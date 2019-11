Resultado Santos x Flamengo no Brasileirão Série A 2015 (0-0)

47' EXPULSO ! O lateral Jorge retartada o reínicio da partida e leva amarelo. Como já tinha, o jogador levou o vermelho.

45' TEREMOS MAIS 5 MINUTOS DE ACRÉSCIMO.

43' VAAAANDERLEI !! Melhor da partida, o goleiro santista para Guerrero mais uma vez, bela defesa.

42' VANDERLEI ! Guerrero sai na cara do gol mas o arqueiro santista fecha as portas para o atacante e faz mais uma boa defesa.

41' SUBSTITUIÇÃO. Leandro entra no lugar de Gabriel.

40' Resultado de empate não é bom para o Santos, que vai sendo ultrapassado pelo São Paulo.

34' Contra-ataque santista, Serginho conecta bom passe para Berola, que deixa Marquinhos Gabriel em boas condições para finalizar, mas o meia chuta pra fora.

31' SUBSTITUIÇÃO. Canteros entra no lugar de Jonas.

29' PERDEEEEUUU ! Gabriel aproveita sobra na pequena área, mas chuta pra fora.

25' SUBSTITUIÇÃO. Serginho entra no lugar de Renato.

24' CARTÃO AMARELO! No primeiro lance da partida Ayrton é advertido com o cartão amarelo.

23' SUBSTITUIÇÃO. Lesionado o lateral da lugar à Ayrton.

20' SUBSTITUIÇÃO. O atacante Neto Berola entra no lugar de Geuvânio.

18' Marquinhos Gabriel coloca Gabriel na cara do gol, mas o atacante chuta fraco, para defesa fácil de Paulo Victor.

16' O Santos volta um pouco melhor, mas longe das boas atuações que tem feito como mandante. O Flamengo não consegue mais levar tanto perigo ao gol santista como no primeiro tempo.

12' SUBSTITUIÇÃO. Sai o atacante Kayke, entra Guerrero.

11' UUUUUUUH ! Ricardo Oliveira chega na linha de fundo e ajeita para Geuvânio que finaliza bem, parando em grande defesa de Paulo Victor.

7' UUUUUUH! Gabriel chuta de longe e a bola passa próxima ao travessão de Paulo Victor.

3' Gustavo Henrique chuta no meio do gol para fácil defesa de Paulo Victor.

ESTÁ VALENDO !​ O Flamengo dá a saída para os 45 minutos finais.

Santos e Flamengo voltam sem nenhuma mudança do intervalo.

Já o Flamengo começou bem a partida e criou 3 excelentes oportunidades, mas a falta de pontaria de seus avantes e a boa atuação do goleiro Vanderlei, deixou o placar ainda marcando 0-0.

O Santos não atuou bem no primeiro tempo e não levou grande perigo ao gol do Flamengo. O peixe encontra dificuldades para chegar ao ataque e criar oportunidades.

Gabriel (Flamengo) "A gente jogou bem, estamos tocando a bola e marcando bem. Na volta do intervalo temos que aproveitar as chances para fazer o gol. A gente quer a vitória"

Gabriel (Santos) "O time tá bem, não é todo jogo que a gente vai meter dois, três gols. Vamos vê se a gente volta melhor pra fazer o gol"

48' FIM DO PRIMEIRO TEMPO NA VILA BELMIRO, 0-0 !

45' 3 MINUTOS DE ACRÉSTIMO.

43' O jogo é paralisado para atendimento a Daniel Guedes. O lateral santista ficou caído após divida com o volante Jonas.

41' Zeca tabela com Thiago Maia e chuta de muito longe. A bola sai torta para a linha de fundo.

40' UUUUH! Gabriel recebe bola na frente da área e chuta por cima do gol de Paulo Victor.

37' Santos não repete as boas atuações que vem fazendo na Vila até aqui. O time não criou nenhum grande perigo a Paulo Victor e tem dificuldades em chegar ao campo ofensivo. Lucas Lima parece fazer falta.

36' CARTÃO AMARELO ! Mais um para o Santos, desta vez para Gustavo Henrique. O zagueiro faz falta intencional em Sheik para matar o contra ataque. seria uma boa oportunidade para o Flamengo.

34' CARTÃO AMARELO ! Thiago Maia é advertido após falta em Márcio Araújo.

33' Zeca cobra falta fraquinha, sem perigo para o goleiro rubronegro.

30' FOGO AMIGO! Zeca cruza na área e Jonas desvia contra a própria meta. Mas o goleiro Paulo Victor estava atento e pra defesa.

28' Kayke finaliza de fora da área sem nenhum perigo a meta santista.

24' Dorival se mostra insatisfeito com o posicionamento da sua equipe em campo.

21' CARTÃO AMARELO PARA JORGE ! O lateral do Flamengo chega atrasado, faz falta em Gabriel e é advertido pelo árbitro.

20' Alan Patrick enche o pé, mas manda sem perigo por cima do gol.

19' Falta perigosa para o flamengo.

18' UUUUUUH! Gabriel recebe na entrada da área, fuzila, mas para em Vanderlei mais uma vez. Grande partida do goleiro do Santos.

15' VANDERLEI MAIS UMA VEZ ! Gabriel deixa Kayke na cara do gol, mas o goleiro do Santos salva novamente.

14' DEFENDEU VANDERLEI ! Santos jogando errando e Emerson Sheik sai na cara do gol, mas para no arqueiro santista.

12' UUUHHHH! Cobrança de escanteio de Marquinhos Gabriel e Gustavo Henrique cabeceia para fora.

11' UUUUUH ! Geuvânio faz bela jogada e finaliza de fora da área para grande intervenção de Paulo Victor.

10' Flamengo começa levar perigo à área santista, dois escanteios seguidos para os cariocas.

08' Alan Patrick cobra escanteio, a bola sobra para Emerson Sheik, mas o atacante chuta em cima de Daniel Guedes !

06' Pará invade a área pelo lado direito da defesa santista cai, divide com Gustavo Henrique e pede pênalti. O juiz não marca nada.

05' Dividida entre os laterais Jorge e Daniel Guedes. O jogador rubronegro leva a pior e pede atendimento médico.

03' Inicio de jogo bastante estudado, nenhuma finalização das equipes e muitos lançamentos.

COMEÇA O JOGO ! O Santos dá a saída na Vila Belmiro.

Escalção do Flamengo confirmada e Guerrero inicia a partida no banco. O Camisa 27 Kayke será titular pela segunda partida consecutiva.

Cotado para não iniciar a partida, Guerrero deve ir a campo contra o Santos. O peruano não marca um gol pelo Flamengo a sete jogos. O ultimo foi em agosto, na vitória do rubronegro contra o São Paulo por 2-1, no Maracanã.

Destaque na temporada, o Santos não conta hoje com o meia Lucas Lima, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Joinville. Mas tem as voltas de do zagueiro Gustavo Henrique e do lateral Zé Carlos (Zeca).

Sem poder contar com Guerrero, que defendeu a seleção peruana na ultima terça-feira contra o Brasil, o técnico Oswaldo de Oliveira aposta no atacante Kayke. Contratado no meio do ano, o centro-avante já fez 6 gols com a camisa rubronegra, 2 deles na ultima rodada, contra o Goiás.

Artilheiro do campeonato com 20 gols, Ricardo Oliveira é a aposta do Santos para derrotar o Flamengo nesta quinta. O veterano fez seus ultimos 5 gols pelo Santos jogando na Vila Belmiro, não passando em branco nos ultimos 3 jogos em casa.

Do lado do Flamengo quem deu entrevista foi o goleiro Paulo Victor. "O jogo contra o Santos é importantíssimo. Foi o primeiro time que enfrentei como profissional, então fica na memória. É um grande clube, eles têm uma grande equipe."

O técnico Dorival Júnior está contente por Ricardo Oliveira não ter jogado pela Seleção Brasileira contra o Peru, na última terça-feira. Em entrevista esta semana o comandante santista ressaltou a importância do atleta. "O Ricardo Oliveira esteve ali, participando, mas não atuou. Será importantíssimo para nós amanhã, como seria o Lucas Lima se tivesse condição."

Jogando na Vila, o Santos não vence o Flamengo desde setembro de 2012, quando bateu os cariocas por 2-0, pelo campeonato brasileiro. Desde então foram 2 confrontos, ambos 0-0, em 2013 e 2014, também pelo nacional.

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Santos x Flamengo válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!