo tempo. Primeiro, Douglas tentou finalizar da entrada da área, mas explodiu na defesa. Na sequência, também da entrada da área, mas pela outra ponta, Luan finalizou e mandou por cima, longe do gol de Cavalieri.

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Osvaldo, entra Gerson.

0' Começa o segundo tempo!

Fluminense retornou para o segundo tempo com alteração.

Grêmio já retornou para o segundo tempo. Fluminense ainda não apareceu.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45' ACRÉSCIMO: +1

45' Douglas cobrou fraco, por baixo da barreira. Cavalieri defendeu.

44' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON SILVA! Por falta em Ramiro.

44' Falta de Wellington Silva em Ramiro na entrada da área. Chance perigosa para o Grêmio.

43' NA TRAAAAVE! Luan ficou com a bola dentro da área, chutou de esquerda, a bola desviou em Jonathan, enganou Cavalieri e parou na trave.

42' CARTÃO AMARELO PARA PIERRE! Por falta em Walace.

42' Pierre entrou forte no lance com Walace. Árbitro deu falta.

41' Gustavo Scarpa cobrou por cima do gol de Marcelo Grohe.

40' CARTÃO AMARELO PARA BRESSAN! Por falta em Marcos Junior.

40' FALTA PERIGOSA! Marcos Junior é derrubado por Bressan na entrada da grande área.

39' Marcos Junior recebeu na entrada da área, puxou para a perna esquerda e isolou.

38' CAVALIERI! Grêmio no ataque. Luan recebeu na entrada da área e finalizou. Cavalieri defendeu.

37' QUE SUSTO, CAVALIERI! Marlon recuou para o goleiro que adiantou um pouco a bola e, por pouco, Luan não roubou a bola. O lance lembrou o lance contra o Santos, quando o goleiro perdeu para Lucas Lima.

33' NA TRAVE DE NOVO! Marcelo Oliveira cruza da esquerda, Everton se antecipa a marcação e acerta a trave.

33' Roger pede para que o Grêmio aperte a saída de bola do Fluminense e troque passes com mais velocidade.

31' Na cobrança de Gustavo Scarpa, a zaga do Grêmio afasta. A bola continua com o Flu.

30' Wellington Silva tenta o cruzamento da entrada da área e a bola desvia e sai pela linha de fundo. Escanteio para o Flu.

29' Na cobrança de escanteio, árbitro parou o lance e marcou falta de ataque.

29' Walace vai à linha de fundo com a marcação de Osvaldo e Wellington Silva e descola escanteio para o Grêmio.

27' Douglas recebe de Luan na entrada da área e tenta a finalização, que explode no zagueiro Marlon.

27' O jogo fica mais quente neste momento em Porto Alegre. Muitas reclamações dos dois times com o árbitro.

25' Douglas recebeu na intermediária e arriscou, mas mandou por cima do gol de Cavalieri, sem perigo.

24' CARTÃO AMARELO PARA FRED! Por falta em Geromel.

24' Gustavo Scarpa cruza e a zaga do Grêmio afasta. Porém, o árbitro parou o lance marcando falta de Fred em Geromel.

23' Wellington Silva recebe pela esquerda e sofre falta. Chance para o Fluminense na bola parada. Gustavo Scarpa na bola.

21' GROHE! Pierre lança Osvaldo no lado direito da área. O atacante chuta forte no canto e Grohe espalma para escanteio.

19' Galhardo cobra o escanteio e a zaga do Flu afasta. A bola sobra para Walace, que isola. Sem perigo para Cavalieri.

18' CAVALIERI DE NOVO! O Grêmio sai em contra-ataque rápido. Walace avança pela esquerda e aciona Everton, que acaba desarmado. A bola sobra para Marcelo Oliveira, que chuta do meio da rua, de pé direito. Cavalieri espalma para escanteio.

14' NA TRAVE! Após cobrança de escanteio de Gustavo Scarpa, Fred mandou de cabeça na trave.

14' Marcos Junior tocou para Fred na entrada da área, o camisa 9 bateu colocado e a bola desviou. Escanteio para o Flu.

11' Fred começa o jogo cobrando bastante do atacante Osvaldo.

9' O QUE FOI ISSO, DOUGLAS? O camisa 10 recebeu a bola no meio-campo, viu que Diego Cavalieri estava adiantado e arriscou a finalização, mas pegou torto e fraco e a bola se perdeu na linha de fundo sem perigo.

9' A pressão do Grêmio no início do jogo é muito forte. Fluminense se defende com duas linhas de quatro.

7' Ramiro é desarmado no meio-campo e a bola sobra com Fred. O camisa 9 tenta lançar Marcos Junior mas a bola vai muito forte e o atacante não alcança.

3' PRESSÃO! Grêmio segue no ataque. Everton domina dentro da área e bate colocado, mas Cavalieri defendeu.

3' NA TRAVE! Galhardo cobrou escanteio e a bola passou por todo mundo. Na sequência, Douglas recebe na esquerda e cruza fechado. A bola vai na direção do gol e acerta a trave de Diego Cavalieri.

2' Grêmio responde em contra-ataque com Luan. O atacante invade a área e tenta o passe rasteiro para o meio, mas Marlon desvia de carrinho para escanteio.

2' Fluminense chega pela esquerda com Wellington Silva, porém o lateral cruzou mal e a bola foi nas mãos de Marcelo Grohe.

0' Bola rolando em Porto Alegre!

A chuva diminuiu em Porto Alegre e o gramado já se encontra em boas condições.

Foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem as vítimas de Mariana/MG e Paris.

Grêmio e Fluminense entram em campo. Hora do hino nacional brasileiro.

Aquecimento encerrado. Jogadores já se encaminharam para os vestiários. Daqui a pouco a bola rola na Arena.

A arbitragem do jogo de hoje será comandada por Wagner Reway (MT), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT).

RESERVAS DO FLUMINENSE: Julio César, Ayrton, Edson, Higor Leite, Magno Alves, Ygor Nogueira, Douglas, Gerson e Wellington Paulista.

FLUMINENSE ESCALADO!



GRÊMIO ESCALADO!



Sob forte chuva, os goleiros de Grêmio e Fluminense aquecem no gramado, que parece suportar bem a chuva.

Chove muito forte neste momento em Porto Alegre. Público é pequeno na Arena do Grêmio.

"Procurei não mexer na estrutura, mas durante esses dez dias observamos algumas peças. O Vinícius vinha sendo um jogador importante. Ele pediu para não ser relacionado. Alegou que essa situação de contrato está desconcertando ele. É difícil. Ele precisa resolver as coisas dele diante da diretoria, e eu tenho que seguir com o trabalho", comentou Eduardo Baptista sobre a situação de Vinícius, que tinha voltado a ser titular no Fluminense com o treinador.

Outro que também desfalca o Fluminense é o meia Vinícius. Segundo Eduardo Baptista, o jogador pediu para não ser mais relacionado até resolver seu futuro. O contrato de empréstimo do atleta com o Flu termina em 31 de dezembro e o clube ainda não o procurou para renovação. Outros clubes do Brasil se interessam pelo jogador, casos do São Paulo, Corinthians e Grêmio, mas o Flu tem prioridade pela compra até o fim do vínculo. O meia, porém, parece estar com a cabeça longe das Laranjeiras.

Se Fred retorna, o técnico Eduardo Baptista, no entanto, não terá Jean, que, com dores nas duas coxas, foi vetado pelo departamento médico. Osvaldo deve ganhar outra oportunidade como titular. Edson corre por fora

Eduardo Baptista comentou sobre o retorno de Fred para a equipe: "Fred é uma referência, líder. Preocupa demais os adversários, até pelo jeito que se preparam para jogar contra ele. Temos um ataque que ainda depende muito do Fred. A dinâmica com ele em campo se torna outra. Os meninos ficam mais confiantes, com mais tranquilidade de fazer uma jogada"

Diego Cavalieri foi decisivo na Copa do Brasil. Autor de grandes defesas, principalmente no jogo em Porto Alegre, o goleiro espera repetir o feito e manter o bom retrospecto diante dos gaúchos: "Tivemos três jogos contra o Grêmio este ano e foram muito equilibrados. São organizados, com jogadores com qualidade e velocidade. Precisamos estar atentos como um todo, sem dar espaço. Acho que será outro jogo equilibrado"

Com poucas aspirações e riscos, o Flu tenta encontrar motivação, e uma das principais neste momento é terminar bem a temporada para iniciar 2016 em alta com o técnico Eduardo Baptista. A principal atração será a volta do agora casado Fred após três rodadas fora por problemas físicos. O camisa 9 foi o autor do gol no empate por 1 a 1 na Arena nas quartas de final da Copa do Brasil, que classificou o Tricolor carioca.

Entre os volantes, Roger posicionou nos treinamentos uma formação que indica Ramiro ao lado de Walace. Edinho é suplente e Maicon, que vinha sendo capitão, segue a se recuperar de lesão. O meio fica com os titulares Douglas e Giuliano e o ataque, provavelmente, será com Luan e Everton, com Bobô como arma a ficar no banco.

Para enfrentar o Fluminense, o Grêmio tem mudanças nos três setores entre os atletas de linha. Na defesa, Erazo, presente em mais uma missão cumprida com vitórias pela seleção do Equador, deve ser poupado. A dupla de zaga, portanto, tende a ser composta por Bressan e Pedro Geromel.

Sobre o confronto, o técnico Roger Machado, sentindo a proximidade da vaga à Libertadores, falou a respeito: "Esse jogo contra o Fluminense é decisivo, assim como foi o anterior. Será um jogo muito complicado. Teremos que arriscar mais os chutes de meia distância", ponderou o treinador.

O jogo contra o Fluminense tem muita importância para o Grêmio. Uma vitória sobre o tricolor carioca, praticamente garante o Grêmio na Libertadores 2016. Apesar de matematicamente ainda ter chances de ser ultrapassados por outros, uma vitória deixa a equipe numa situação confortável antes do Gre-Nal no fim de semana.

Relembre: Jogo de volta Copa do Brasil - Grêmio 1 x 1 Fluminense



No jogo da volta, na Arena do Grêmio, empate por 1 a 1, com gols de Fred e Bobô. O empate com gols garantiu o Flu na semifinal da Copa do Brasil.

Relembre: Jogo de ida Copa do Brasil - Fluminense 0 x 0 Grêmio



Pela quartas-de-final da Copa do Brasil, Grêmio e Fluminense voltaram a se enfrentar. O primeiro jogo foi no Maracanã e as equipes ficaram no empate sem gols.

Relembre a vitória do Fluminense no primeiro turno



No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o jogo marcava a estreia de Ronaldinho Gaúcho pelo Fluminense. O craque iniciou a jogada que terminou em gol de Marcos Junior, que deu a vitória ao tricolor carioca por 1 a 0, no Maracanã.

O Grêmio ainda não venceu o Fluminense em 2015. Foram três jogos, uma vitória para o time carioca e dois empates.

