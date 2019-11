Tupãzinho: o herói do primeiro título brasileiro do Corinthians

O dia 16 de dezembro de 1990 foi inesquecível para o Corinthians. Num domingo à tarde, o Timão enfrentava o São Paulo pelo segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro. Após vitória na partida de volta por 1 a 0, um simples empate bastava para o alvinegro conquistar o título. Diante de um público de 100 mil pessoas no Morumbi, o Corinthians voltou a derrotar o rival e levantou o caneco pela primeira vez em 80 anos.

Em um time recheado de craques como Ronaldo Giovanelli, Wilson Mano, Fabinho, Jacenir, Márcio, Neto e Mauro, um coadjuvante entrou, eternamente, para a história do clube: Tupãzinho. A VAVEL Brasil relembra para você, neste especial, todos os detalhes daquela partida.

O jogo

Precisando reverter desvantagem do primeiro confronto e espantar mais um bi-vice-campeonato – em 1989, o Tricolor já havia perdido a troféu para o Vasco –, o São Paulo pressionou o Corinthians desde o primeiro minuto. Porém, o goleiro corintiano Ronaldo e o setor defensivo estavam em tarde inspirada e freavam o ímpeto são-paulino. O Timão, por sua vez, ficava refém das bolas paradas, além das jogadas individuais do craque Neto.

Na volta para o segundo tempo, aos nove minutos, um balde de água fria nos são-paulinos. Após jogada de Neto no meio de campo, ele tocou para Tupãzinho, que fez bela jogada com Fabinho pela ponta direita. A bola sobrou dentro da pequena área para o próprio meia colocar para dentro do gol e levar à loucura os mais de 80 mil torcedores da Fiel que estavam presentes no Morumbi. Após o tento, o Timão apenas administrou a vitória. O Corinthians era campeão brasileiro pela primeira vez em sua história!

Saiba mais sobre Tupãzinho

Pedro Francisco Garcia, mais conhecido por Tupãzinho, chegou ao Corinthians por empréstimo do São Bento de Sorocaba, juntamente com o zagueiro Guinei, visando a disputa do Campeonato Paulista de 1990. Tendo como principal virtude sua movimentação, o meia ganhou rapidamente a chance de estar entre os onze do Timão.

Com o passar do tempo, o camisa 9 foi perdendo a titularidade, mas mesmo assim, nunca deixou de ser vital para o time comandado por Nelsinho Baptista. Além do título brasileiro de 90, Tupã ainda conquistou o Paulista e a Copa do Brasil de 1995. No total, jogou 340 vezes com a camisa corintiana e marcou 52 gols. Atualmente, aos 47 anos, o ex-jogador reside em Tupã-SP, onde, desde janeiro de 2011, revela jogadores.