Matemática: Vasco pode ser rebaixado já na próxima rodada; entenda

A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro 2015 é desesperadora. O empate contra o líder e campeão Corinthians que, em tese, seria um placar positivo, foi ruim para os cruzmaltinos pois seus adversários diretos venceram. Com isso, se uma combinação de resultados acontecer, o Vasco pode ser rebaixado já na próxima rodada.

TABELA PT VIT 15º Figueirense 39 10 16º Avaí 38 10 17º Coritiba 37 9 18º Goiás 34 9 19º Vasco 34 8 20º Joinville 31 7

O Vasco (34) enfrenta o Joinville (31) fora de casa. O Avaí (38) enfrenta o Fluminense no Espírito Santo, enquanto o Figueirense (39) faz clássico contra a Chapecoense, no Orlando Scarpelli. Sem interferência direta mas também importante, o Goiás (34) enfrenta o Atlético-MG no Independência e o Coritiba (37) pega o Santos no Couto Pereira.

Caso o Vasco perca para o Joinville e Avaí e Figueirense vençam na rodada, o cruzmaltino estará rebaixado. Os cariocas só poderiam chegar a 40 pontos, enquanto o primeiro fora da zona teria 41.

Mesmo se empatar, o Vasco também precisará secar os catarinenses. Mesmo com a possibilidade de atingir 41 pontos, ficaria atrás por ter menos vitórias, este o primeiro critério de desempate. Os cariocas chegariam a dez no máximo, enquanto o Avaí e Figueirense teriam onze e doze, respectivamente.

Para escapar da queda, o Vasco precisa vencer as três rodadas que faltam, atingir 43 e ainda depender de resultados dos concorrentes diretos. Atualmente o clube é 19º colocado com 34 pontos, mesmo número de Goiás (18º), mas com uma vitória a menos.