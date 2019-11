Resultado Vasco x Corinthians  no Brasilerão hoje (1-1)

A VAVEL Brasil agradece sua presença em mais um jogo. Até a próxima!

Vamos encerrando aqui a transmissão mais do que especial da partida. PARABÉNS, CORINTHIANS, PARABÉNS CORINTHIANOS! O Brasil é do bando de loucos!

A torcida canta jogador por jogador, em agradecimento ao título.

Jogadores fazem sua festa, fogos em São Paulo, muita comemoração. Corinthians, hexa campeão!

A festa é enorme pelo Brasil!

Faça a festa, Fiel torcida. O Brasil está manchado. De preto e branco!

CORINTHIANS, HEXA CAMPEÃO BRASILEIRO! DE FATO, DE DIREITO, DE JUSTIÇA!

94' TEEEEEEEEEEERMINA O JOGO EM SÃO JANUÁRIO!

93' Volta final!

92' Tite conquista seu segundo título.

91' Vasco ainda tenta alguma coisa, mas sem muita força.

90' Os 4 minutos finais de campeonato.

89' Jogadores emocionados no banco de reservas.

88' PRA FOOOOOOOORA! Lucca arrisca de fora e tira tinta da trave!

87' Jogadores corinthianos mantém a concentraação. Impressioante.

86' Festa total. 1990, 1998, 1999, 2005, 2011 e 2015.

85' OS CINCO MINUTOS FINAIS SÃO DE FESTA, EM SÃO JANUÁRIO! JOGADORES PULAM, CHORAM, A TORCIDA VIBRA!

84' TORCEDOR CORINTHIANO, GRITE PARA O BRASIL OUVIR! TIMÃO É HEXA CAMPEÃO BRASILEIRO!

83' ACABOU NO MORUMBI!

82' A FIEL CANTA MUITO, O CORINTHIANS É HEXA CAMPEÃO BRASILEIRO!

81' PRA FAZER A FESTA! Levantamento da direita, Lucca escora e Love empata na pequena área, livre!

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TÍTULO! LOOOOOVE!

79' Vasco gasta o tempo, queima a bola e garante o resultado.

78' PRA FOOOOOOOORA! Lucca cabeceia, tirando de Martin Silva e tirou tinta da trave!

77' Allan Kardec vira o jogo no Morumbi. Corinthians sendo hexa!

76' MUDA O CORINTHIANS: Bruno Henrique entra e sai Ralf.

75' QUAAAAAAAAAAASE! Bola cruzada na pequena área, Love não alcança e Lucca quase marca no rebote! Tiro de meta.

74' A festa cruz-maltina é enorme. Vasco segue respirando.

73' HERÓICO! Sono total da defesa corinthiana, Julio César arrancou livre, ninguém deu combate, tabelou com Nenê e tocou na saída de Cássio.

72' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JÚLIO CÉSAR, PARA O VAAAAASCO!

71' Jogo fica aberto em ataque contra ataque.

70' MUDA O TIMÃO: Lucca entra na vaga de Elias.

69' Vasco vai mandar toda bola na área corinthiana. Aposta na jogada aérea.

68' MUDA O VASCO: Eder Luiz entra no lugar de Riascos.

68' QUAAAAASE! Falha da zaga vascaína e Rodriguinho mandou muito perto da meta.

67' Corinthians terá mais espaços no meio campo, mas o Vasco não se entrega.

66' Michel Bastos empata para o Tricolor. Novamente, Corinthians campeão.

65' Na cobrança, Jádson carimba a barreira. Escanteio.

64' E a falta é muito perigosa para Jádson bater.

63' MUDA O VASCO: Entra Rafael Vaz e sai Diguinho.

62' No Morumbi, Dátolo marca o segundo gol para o Galo. Título adiado.

61' TÁ EXPULSO! Rodrigo dá uma voadora na cara de Malcom e leva o segundo amarelo.

60' MUDA O TIMÃO: Rodriguinho entra na vaga de Renato Augusto.

59' No Morumbi, Allan Kardec empata. Título volta para o Corinthians, hoje.

58' AMARELO, EDÍLSON. Carrinho forte em Riasco, mas o jogo estava parado.

57' MUDA O VASCO: Jorge Henrique entra e sai Rafael Silva.

56' Mádson arranca pela direta, perde o ângulo, mas manda cruzado, longe do gol.

55' Postura do Vasco é muito boa. Bem na defesa, seguro e veloz no ataque.

54' Timão acalma a bola. Não quer entrar na correria do Vasco.

53' Corinthians erra na transição ofensiva. Dá muita brecha ao Vasco.

52' Rafael Silva tenta jogada pela direita, mas Gil corta bem.

51' Jogo acelera mais. Torcidas sentem.

50' Se permanecer assim, o Corinthians pode ser campeão domingo, contra o São Paulo.

49' AMARELO, DIGUINHO. Carrinho desleal em Ralf.

48' AMARELO, JÁDSON. Deu por baixo, fora da bola.

47' No Morumbi, Luan marca e o Corinthians não está sendo campeão hoje.

46' Rafael Silva tenta o ataque, mas estava muito impedido.

45' Mexe na bola o Vasco e o segundo tempo está valendo.

Vamos para a partida.

Todos os jogadores corinthianos seguem em campo. Mesmo após a Seleção.

A bola vai rolar no Rio de Janeiro.

São mais de 5 minutos de diferença do jogo no Morumbi para o de São Januário.

Corinthians e Vasco voltam sem mudanças.

Equipes vão retornando para a etapa que pode decidir o título.

No Morumbi, começou São Paulo x Atlético MG. Tricolor quer a vaga na Libertadores. Galo, se manter vivo na briga pelo título.

Timão aos poucos tratou de fazer seu jogo e levou algum perigo. Jádson, Elias e Renato apareceram mais e criaram boas chances.

Vasco dominou os 20 minutos iniciais pela pressão da torcida, mas não impôs muito perigo ao cascudo Corinthians.

Partida tensa, muito marcada e truncada. As duas equipes marcam muito mas criam pouco.

Neste momento, com os resultados do Rio de Janeiro e do Morumbi, o campeonato está acabando, com o hexa corinthiano.

Fala, Nenê: "Foi tenso, nervoso, sem grandes chances de cada lado. Demos um pouco de espaço agora, mas é manter o foco e marcar o gol."

Fala, elias: "Bom primeiro tempo. Temos de ter mais tranquilidade, saber tocar a bola e prestar atenção na bola parada deles, que é muito forte. Acho que volto."

48' Fim de primeiro tempo em São Januário!

48' QUAAAAAASE! Escanteio curto bem trabalhado, Edílson manda na pequena área, Felipe chuta travado e uma confusão enorme na grande área.

47' ESPAAAAAAAAAAAALMA, MARTIN SILVA! Bola no canto do goleiro, que manda pra escanteio.

47' Muita confusão e apreensão.

46' Jádson, Edílson e Malcom na bola!

46' Bom ataque corinthiano e Jádson sofre falta à dois pés da grande área. O lance final do primeiro tempo será quente.

45' Mais dois minutos.

44' No Morumbi, fim de primeiro tempo.

43' Diguinho arrisca de fora e manda longe do gol corinthiano. Tiro de meta.

42' Jádson ia dando um passe genial, mas Rodrigo cortou na hora H.

41' Reta final de primeiro tempo em São Januário.

40' Andrezinho bateu, a zaga tirou e o vascaíno recebeu de volta em impedimento.

39' Nenê e Riascos armam pela direita, mas Ralf manda pra escanteio.

38' LUAN! Meio campo corinthiano trabalha bem e zagueiro vascaíno salva a bola do pé do Love.

37' Renato Augusto e Elis perdem ótimo contra ataque para o Corinthians. Jogo fica morno.

36' Aos poucos o Corinthians vai se impondo na partida.

35' AMARELO, RODRIGO. Por reclamação.

34' AFAAASTA A ZAGA! Vasco para pedindo impedimento e Arana quase acerta cruzamento. Escanteio, Timão.

33' PRA FOOOOOORA! No estilo Corinthians, Jádson manda rasteira e Elias manda de primeira, assustando o Vasco.

32' SAAAAAALVA, LUAN! Jádson dá lindo lançamento e Malcom quase marca!

31' Jogo é muito falado, reclamado, parado.

30' Love divide com Mádson e comete falta ofensiva. Posse carioca.

29' PRIMEIRA CHEGADA! Jádson e Renato tabelam e o camisa 8 tenta colocar no canto, mas manda pela linha de fundo.

28' Outro jogador caído. Love fica no chão após dividida no alto.

27' PRA FOOOOOOORA! Nenê manda na área, Rodrigo antecipa bem à Cássio e quase marca. Tiro de meta.

26' Atacante vascaíno está bem e o jogo recomeça.

25' Agora é Riascos quem sente no gramado. Dividida com Edílson.

24' Fiel tenta levantar sua equipe. Jogo é difícil.

23' Serginho lança para Rafael Silva, mas Cássio pega sem sustos.

22' Jogo reinicia, após atendimento ao meia corinthiano.

21' Trombada feia entra Serginho e Renato Augusto. Corinthiano sente no gramado.

20' TRANQUILO. Riascos recebe, puxa pra canhota, mas manda muito mal nas mãos de Cássio.

19' Meio campo corinthiano erra demais. Parece nervoso e desatento.

18' Jogo é muito nervoso, faltoso e truncado no meio.

17' Vasco tem maior iniciativa e tenta por pressão no Corinthians.

16' Na cobrança do escanteio, Riascos mandou longe do gol, mas impedido.

15' CÁSSIO! Saída errada corinthiana, Andrezinho manda por elevação, Rafael Silva se complica todo com a bola, mas perde ângulo e Cássio fecha bem. Escanteio.

14' Corinthians se concentra em seu campo, esperando o erro carioca.

13' Andrezinho mandou direto no gol, mas muito mal. Só tiro de meta.

12' Andrezinho cruzou, mas Felipe cortou pela linha de fundo. Escanteio.

12' Ralf tromba com Nenê e Vasco tem a chance de mandar bola na área.

11' Andrezinho manda na área, mas Gil corta bem.

10' Agora quem tem escanteio é o Vasco. Torcida inflama.

10' Escanteio curto e fácil para Riascos cortar.

9' Bola levantada por Malcom ficou pipocada na área e Felipe chutou prensado. Escanteio, Timão.

8' Jádson na bola pardada. Vem jogada aérea.

7' E agora cotovelada de Rafael Silva em Elias. Muita reclamação corinthana.

6' IMPEDIDO! Linda bola de letra de Nenê para Riascos, mas a posição irregular estava marcada.

5' Vasco não é defesa e joga no apoio de sua torcida.

4' Corinthians tenta demonstrar calma neste início, trabalhando no chão.

3' Rodrigo tenta armar a jogada pela esquerda, mas o passe sai forte. Cássio pega tranquilo.

2' Torcidas fazem muita, mas muita festa. Barulho enorme.

1' Dividida entre Diguinho e Edílson. Pior para o carioca.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO. A decisão começou.

Corinthians com seu antigo uniforme 2. Camisa preta com listras brancas, calção branco e meias pretas.

Vasco com seu uniforme principal. Camisa branca com a listra vertical preta. Calção preto e meias brancas.

Um minuto de silêncio para as vítimas de Mariana e Paris. A bola vai rolar.

No Morumbi, o outro jogo que pode decidir o título começou. São Paulo x Atlético MG estão jogando.

Confusões entre corinthianos e a polícia foram registradas. Assim como houve de vascaínos com o policiamento.

Fiel entoa cada jogador em campo pelo Corinthians. Tite é o mais festejado.

Torcida vascaína grita cada nome de seus jogadores.

Corinthians sairá campeão de São Januário se conseguir 7 de 9 combinações possíveis.

O som do hino foi abafado pela gritaria das duas torcidas. Rivalidade enorme.

Equiper perfiladas. Vamos para o Hino Nacional do Brasil.

Sobem ao gramado! Muita festa e pressão!

Hoje teremos a foto para o pôster corinthiano. A primeira tentativa pra valer.

Equipes perfiladas para entrada ao gramado. Logo logo vai começar o protocolo.

Torcedor vascaíno lota suas dependências de São Januário. Será um verdadeiro caldeirão.

Mascotes corinthianos pintados com as cores da bandeira da França, na boca do túnel. A bola já já vai rolar.

Corinthians termina o aquecimento sob gritos de "uh, vai morrer."

O rodízio de capitães promovido por Tite deixa no ar a dúvida de quem levantará a taça, caso confirme o título. Hoje, Elias será o capitão.

As duas torcidas fazem enorme barulho. Há todo um clima especial e o torcedor vascaíno prometeu não deixar o Corinthians comemorar o hexa no Rio de Janeiro.

Depois de 4 meses, o Vasco voltará à São Januário. Seu jogo anterior foi na goleada sofrida contra o Palmeiras. Desde então, o Maracanã foi a casa alvinegra.

Jogadores aquecem no gramado. As medidas do campo foram diminuídas para o padrão da Fifa. É decisão!

A torcida corinthiana se faz presente em enorme número, esgotando a carga de ingressos do visitante. Todos bilhetes foram vendidos e a maioria, claro, será de vascaínos.

Em 1999, um empate sem gols contra o Galo deu o terceiro título. Assim como em 2011, quando empatou contra o Palmeiras. Já em 2005, derrota para o Goiás tirou um pouco do brilho da conquista.

Dos cinco títulos corinthianos, em 1990 e 1998, o Timão venceu seus jogos finais. No primeiro, Tupãzinho marcou na base da raça o gol único da vitória. Já em 1998, Edílson e Marcelinho maracaram e bateram o Cruzeiro, no Morumbi.

Para evitar a foto do título com a camisa laranja, o Corinthians pediu à CBF a volta de seu antigo segundo uniforme. Hoje será todo de preto.

O Vasco também está confirmado: Martín Silva; Madson, Rodrigo, Luan, Julio Cesar; Serginho, Diguinho, Nenê, Andrezinho; Rafael Silva, Riascos. Técnico: Jorginho.

O Corinthians está confirmado com Cássio; Edílson, Felipe, Gil, Arana; Ralf; Elias, Jádson, Renato Agusto, Malcom; Vágner Love. Técnico: Tite.

CONFIRMADO! Todos os jogadores do Corinthians convocados para a Seleção Brasileira serão titulares! Cássio, Gil, Elias e Renato Augusto estão confirmados na equipe titular do alvinegro paulista!

Encerrando a rodada, o segundo jogo mais importante e com relação direta ao Corinthians. Atlético-MG e São Paulo se enfrentam no Morumbi em partida que pode decidir o título brasileiro. O Galo precisa desesperadamente da vitória, enquanto os paulistas sonham com uma vaga na Copa Libertadores. Ao vivo.

Também visando G-4, o Santos enfrenta o Flamengo na Vila Belmiro. Focado na final da Copa do Brasil, o alvinegro não sabe se terá Lucas Lima e Ricardo Oliveira, jogadores convocados para a Seleção Brasileira, no time titular. O rubro-negro quer encerrar o ano de maneira digna. Ao vivo.

Bola rolando também na Arena Condá. Após atraso devido a um apagão na cidade, a Chapecoense mede forças contra o Internacional. Os catarinenses buscam se livrar de vez da ameaça do rebaixamento, enquanto os colorados sonham com G-4. Ao vivo.

O Grêmio vai vencendo o Fluminense por 1 a 0, gol marcado por Luan, e assumindo a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG é o ultrapassado em questão e entrará pressionado contra o São Paulo. Ao vivo.

O ônibus da torcida organizada do Corinthians foi apedrejado no caminho até São Januário. Na Dutra, antes de ser escoltada pela Polícia do Rio de Janeiro, o comboio foi cercado por membros organizados da torcida do Vasco e foi alvejado.

Gil foi mais além, e concedeu entrevista afirmando que deseja ser titular para provar "que é homem": "Em 2014, quando não jogamos contra o Atlético-MG (Copa do Brasil) fomos criticados. Se depender de mim, estarei em campo. Quero provar que todos aqui são homens de verdade."

No entanto, a informação que pintou no hotel onde o Corinthians estava hospedado era de que os três jogadores de linha pediram para jogar. Caso não atuem, Edu Dracena, Bruno Henrique e Rodriguinho seriam os substitutos.

O técnico Tite revelou que dos atletas convocados para a Seleção Brasileira, apenas Cássio está confirmado como titular. Renato Augusto, Elias e Gil ainda são dúvidas para o confrot.

Faltando quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, Vasco recebe o Corinthians, em São Januário, nesta quinta feira (19), às 22h (de Brasília), buscando acumular mais uma vitória e, dependendo de outros resultados, conseguir sair da zona de rebaixamente, onde o time permance há 30 rodadas. Já o Corinthians vem para confirmar o hexacampeonato, basta vencer.

O clima no Gigante da Colina é de foco total para este confronto frente ao Corinthians. Rafael Silva que iria ser julgado, virá a campo, já que seu julgamento foi adiado. Jorginho só não confirma quem fará a dupla de volantes, Diguinho, Serginho e Bruno Gallo estão na disputa.

Com quatro jogadores convocados, Timão deve poupar três deles que foram titulares contra o Peru, pelas Eliminatórias da Copa, são eles: Elias, Renato Augusto e o zagueiro Gil. Somente o goleiro Cássio foi reserva durante os jogos e será titular no jogo contra o Vasco. O técnico Tite também fez criticas a respeito da segurança de São Januário, e segundo ele não levaria um parente ao estádio.

Jorginho confirma Rafael Silva como titular e rebate as criticas de Tite sobre São Januário

Como o julgamento de Rafael Silva foi adiado, devido a um atraso na sessão que tinha 10 processos para serem julgados, o atacante foi liberado para jogar nesta quinta feria (19), sendo assim, Jorginho o confirmou no ataque. Uma dúvida que o treinador tem para o jogo, é quem será a dupla de volantes, já que Bruno Gallo volta de suspensão. Diguinho e Serginho estão na disputa, e é mais provável que o primeiro seja titular, então, resta saber quem será seu companheiro de defesa no meio campo.

Após ser confirmada que a partida seria em São Januário, isso gerou certo desconforto para o técnico Tite. Segundo ele, não levaria um parente ao estádio por motivos de segurança. A principio, permitiram, somente, pouco mais de 19 mil torcedores, mas o Vasco correu atrás e conseguiu aumentar para quase 22 mil, sendo 5% da lotação para os visitantes. Com as declarações de Tite, Jorginho rebatou as criticas e afirmou que ele pode vir tranquilo.

"Respeito a declaração do Tite. Além de um grande treinador, ele é um grande ser humano por tudo que a gente ouve das pessoas que trabalham com ele. Mas discordo, porque aqui vai ser completamente seguro. O local aqui é pacificado. Isso vai ter em todos os jogos. A rivalidade vai acontecer, mas o carioca é muito acolhedor. Acho que vai ser um grande jogo, mas muito pacífico. Acho que a disputa vai acontecer dentro de campo, com lealdade. Faço o apelo ao torcedor: um dia vamos voltar para lá. E em todos os jogos em que participei, o torcedor nunca foi violento. Podem vir mulheres, crianças, que vão ser muito bem tratadas", assegurou Jorginho em coletiva.

Caso o Vasco vença, pode sair da zona de rebaixamento e respirar um pouco no Brasileirão.

Timão deve ir ao Rio desfalcado, devido a convocações. Cássio é o único confirmado

Com quatro jogadores convocados para a seleção brasileira, Tite deve poupar três deles. Os meias Elias e Renato Augusto, e o zagueiro Gil que foram titulares na partida contra o Peru. Elias ainda ficou entre os onze no jogo contra a Argentina.

Único, entre os corinthianos, que não foi titular em nenhum jogo das eliminatórias, foi o goleiro Cássio. O guarda redes deve vir entre os onze iniciais. Gil, Elias e Renato seguirão direto para o Rio de Janeiro na companhia do preparador físico Fábio Mahseredjian, que também estava com a seleção.

Para muitos, o titulo do Timão está praticamente assegurado, mas Tite faz ressalvas sobre o jogo e sobre a segurança de São Januário, que foi reprovada em alguns aspectos e mesmo assim o Vasco correu atrás para garantir um número máximo de torcedores e tentou cumprir com algumas normas. Questionado sobre isso e se levaria parentes ao jogo, o treinador foi convicto nas declarações.

"Não (levaria um parente). Eu sinto por responder isso. Falo com nenhuma satisfação. Em todas as áreas, a educação tem de ser melhorada, esporte é uma delas. Parece que no esporte vale tudo: violência fora, a rivalidade e o desrespeito, a falta de fair play, a cusparada, o cinturão para entrar no estádio. A questão não é o local, pode acontecer em todos os locais. É pensamento. É as pessoas darem a devida segurança. A única coisa que peço é que haja esse fator segurança no espetáculo. Gostaria que as autoridades tivessem um cuidado muito grande para que todos consigam assistir a um espetáculo bom", explicou Tite

O time paulista soma 76 pontos, e só precisa de uma vitória de placar minimo para garantir o haxacampeonato alvinegro.

A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015 reserva um capítulo bíblico na trajetória do torneio. Isso porque, divididos entre o céu e o inferno, Vasco e Corinthians tentarão escrever histórias felizes após o apito final do árbitro.

Brigando por uma vaga no purgatório, o time carioca quer sair do julgamento final da zona de rebaixamento e ser a pedra no sapato do líder da competição. Invicto contra paulistas neste returno, o Vasco busca o milagre da ressurreição, mas para isso terá de atravessar a fortaleza rival para seguir vivo.

Já o Corinthians quer definir de vez sua condição de líder e não saber de profetas do apocalipse. O alvinegro tentará não depender de resultados rivais para conquistar o paraíso pela sexta vez e vai atrás da vitória, mas para isso precisará passar pela provação de encarar a partida com a seriedade e intensidade necessária, esta que ficou ausente no confronto passado.

O caldeirão de São Januário será o palco do embate entre duas religiões rivais. O jogo Vasco x Corinthians promete muito, até pela tensão criada pelas duas nações, onde seus povos não são amistosos e prometem dar muito trabalho para a polícia carioca. A possibilidade da volta olímpica, em casa cruz-maltina, pode acontecer pela primeira vez e sua torcida quer evitar isso de toda maneira.

Para o jogo Vasco e Corinthians, Anderson Daronco, auxiliado por Alessandro da Rocha Matos e Fabiano Ramires, serão os árbitros. Dito por muitos como os melhores do país, terão a enorme responsabilidade de não cometer nenhum pecado capital.

Vasco da Gama: os humilhados serão exaltados?

O ano começou bom para o cruzmaltino. Com o título carioca, o Vasco deixou a impressão de que brigaria por algo neste Brasileiro. Com um elenco cheio de nomes conhecidos, e bancado pelo Sumo Sacerdote Eurico Miranda, a equipe foi sucumbindo às pragas enviadas após muitas promessas não cumpridas.

Por muito tempo ocupou o mais profundo dos portões do inferno, mas carregando sua cruz pesada, vem conseguindo superar cada um dos sete pés para bater próximo da porta de saída da casa dos horrores. O já condenado time vascaíno se vê próximo da salvação, mas, para já conseguir nesta rodada, precisará vencer o gigante líder da competição e contará com sua apaixanada torcida para fazer esse milagre se realizar.

O comandante da tropa Jorginho terá o reforço do menino Rafael Silva no setor de ataque. Já no meio, o veterano de guerra Nenê está confirmado e comandará o exército. O camisa 10 falou sobre a tensão da partida, mas garantiu empenho total.

"É mais uma final. O jogo Vasco x Corinthians mais decisivo sempre é o próximo e esse é mais ainda por faltar poucas rodadas para o fim. Nós temos grandes chances de sair da zona de rebaixamento. Estaremos jogando nossa vida na partida. Vai ser sim um jogo tenso, onde os dois times querem ganhar, mas vai ser um bom espetáculo de futebol."

Os prováveis 11 apóstolos vascaínos serão Martín Silva; Madson, Rodrigo, Luan, Julio Cesar; Serginho, Diguinho, Nenê, Andrezinho; Rafael Silva, Riascos. Técnico: Jorginho.

A história diz que um enorme guerreiro de quase 3 metros saiu de sua tribo para desafiar os israelitas, equipado de armaduras e armas que pesavam mais de sessenta quilos. Mas esse gigante guerreiro sucumbiu para um baixinho e esperto jovem, equipado com apenas pedras, mas muita inteligência e fé. Foi mais ou menos assim que o Corinthians viveu seus piores momentos, sofrendo como Golias, e novamente passará por isso, no jogo Vasco x Corinthians que pode dar o seu sexto título nacional. Será que dessa vez o Golias vencerá David?

O ano de 2015 pode se encerrar logo mais para o Timão. Uma temporada de provações, castigos, traições e que pode terminar com a chegada ao paraíso de forma antecipada. Mas engana-se quem pensa que o caminho do time paulista foi uma maravilha. Comandados com a mão milagrosa de Tite, a equipe conheceu o éden muito cedo ao ser imbatível no Paulistão e começar de forma divina a Libertadores. Mas cometeu o pecado mortal de achar que estava tudo ganho e foram expulsos de forma trágica, ao serem eliminados em seu próprio templo dessas duas competições.

Perdendo suas maiores divindidades, a torre de Babel desmoronou. Só que o time paulista não chorou os escombros da guerra e tratou de trabalhar. Tite mudou da água para o vinho e fez o milagre da multiplicação das vitórias. Foram quase 19 rodadas sem saber o gosto amargo de um revés. Muitos quiseram pregar o apocalipse ao dar à arbitragem os louros das conquistas, mas nada disso tira os méritos corintianos.

Sem querer depender de uma nova carta de São Paulo aos Coríntios, o líder vai em busca da vitória, mesmo sabendo das enormes provações que passarão. Uma delas será os vários desfalques. Dos quatro jogadores convocados por Dunga para a Seleção Brasileira, apenas Cássio tem a certeza de que jogará. Gil, Elias e Renato Augusto deverão começar no banco. Com isso, Edu Dracena, Rodriguinho e Bruno Henrique serão os responsáveis por escrever no papiro da história, as chances do sexto triunfo nacional.

Jádson, confirmado entre os titulares, falou sobre o sonho quase realizado de levantar os louros da conquista. Para ele, essa é a chance de escrever seu nome junto à nação corinthiana.

"Um dos meus sonhos é ser campeão brasileiro, e estou tendo esta oportunidade, mas faltam alguns passos. Alguns jogadores, como Danilo, Ralf e o Cássio já foram campeões aqui. Vou em busca de gravar meu nome na história do clube. Tomara que eu consiga ser campeão."

A vitória define o título para o Corinthians, que poderá levantar a taça de fato e fazer festa no domingo, logo contra o São Paulo, diante da Fiel, na terra prometida de Itaquera. Para isso, os 11 que devem iniciar a partida serão Cássio; Edílson, Felipe, Gil, Arana; Ralf; Jádson, Rodriguinho, Bruno Henrique, Malcom; Vágner Love. Técnico: Tite.

O aparato policial para esse jogo Vasco x Corinthians está cada vez maior. Os arredores e ameaças de brigas são as preocupações de toda a polícia.

No primeiro turno, o Corinthians recebeu o Vasco na sua Arena e venceu bem por 3 a 0. Hoje, teremos o jogo da volta.

Em 2012, talvez, os mais emocionantes duelos. Valendo vaga nas semifinais da Libertadores, as duas equipes se enfrentaram em duas guerras dentro de campo. No Rio de Janeiro, 0 a 0. Já no Pacaembu, Diego Souza perdeu um gol incrível e Paulinho marcou um gol histórico, dando a vaga aos paulistas.

Em 2011, Corinthians e Vasco se enfrentaram em São Januário na briga pela liderança do Brasileiro daquele ano. Um empate em 2 a 2, após um belíssimo duelo, deixou o Timão na frente da tabela.

Sete anos depois, o Corinthians brigava seriamente contra o rebaixamento e recebeu o Vasco, no Pacaembu. E Allan Kardec marcou o gol carioca, praticamente rebaixando o Timão. Será hoje a revanche?

No passado recente, 15 anos atrás, Vasco e Corinthians lotaram o Maracanã para a final do primeiro Mundial e o Timão levou a melhor nas cobranças de pênaltis, após uma partida sensacional e emocionante.

Vasco e Corinthians já fizeram enormes partidas. Vamos relembrar alguns confrontos históricos.

A tensão é tanta que Tite não levaria sua família para as arquibancadas. Já Jorginho, treinador do Vasco, disse que levaria sim seus familiares para o jogo de logo mais.

O clima é de guerra! Torcidas prometeram brigas pela internet, portões do acesso do visitante amanheceu com milho, galinhas de borracha e pixações contra os paulistas.

O Vasco quer a vitória para seguir respirando no Brasileiro. A rodada, até aqui, é péssima. Coritiba, Avaí rivais diretos na briga com o Vasco, venceram e obriga o carioca a vencer.

Para o campeonato seguir vivo, o Corinthians precisa, no máximo, empatar e o Galo vencer. Assim, o Timão poderá levantar a taça no clássico contra o São Paulo, em Itaquera.

Os resultados que dão o hexa ao Corinthians: uma vitória simples. Caso não vença, dependerá do jogo Vasco x Corinthians do Morumbi. Se o Timão empatar, um empate ou derrota do Galo dá o hexa. Se o alvinegro paulista perder, uma derrota dos mineiros encerra o torneio.

No mesmo horário, São Paulo x Atlético MG se encaram no Morumbi e o tricolor pode dar o título ao rival, caso não perca a partida.

Essa rodada pode ser a definitiva para a conquista do hexa corinthiano. Basta apenas uma vitória para consagrar o título.

O estádio São Januário será o palco da partida entre Vasco x Corinthians, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Vasco x Corinthians: Rafael Silva, atacante. O jovem era dúvida, mas está confirmado e é a esperança da equipe para marcar gols, fazer jogadas individuais e em velocidade.

FIQUE DE OLHO Vasco x Corinthians: Renato Augusto, meia. Um dos melhores jogadores do Brasil, o meia vem em um ano sensacional, comandando o melhor meio campo do país, ditando o ritmo e sendo destaque também na Seleção Brasileira.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 19º Vasco da Gama 33 34 1º Corinthians 76 34

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.