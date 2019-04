Corinthians Hexacampeão: cobertura da comemoração do título brasileiro

Vágner Love comemora boa fase após muitas críticas: "Fizeram muita sacanagem comigo, mas trabalhei e dei a volta por cima."

Camisa 2, nova, poderá ser usada já domingo, diante do São Paulo, na entrega da taça de campeão.

Matheus Pereira, menino que é grande promessa da base, agradece a força divina pelo hexa.

"Valeu, Fiel, pelo apoio máximo, sempre. Podem ter certeza que aqui a gente se doou o máximo para conseguir esse título." Gil, o melhor zagueiro do Brasil.

Tite consegue um feito. Primeiro técnico da história corinthiana a ganhas dois títulos brasileiros. Nelsinho Batista, Luxemburgo, Oswaldo de Oliveira e Antônio Lopes foram os outros.

O novo talismã, Lucca deixou seu recado: "Fiel, vamos comemorar. Vocês tem muita importância no título e agora é comemorar. Hexa caramba!"

Ralf, momentos antes do apito final

O menino Malcom, apenas 18 anos, mandou seu recado para a Fiel: "Quero agradecer à todos pelo apoio e dizer que, sem vocês, nada disso teria acontecido."

Colômbia: Corinthians, campeón del Brasileirao 2015

Venezuela: EL CORINTHIANS CAMPEÓN DE LA LIGA BRASILEÑA

Chile: Corinthians se corona campeón del fútbol brasileño con tres fechas de anticipación

Equador: Corinthians vuelve a ser campeón del Brasileirao cuatro años después

Espanha: El Corinthians se proclama campeón de la liga brasileña

Por toda a América, as notícias do hexa vão surgindo. Vasco da Gama - Corinthians: El Timao es campeón del Brasileirao

Personalidades importantes parabenizaram o título corinthiano. O Governador de São Paulo, Geraldo Alckimin deu seus parabéns.

Importante na metade do campeonato, o contundido Luciano também deu seu recado pelas redes sociais e se exaltou: "É pra vocês, Seis! Seis! Hexa, c..."

Gil lembrou das eliminações, mas exaltou conquista corinthiana: "Fomos coroados com esse título inquestionável. Roemos muito osso para chegar até aqui."

No Peru, a repercussão é sobre o fato de Paolo Guerrero não ter participado da festa. Sua polêmica ida ao Flamengo ainda causa dores.

Jádson comemora hexacampeonato: "Muito feliz de ter dado a volta por cima este ano"

Renato Augusto: "Graças ao Corinthians pude voltar a jogar em alto nível"

Tite exalta campanha corinthiana e confirma Ralf como capitão na entrega da taça

Fora do país, a repercussão acontece. Na Argentina, jornais parabenizam a conquista.

O futuro capitão Ralf também falou para a Fiel: "Fiel, esse título é pra você, que sempre representa, onde quer que a gente vá. Esse título é pra você! Seis!"

Com o sexto título pelo Corinthians, Danilo chamou a torcida para comemorar em casa: "Valeu, Fiel. Mais um título com essa camisa. Agora, vamos comemorar em casa, domingo."

Tite chamou a torcida para a comemoração: "Sem tripudiar de ninguém, chamem seus familiares, seus amigos, namorem, tomem uma caipirinha... Eu vou ficar mamado!"

O presidente Roberto de Andrade também agradeceu a Fiel e exaltou a força após as dificuldades: "Obrigado, Fiel. Sem vocês, nada disso teria acontecido. Apesar de todas as dificuldades que passamos, tivemos força para superar e vencer esse título."

Love e a comemoração do gol de empate!

Através do twitter oficial, Renato Augusto agradeceu a Fiel: "Obrigado por todo o apoio, por todo o carinho. Agora vamos comemorar!"

Corinthianos irão para uma churrascaria acompanhados de seus familiares para a comemoração do hexa.

Delegação corinthiana chegará no Aeroporto de Guarulhos por volta das 15 horas desta sexta-feira.

Elias comentou sobre seu esforço após partida pela Seleção: "Voltei da Seleção pelo bem maior. O bem maior é o título."

Em seu twitter, Corinthians comemora título com imagem especial com os dizeres: "É festa na favela!"

O hexacampeonato veio longe de casa, mas teve celebração na Arena Corinthians. Minutos após concretizado o título brasileiro, os telões do estádio do Timão foram acesos com mensagens referentes ao troféu conquistado nesta quinta, em São Januário, após o Corinthians ter empatado em 1 a 1 com o Vasco.

Cássio: "Continuo sendo eu (o melhor goleiro do Brasil), temos a melhor defesa. Foi feito um grande trabalho no Brasileiro, eu falhei em alguns gols, mas o vencedor é quem na falha dá a volta por cima, e tenho meus companheiros para isso. O Walter, Caíque, o Mauri (preparador de goleiros), todos estão de parabéns. Só posso agradecer"

Cássio: Eu nunca venci o Brasileiro. É um ano com mais altos do que baixos, em alguns momentos não conseguimos os resultados e fomos cobrados. Agora é comemorar

Cássio: "Fico muito feliz por chegar ao título. Com trabalho e dedicação a gente alcança. Quero conseguir mais títulos, não para competir com o Ronaldo, que é um monstro e nada apaga a sua história. Mas vai ser legal ficar marcado, mostrar as conquistas para minha família"

Vagner Love: "Sabia que Deus ia reservar coisas boas para mim. Minha mãe, minha esposa, minha irmã sempre me apoiaram. Então esse título é para os amores da minha vida. Estou muito feliz. Vou comemorar para c...!"

Vagner Love: "Passou um filme na cabeça. Há dez anos eu quase acertei e não assinei"

Tite: "Eu sou mais um do bando de loucos".

Tite: "No domingo, será o cara que está há mais tempo dentro do clube: Ralf".

Tite: "Eles associaram e lamberam as feridas, pois durante o ano foi cruel a nossa saída do Paulista, pela bola que estava jogando. Cruel. O Brasileiro é um campeonato de regularidade tão difícil. Inicia o campeonato com dez ou doze equipes que podem ser campeãs, e a nossa equipe bate campeã. Nível de desempenho que eles mantiveram tem um detalhe emblemático: muda a peça, mantém o padrão, muda a peça, mantém o padrão. E eles (elenco) se respeitando"

Tite: "Minha esposa merece esse título. Ela merece. Estávamos naquele momento de saída de gente, resultado negativo, fui para casa sentido, e ela foi a primeira pessoa que disse assim: levanta a cabeça, dá força, o time é bom. Não sei se foi “feeling”, premonição, amor por mim, se foi para me dar força, mas ela acertou. Disse para eu trabalhar porque eles precisavam de mim também. Rose, eu te amo, esse título é para você também"

Corinthians empata com Vasco em São Januário e confirma hexacampeonato brasileiro

O duelo prometia fortes emoções. O Corinthians lutava pelo título com um simples resultado, enquanto o Vasco da Gama lutava pela sobrevivência na elite. O Vasco tentou estragar a festa, ao sair na frente do marcador e desbravar a partida com muita valentia, mesmo com um jogador a menos. Mas Vagner Love comprovou sua redenção e escreveu seu nome na história ao marcar o gol que garantiu o hexacampeonato corintiano.

O Corinthians conquistou o hexacampeonato brasileiro graças à derrota do Atlético-MG por 4 a 2 ante o São Paulo. Com 77 pontos, o Timão não pode ser mais alcançado por ninguém. Ao Vasco da Gama, a disputa para se manter na elite do futebol nacional. Os cariocas se mantiveram no penúltimo lugar, com 34 pontos, a quatro do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento.

Tática, trabalho e superação: a trajetória do Corinthians campeão brasileiro 2015

Fiel torcida corinthiana, após muita expectativa, ansiedade e dúvidas, você pode, enfim, soltar o grito de campeão. Hexacampeão! O Corinthians, que conquistou o Brasil em 1990, em 1998, 1999, 2005 e 2011, volta a ser o maior do país uma campanha impressionante,irretocável e muito acima dos rivais.

Em um Brasileirão com muitos erros de arbitragem (alguns favorecendo e outros prejudicando o Timão), ficou comum falar que o campeonato "estava manchado". Mas como o próprio presidente corinthiano disse, está manchado de preto e branco. Uma mancha de superação, de suor, de empenho e de muita qualidade.

Entretanto, quem pega a tabela e olha os números, pensa que o Corinthians sobrou de forma total por todo o ano. Mas não foi bem isso. O time passou por altos e baixos, instabilidade dentro e fora de campo, mudanças na equipe e problemas financeiros.

Só que a Fielabraçou o time como sempre faz, contou com o maior treinador de sua história no banco de reservas, uma dupla de meias que dividem o prêmio de melhor do campeonato e nomes pontuais na campanha para manter o alvinegro no topo da tabela.

Corinthians 2015: Tite, a genialidade de um técnico a nivel de Seleção Brasileira

O Corinthians é o campeão brasileiro de 2015. Com uma campanha irretocável, inquestionável e até surpreendente, o alvinegro levou a sexta taça de sua história de 105 anos.

Novamente com o comando de Tite, o Timão renasceu após alguns anos sem conquistas e inaugurou a sua Arena com conquistas. Mas tudo isso foi graças à um nome. Adenor Leonardo Bacchi, o Tite. Sim, ele se tornou o maior treinador da história do Corintihans, mas o ano foi difícil e ele trabalhou muito para mostrar sua nova face e levar sua equipe ao topo.

De renegados a campeões, os refugos que levaram o Corinthians ao topo do Brasil

O longo Campeonato Brasileiro chegou ao seu fim, pelo menos no que se diz ao seu vencedor. E na edição 2015, o Brasil se rendeu, pela sexta vez, ao Sport Club Corinthians Paulista. A festa veio de forma antecipada e a Fiel faz muita festa, após uma temporada que se desenhava conturbada e sem muitas esperanças, principalmente depois das seguidas e dolorosas eliminações no Campeonato Paulista e Libertadores, ambas em sua arena.

A fórmula do título foi definida em trabalho. Mais uma vez comandado por Tite, o alvinegro apostou no conjunto, no grupo, na união dos jogadores. Repetindo os feitos de uma equipe operária, assim como 2011, o treinador não contou com nenhuma estrela, nenhum craque e ainda se viu enfraquecido, após a saída de seu melhor jogador, Paolo Guerrero. Tite preferiu ficar quieto, trabalhou e foi compensado.

'CBFiel'? Assim como 'CBFlu' em 2012, erros de arbitragem não desmerecem títulos dos campeões

CBFiel? Dizem que o Corinthians foi beneficiado pelos erros de arbitragem. Mas será que o título da equipe do Parque São Jorge é só por isso? A sólida campanha do time do técnico Tite lembrou a campanha do Fluminense em 2012. Na época, o Tricolor foi campeão com três rodadas de antecedência e o Atlético-MG foi vice-campeão. Entretanto, os atleticanos alegaram que o Flu foi beneficiado pela arbitragem. De novo a história se repetiu em 2015.

Não é de hoje que a arbitragem comete erros grotescos. Uma hora ela beneficia, em outro momento prejudica o mesmo que beneficiou antes. Não dá para culpar os times. O nível dos árbitros é fraco. Nenhum tem um critério exato. Fora os erros, o Fluminense de 2012 e o Corinthians de 2015 tiveram campanhas sólidas, e ser campeão antecipado mostrou bem isso.