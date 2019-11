Corinthians 2015: Renato Augusto, a peça fundamental na tática de Tite

O meio-campo é cérebro de qualquer time. Sua consistência tanto na marcação quanto no apoio ao setor ofensivo, são de suma importância para conquistas. No Campeão Brasileiro de 2015, isso não foi diferente no campeão Corinthians. O meio de campo foi o local em que os jogadores mais se destacaram na incontestável campanha, em que o meia-atacante Renato Augusto foi peça chave para o alvinegro paulista obter o hexacampeonato.

Renato Augusto vive um dos melhores anos de sua carreira. As lesões que antes prejudicavam seu desempenho para obter uma sequência e render o esperado, já não existem mais e a qualidade do seu futebol cresceu, rendendo até convocações para a Seleção Brasileira. Ponto fundamental também para seu crescimento é o grande entrosamento com atletas como Elias e Jadson, que ajudam bastante na construção das jogadas.

Chamado de “homem de vidro”, em decorrência do grande número de lesões, o meia-atacante adotou uma rotina diferente em 2015. Chegando antes de seus companheiros de equipe no CT Joaquim Grava e saindo depois de todos, o camisa 8 passou a fazer trabalhos especiais com departamento de fisiologia do clube paulista e acabou obtendo o resultado de disputar quase 50 jogos nessa temporada.

O fisioterapeuta Bruno Mazziotti comemorou bastante a temporada produtiva do meia-atacante. O fisioterapeuta revelou que em 2014 prometeu ao camisa 8 que ele não iria mais sofrer com as constantes lesões. “No início do ano passado, acabei fazendo um acordo com ele. Prometi que ele não iria mais sofrer com as constantes lesões. Assim, traçamos um planejamento para evitar as lesões”, destacou.

Livre de lesões, Renato Augusto passou a ser indispensável no meio-campo do alvinegro paulista. Sempre ajudando na transição do meio para ao ataque ao lado de Jadson, o jogador se destacou bastante. O moderno esquema tático de Tite ajudou para isso. O 4-1-4-1 bem aplicado acabou atrapalhando a vida dos adversários e deixando Renato Augusto com ótimas possibilidades para optar pela melhor jogada no setor ofensivo.

O grande campeonato feito por Renato Augusto, sem dúvida, tem muito do entrosamento com os atletas que estão no time há mais de um ano e do bom futebol desempenhado por Jadson, sendo fundamental na bola parada, na ligação do meio para o ataque e, na falta de um goleador, virando artilheiro, Elias, o volante que roubava bastantes bolas no meio-campo e ainda aparecia como surpresa no apoio ao ataque e Malcon, aparecendo com opção de velocidade.

Diante da grande aplicação ao sistema tático, o meia-atacante Renato Augusto destaca que 50% dessa campanha corintiana e seu crescimento, juntamente com o dos companheiros, deve-se ao técnico Tite. "O Tite tem 50% de participação, principalmente pela remontagem da equipe. Ninguém apostava no Corinthians no início da temporada. Ele tem 50% no mínimo de culpa por essa campanha”, pontuou.

Renato Augusto não se destacou apenas ofensivamente, pois ele volta bastante para ajudar na marcação. Combatendo o ataque adversário ainda no meio-campo, o atleta conseguiu bons desarmes e, assim, municiou os ataques muitas vezes. Com o setor defensivo dos rivais desmontados por conta do contra-ataque, isso acabara sendo fatal para o balançar das redes e a festa dos torcedores do escrete paulista.