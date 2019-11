Corinthians 2015: Elias, a polivalência coroada com título

A carreira de Elias pode ser definida em uma palavra: mudança. Não se refere a inúmeras mudanças de clubes, até porque o jogador atuou em oito clubes durante 10 anos de atividades no futebol profissional. Mas a mudança se refere às várias posições que Elias já atuou nos diversos clubes em sua juventude ou na fase adulta.

Em seu caso, as modificações no esquema tático, no jeito de jogar e na sua posição dentro do campo ajudaram Elias a se destacar e ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro em 2015. Como prova de seu bom futebol, junto com Jadson e Renato Augusto, Elias forma um meio de campo forte, taticamente aplicado e disciplinado, marcado pelo toque de bola rápido e eficaz, pela intensidade e pela eficiência no ataque.

Nesse pequeno especial feito pela equipe da VAVEL Brasil para destacar pontos positivos do Corinthians, veja como as transições realizadas durante sua carreira deram certo. Na atual temporada, o resultado foi altamente satisfatório. O time de Parque São Jorge conquistou o hexacampeonato brasileiro (1990-1998-1999-2005-2011-2015), e Elias é parte fundamental nessa trajetória.

De atacante desconhecido e depressivo a volante talentoso

Toda a juventude de Elias esteve dentro das categorias de base do Palmeiras. Em oito anos, o aproveitamento final não foi convincente aos alviverdes e o jogador foi dispensado. O Náutico foi o primeiro clube de sua carreira profissional. No Timbu, Elias era atacante, o homem responsável por marcar os gols do alvirrubro pernambucano. Mas não deu certo. Dois meses, curta passagem, cinco gols marcados e volta para São Paulo.

Após passar por um período de depressão e atuações em clubes amadores, de várzea, Elias encontrou no São Bento a oportunidade de se reencontrar com o futebol e concretizar seus alvos. Na equipe de Sorocaba, a primeira mudança dentro das quatro linhas: Elias iria atuar como meia. Com destaque, atuou no Juventus da Mooca e ganhou ainda mais reconhecimento na Ponte Preta, quando conquistou o vice-campeonato paulista em 2008. A chegada à final deve-se também aos muitos gols de falta cobrados pelo então meio-campo.

Na primeira passagem do Corinthians, um sucesso. Com Mano Menezes no comando técnico, Elias começou a atuar um pouco mais recuado, como volante. Sua especialidade era a marcação e as chegadas perigosas no ataque, um elemento surpresa. A atuação mais recuada começou a ganhar reconhecimento nacional, uma vez que o Timão saiu do rebaixamento e conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B de 2008 e o Campeonato Paulista de 2009.

No futebol internacional, a sorte não foi a mesma. A passagem pelo futebol ibérico não deu certo. Poucas atuações, poucos gols e o esquecimento. Veio o Flamengo, e Elias voltou a ser protagonista. Com 10 gols – muitos deles bastante decisivos, o jogador voltou a ter boas atuações e ajudou o rubro-negro carioca a conquistar a Copa do Brasil de 2013. Após a não renovação de contrato, o Parque São Jorge voltou a ser a residência profissional do volante. Para a glória.

Polivalência corinthiana: Timão hexacampeão nacional

Após um 2014 tímido, Elias começou 2015 com tudo. O recomeço de Tite no comando técnico alvinegro também foi o reinício de um ano para não ser esquecido jamais pelo atleta. O primeiro grande desafio: primeira fase da Taça Libertadores da América. O confronto contra o Once Caldas-COL era cercado de incertezas e o receio de um fracasso. Mas Elias foi decisivo. Com boa atuação, começou a ver a interferência de Tite no trabalho de Elias. Com forte marcação, mas principalmente focado nos passes para municiar os atacantes, o camisa 7 do Corinthians começou a se destacar.

No primeiro confronto válido pela fase de grupos da Taça Libertadores da América, o São Paulo. O primeiro duelo entre os eternos rivais paulistanos pela competição internacional. E o Timão não deu chances. Graças a mais uma partida sensacional de Elias. Com desarmes, passes precisos e conclusões eficientes, o atleta ajudou o Timão a vencer por 2 a 0.

A campanha na Libertadores não foi muito adiante. O Corinthians foi eliminado nas oitavas de final para o Guaraní-PAR. No Campeonato Paulista, disputado concomitantemente com a Libertadores, Elias teve boas atuações, mas não se destacou. Parecia guardar o melhor para o Campeonato Brasileiro, para encerrar o ano por cima, com classe e com troféu.

O Corinthians sofreu com a saída de atletas importantes e fundamentais na conquista de títulos que escreveram brilhantes capítulos na história recente do clube alvinegro. Aos poucos, o time começou a melhorar o aproveitamento e a galgar as primeiras posições. A arrancada corinthiana passou pelos pés de Elias.

Integrante do inovador esquema tático 4-1-4-1 dentro do certame nacional, Elias compõe um meio de campo brilhante. A rotação na meia funciona de forma eficaz. O camisa 7 é fundamental na marcação. Contém as investidas do setor de criação de jogadas da equipe adversária, rouba a bola sem faltas, domina, dá passes precisos aos companheiros de posição e aos atacantes. Como resultado, o ataque mais positivo, a defesa menos vazada, a liderança sem dúvidas e com sobras, além do hexacampeonato conquistado.

“O Corinthians representa tudo para mim. Se sou jogador de futebol é porque, na infância, tinha um clube, e esse clube era o Corinthians. Via grandes jogadores aqui no clube e dali surgiu um sentimento grande. Sou profissional hoje porque na infância via muitos jogos. Via o Márcio Bittencourt, Biro Biro; depois vieram Rincón, Gilmar Fubá, Edu e Vampeta. Se não fosse o Corinthians, nem de futebol eu gostaria. Não só a cara. É cara, corpo, coração, estilo de rua. Sou maloqueiro, mano!”.

Elias é completamente identificado com o Corinthians e com a Fiel Torcida. Premiado por ter a oportunidade de defender o clube que aprendeu a torcer, a acompanhar e a gostar na infância, Elias mudou o seu modo de pensar dentro de campo para se tornar um dos melhores coringas de Tite. Como torcedor e jogador, ele mostrou que a polivalência contribuiu para o melhor time do Brasil levantar o sexto título nacional em 25 anos.