Resultado São Paulo x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro 2015 (4-2)

Já o Atlético-MG disse adeus matematicamente ao título brasileiro e agora concentra-se em garantir a vice-liderança da competição, já que o Grêmio está apenas 3 pontos atrás e com um confronto direto a ser jogado (em Porto Alegre).

Com o resultado, o São Paulo assumiu a quarta colocação do campeonato com 56 pontos, já que o Santos não passou de um empate com o Flamengo em casa e estacionou nos 55.

48'' FIM DE JOGO NO MORUMBI! Vitória do São Paulo de virada sobre o Atlético-MG por 4 a 2. Depois de um primeiro tempo morno, a segunda etapa mudou radicalmente com seis gols e muitas chances de gols. As mudanças feitas por Milton Cruz deram certo, principalmente Rogério que infernizou a defesa atleticana.

45'' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Luís Fabiano cobra no meio do gol e aumenta a vantagem Tricolor.

44'' PÊNALTI PARA O SÃO PAULO! Outra vez Rogério que dessa vez, tentou o drible e foi derrubado pelo zagueiro Tiago dentro da área. Luís Fabiano na bola !

40'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Novamente, o inspiradíssimo Rogério faz jogada pela esquerda e cruza perfeitamente na cabeça de Alan Kardec que finaliza para o fundo das redes. O Tricolor vira o jogo e entra no G-4.

38'' Mais uma vez Rogério pelo lado esquerdo, o atacante dribla um defensor e toca pra trás, Michel Bastos que chuta muito mal e por cima.

37'' Rogério arrisca chute de longe e Victor defende com alguma dificuldade.

32'' Rogério rouba bola de Jemerson e arma um contra-ataque, na sequencia da jogada, a bola sobra para Ganso que arrisca chute, mas fraco demais.

31'' O jogo é outro nesse segundo tempo, muito mais intenso e as duas equipes com mais vontade de vencer.

29'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAÇO DO SÃO PAULO! Michel Bastos domina a bola com o calcanhar, a bola sobe e o meia pega de primeira e encobre o goleiro Victor. Belíssimo gol do camisa 7 do Tricolor.

24'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Thiago Ribeiro que acabou de entrar recebe lançamento, dribla Rodrigo Caio e toca para Dátolo só empurrar para o fundo das redes. Galo dinovo em vantagem.

24'' Mudança no Atlético-MG, saiu Pratto e entrou Thiago Ribeiro.

23'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Thiago Mendes faz ótimo passe para Luís Fabiano que finaliza, Victor faz a defesa, na sobra, Alan Kardec chuta de primeira e empata o jogo.

21'' Rogério faz boa jogada e cruza na área, Jemerson falha e a bola fica com Luís Fabiano que tenta o chute, mas o zagueiro se recupera e evita o gol Tricolor.

19'' Duas alterações no São Paulo, saem: Pato e Bruno e entram Alan Kardec e Rogério.

18'' Thiago Mendes tenta uma virada de jogo completamente errada e a torcida vai a loucura.

14'' Resposta rápida do Tricolor! Pato cobra falta na área, Victor sai errado, mas a bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo.

11'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! O zagueiro Tiago se aventura no ataque e dá lindo passe para Luan que nas costas da zaga, dá um simples toque para vencer o goleiro Dênis e colocar o Galo na frente.

9'' Michel Bastos toca para Ganso que ajeita o corpo e bate para o gol, mas a bola desvia na defesa e fica fácil para Victor defender.

8'' Esse resultado é ruim para as duas equipes, pois o São Paulo deixa de entrar no G-4 do Brasileirão e o Atlético-MG vê as suas chances matemáticas de título irem embora.

4'' Pato tenta o drible próximo a área atleticana, mas é desarmado por Tiago.

3'' QUASE! Michel Bastos faz ótimo cruzamento e acha Luís Fabiano que cabeceia pro gol, mas sem direção.

1'' Hudson ganha dividida e arrisca o chute, mas a bola é desviada para escanteio.

0'' A bola já está rolando para a segunda etapa no Morumbi.

As equipes já estão de volta para o gramado sem nenhuma alteração. São Paulo e Atlético-MG seguirão com os mesmos times que começaram o duelo.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! São Paulo e Atlético-MG vão para o intervalo empatados por 0 a 0 depois de um primeiro tempo onde as equipes estiveram bem dispostas, mas erraram muito e não criaram grandes chances de gol.

46' Bruno cruza na área depois de boa trama ofensiva e Luís Fabiano cabeceia, mas Victor defende com segurança.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

43' No contra-ataque, Pratto passa por Rodrigo Caio e cruza na área, mas Lucão corta e manda para escanteio.

42' Pato entra na área, mas hesita na hora de cruzar e Tiago desarma o atacante.

41' Luan recebe bom passe e de longe arrisca o chute, a bola passa perto, mas sem muito perigo.

37' Após bate e rebate próximo a área do São Paulo, a bola sobra para Patric que de primeira chuta alto, longe do gol.

34' Thiago Mendes dá passe em profundidade para Luís Fabiano, mas o atacante chuta mal, sem direção.

33' Ganso dá belo passe para Bruno que ajeita o corpo e cruza na área, mas a defesa afasta o perigo.

29' As duas equipes nesse momento quando tem a posse de bola, trocam bastante passes, mas não levam perigo algum ao gol adversário.

23' Rodrigo Caio faz belo desarme em Luan na área, evita o escanteio, sofre falta e recebe os aplausos da torcida.

21' Jogo já foi reiniciado.

20' Thiago Mendes cai de mal jeito em campo e jogo é paralisado.

19' QUASE! Luís Fabiano ganha dividídia com Jemerson e chuta pro gol, mas Tiago desvia para escanteio.

15' Após cobrança de escanteio, Jemerson não aproveita rebote e chuta sem direção pra fora.

14' QUASE! Patric é lançado dentro da área e tenta o passe para Pratto na pequena área, mas Lucão desarma na hora certa e cede escanteio.

13' Dátolo tenta o arremate de longe, mas a bola bate em Rodrigo Caio.

11' Até o momento o jogo é movimentado, mas tem pouca lucidez dos dois setores ofensivos e muitos erros de passe.

6' O Atlético-MG sai jogando errado e a bola fica com Luís Fabiano que toca de primeira para Pato, o camisa 11 do Tricolor tenta o cruzamento na área, mas a defesa atleticana afasta.

5' Ganso dá bom passe para Pato na área, mas o atacante estava em posição de impedimento e a jogada pára.

2' A chuva fica mais intensa nesse momento.

0' Começa a chover nesse momento e a bola está rolando para São Paulo x Atlético-MG.

O público pequeno presente no estádio.

Hino nacional executado no estádio do Morumbi. Já já rola a bola.

O duelo entre São Paulo e Atlético-MG terá um convidado ilustre. Trata-se do colombiano Juan Carlos Osorio, o ex-treinador do Tricolor estará no Morumbi nesta noite.

O Atlético-MG também está confirmado: Victor, Marcos Rocha, Jemerson, Tiago e Patric; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo e Giovanni Augusto; Luan e Pratto. Técnico: Levir Culpi.

São Paulo confirmado para o duelo: Dênis; Bruno, Lucão, Rodrigo Caio e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes e Ganso; Michel Bastos, Alexandre Pato e Luís Fabiano. Técnico: Milton Cruz

Histórias para este clássico é o que não falta. Esta trajetória é contada desde decisões de Campeonato Brasileiro até goleadas marcantes, mostrando a disparidade técnica de cada uma das equipes. São Paulo e Atlético-MG entram em campo nesta quinta-feira (19), às 22h (de Brasília), no Morumbi, na capital paulista, valendo pela 35ª rodada do Brasileirão.

Para o São Paulo, além da rivalidade com a equipe mineira, entra em campo a luta por uma vaga para a disputar a Copa Libertadores da América em 2016. A missão ficou um pouco mais difícil devido a distância criada por Corinthians e Atlético-MG. O Grêmio já encaminhou a vaga, restando ao tricolor brigar pela pré-Libertadores contra o Santos ou, até mesmo, pelo quinto lugar, pois se o Peixe vencer a Copa do Brasil, a quarta vaga será do primeiro fora da zona de classificação para a competição Sul-Americana. Para o tricolor do Morumbi, motivação é o que não falta.

Já para o Atlético-MG, a ideia de ser campeão brasileiro foi jogada para escanteio. O que restou para os mineiros foi cravar o vice-campeonato, que renderia ao clube a cifra de R$ 6 milhões, além da vaga direta para a Libertadores da América. Uma vitória resolveria o problema do Galo, a contar com um tropeço gremista diante do Fluminense. Mais do que isso, é o início da pré-temporada para 2016, onde entram no vestibular alvinegro quem fica e quem vai embora.

Com Fabuloso de volta e mudanças no time, São Paulo entrará ofensivo em campo

Após a demissão de Doriva depois da derrota para o Cruzeiro no Mineirão, o São Paulo teve de volta ao seu comando Milton Cruz. Dizer que ele precisa de um tempo para conhecer o elenco não é muito recomendável, haja vista que ele vive o tricolor todos os dias, conhece os jogadores e sabe com quem pode contar. Visto isso, o treinador interino soube usar o período sem jogos no Brasileirão para alinhar o time titular.

Milton Cruz trabalhou o elenco e testou algumas possibilidades. Chegou a fechar o time na terça-feira com Alan Kardec e Alexandre Pato formando dupla de ataque. No entanto, com a liberação de Luis Fabiano, que sentia dores na coxa direita, o treinador sacou Kardec e promoveu o Fabuloso a condição de titular.

Outra mudança foi no meio-campo. Wesley, titular da equipe nos últimos jogos com Doriva, perdeu a posição para o jovem Hudson. No gol, Denis segue em baixo das traves. Rogério Ceni chegou a fazer testes para ver se tinha condições de voltar, mas foi reprovado.

Querendo a vaga direta para Libertadores, Atlético-MG conta com a vitória no Morumbi

Com chances praticamente inexistentes de chegar ao título brasileiro, o Atlético tem como única meta cravar a vaga na Copa Libertadores da América como vice-campeão brasileiro. O Galo precisa dduas vitórias em quatro jogos para conseguir este feito e o São Paulo passa por este caminho alvinegro.

O técnico Levir Culpi teve tempo para trabalhar a equipe e testar novas formações para a reta final da temporada, além de avaliar o elenco para 2016. Os desfalques do treinador são o zagueiro Leonardo Silva e o lateral-esquerdo Douglas Santos, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Para ocupar a vaga dos dois jogadores entram o zagueiro Tiago, que ganha a posição de Leonardo Silva, já que o reserva imediato Edcarlos segue no departamento médico. Na ala esquerda, Levir improvisará Patric. Mesmo tendo Pedro Botelho em condições de jogo, o comandante alvinegro prefere contar com a polivalência do lateral-direito.

Levir Culpi ainda trabalhou a equipe com o volante Eduardo na vaga de Rafael Carioca. O titular poderia ser suspenso pelo STJD devido às reclamações contra a arbitragem no jogo contra a Chapecoense, na última rodada do turno. Carioca foi absolvido, assim como Marcos Rocha, Josué e o diretor de futebol Eduardo Maluf. Com isso, o camisa 5 do Galo volta para a formação iniciar e Eduardo deverá figurar no banco de reservas.

Já pelo lado atleticano, o lateral Marcos Rocha não se mostrou muito preocupado com o julgamento do STJD, apesar do êxito positivo e também não se deu conta que o goleiro Rogério Ceni não jogará: “Na verdade nem estava sabendo do julgamento, mas fico feliz em poder atuar. É bom poder atuar contra uma grande equipe como o São Paulo e contra um goleiro como o Rogério que está se aposentando.”, comentou o desinformado jogador de 26 anos.

O zagueiro Rodrigo Caio tratou de colocar a máxima importância para o duelo, afirmando que é o jogo do ano para o São Paulo, caso ainda queira se classificar para a Libertadores e ainda disse que o clube precisa melhorar em todos os aspectos para ter um 2016 com mais êxitos: “Contra o Atlético é o jogo do ano. Se não ganharmos deles, dentro da nossa casa, complica muito o G-4. Esses quatro jogos que nos restam podem nos dar um 2016 diferente. A Libertadores seria muito importante para o próximo ano, mas precisamos melhorar muito e querer mais para conquistar títulos.”, salientou o jogador de 22 anos.

O jogo será realizado no Morumbi, estádio inaugurado em 1960 e que hoje tem capacidade para 67.052 pessoas. Entretanto, não deve receber um grande público nessa noite, mesmo com uma promoção de ingressos realizada pela diretoria.

Com isso, os únicos desfalques da equipe são: Leonardo Silva e Douglas Santos, ambos suspensos.

Já no Atlético-MG, a sensação é de alívio já que três jogadores foram julgados pelo STJD, mas foram absolvidos e estão liberados para o duelo, são eles: Rafael Carioca, Marcos Rocha e Josué.

Além dele, o Tricolor também terá os desfalques de Breno e Luiz Eduardo, ambos lesionados e não atuam mais em 2015.

O São Paulo não poderá contar com o seu goleiro-artilheiro Rogério Ceni que ainda se recupera de lesão muscular sofrida na partida de volta da semifinal contra o Santos.

FIQUE DE OLHO: Lucas Pratto, atacante do Atlético-MG: Com 22 gols na temporada, o atacante argentino vive um período negativo, já que não balança as redes adversárias há algum tempo. Mas se depender do retrospecto, o São Paulo que fique avisado, pois no confronto do primeiro turno Pratto marcou três vezes em apenas 45 minutos.

FIQUE DE OLHO: Alexandre Pato, atacante do São Paulo: Artilheiro do Tricolor em 2015 com 26 gols, Pato dificilmente continuará no clube e por isso, deve fazer um último esforço para levar o clube para a disputa da próxima Libertadores. O camisa 11 do São Paulo é a principal arma para conseguir a vitória diante do Galo.

Já o treinador do Atlético-MG, revelou que está conversando com a diretoria atleticana para renovar o contrato que se encerra em dezembro desse ano, afirmou que não tem um plano B e que no Brasil só treinaria o Galo: “Há interesse das duas partes em renovar e eu não tenho um plano B. Não sei se o clube tem, mas estamos discutindo a parte financeira e também a questão do elenco. A continuidade no Atlético seria a melhor coisa para mim.”, comentou Levir Culpi.

Interino mais uma vez no São Paulo, Milton Cruz disse que não será uma tarefa fácil levar o time para a Libertadores, mas também mostrou confiança no elenco que pode ter um bom desempenho nessas últimas quatro rodadas: “Tenho que agradecer primeiramente a diretoria por confiar no meu trabalho novamente. Estou à disposição e sempre farei o meu melhor. Conversei com os atletas e falei para eles que a Libertadores é muito importante para o clube e que esses quatro jogos serão muito difíceis, mas confio neles para alcançar o objetivo.”, salientou o treinador interino do Tricolor.

Da última vez que se enfrentaram, o Galo venceu o Tricolor por 3 a 1, em partida do primeiro turno. Pratto marcou três vezes para os donos da casa e Pato descontou para os visitantes.

Na história, essas duas equipes se enfrentaram em 88 oportunidades e o equilíbrio reina no confronto. Foram 30 vitórias do São Paulo, 29 empates e 29 vitórias do Atlético-MG.

Na última rodada, o Galo visitou o Figueirense e venceu por 1 a 0. Leia mais: https://www.vavel.com/br/futebol/atletico-mg/564651-atletico-mg-vence-figueirense-garante-vaga-quarta-libertadores-e-adia-titulo-do-corinthians.html

Já o Atlético-MG ocupa a segunda colocação com 65 pontos e ainda sonha com o título brasileiro, mesmo sendo praticamente impossível.

Em seu último compromisso, o Tricolor visitou o Cruzeiro e saiu derrotado de virada por 2 a 1. Leia mais: https://www.vavel.com/br/futebol/cruzeiro/564652-damiao-sai-do-banco-faz-o-gol-da-vitoria-diante-do-sao-paulo-e-cruzeiro-segue-sonhando-com-o-g-4.html

O São Paulo está na quinta colocação do campeonato com 53 pontos, um a menos que o Santos, quarto colocado da competição.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora São Paulo x Atlético-MG, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015, partida que será disputado no estádio do Morumbi às 22h (de Brasília).