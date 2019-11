Corinthians 2015: Felipe, o crescimento e a importância no título alvinegro

Do inferno ao céu. Felipe, zagueiro do Corinthians contradiz o ditado que resume a carreira de defensores que na mesma temporada podem ser cães de guarda, como uma porta de entrada para atacantes. Outro ditado conhecido no futebol brasileiro é de de que "o melhor ataque é a melhor defesa". Pois bem, o Corinthians campeão brasileiro de 2015 tem a melhor defesa e o melhor ataque da competição. Conhecido por montar sistemas defensivos sólidos Tite inovou, e também tem o melhor ataque. Méritos.

De entregador de cogumelos a zagueiro do Corinthians, Felipe Augusto de Almeida Monteiro, ou "Sergio Ramos de Itaquera", como é conhecido pelos torcedores corintianos. Nascido em 16/05/1989, natural de Mogi das Cruzes, São Paulo. Revelado pelo União Mogi, o defensor destacou-se no Bragantino no ano 2011 e veio para o Timão com a garantia da comissão técnica, na época também comandada por Tite, para mostrar o seu futebol no ano de 2012.

Desde a sua estreia contra a Ponte Preta, em Abril de 2012 até aqui, Felipe fez 42 jogos resumidos em críticas e elogios. As poucas aparições do defensor em 2012 não geraram muitos comentários. Mas foi em 2013 que Felipe viu o mundo desabar em suas costas: falhas e críticas constantes da mídia e dos torcedores botaram o zagueiro em desvalorização, e também no banco de reservas. Anderson Martins assumiu a titularidade, e fez com que o ano de Felipe fosse nulo e criticado.

Com a venda de Anderson Martins, Edu Dracena foi contratado para 2015 com o intuito de fazer dupla com o já renomado Gil no setor defensivo do Timão. Felipe, novamente ficou para trás na lista. Porém, em um jogo de pré-libertadores importantíssimo para os paulistas, diante do Once Caldas, Tite escolheu o zagueiro criticado para fechar o time diante dos colombianos.

Importante, o jogo poderia definir o futuro do Corinthians na temporada, e o técnico do Timão que voltou após um ano de estudos, escolheu Felipe. Escolheu bem. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Jadson cobrou o escanteio na cabeça do zagueiro predestinado, que com sucesso, botou para o fundo da rede, anotando o segundo gol corintiano, e Tite comemorou gritando: "eu disse! eu disse!".

De lá pra cá, Felipe se firmou na zaga ao lado de Gil, e a torcida fiel aos poucos foi se acostumando com o zagueiro que faz gols, e gols importantes como contra o Coritiba no Couto Pereira, contra o Santos e Danúbio na Arena Corinthians. Elogios começaram a surgir, e atualmente, Felipe vive seu melhor momento no Corinthians campeão brasileiro de 2015.

Com a confiança de Tite e da torcida alvinegra, Felipe se tornou um dos pilares da melhor defesa do Campeonato Brasileiro 2015 conquistado por uma equipe que liderou quase todos os números da competição. Do inferno ao céu, ele já soma 81 jogos com a camisa corintiana, somando 6 gols. Felipe foi de questionado pela torcida para um dos jogadores fundamentais de Tite na conquista do Brasileirão.