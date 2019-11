Resultado Palmeiras x Cruzeiro pelo Brasileirão 2015(1-1)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que seguiu a partida com a gente! Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida.

No meio da semana, o Palmeiras tem compromisso: disputa o primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Santos, na Vila Belmiro na próxima quarta-feira (25), às 22h.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Coritiba no Allianz Parque no domingo (28), às 18h, enquanto o Cruzeiro no mesmo dia, mas as 17h, recebe o Joinville no Mineirão.

O resultado mantém as equipes em posições intermediárias na tabela: Palmeiras em nono lugar, com cinquenta pontos, e Cruzeiro em sétimo, com 52.

O empate em 1 a 1 com gol de Marcos Vinícius, para o Cruzeiro, ainda no primeiro tempo e Lucas Barrios, para o Palmeiras, no segundo, é um resultado ruim para as duas equipes, que precisavam da vitória nesta noite.

49' Fim de jogo no Allianz Parque!

48' Egídio cruza na área, Fábio fica com a bola e João Pedro comete falta no goleiro cruzeirense.

48' Palmeiras tem chance perigosa em falta na intermediária.

46' Kelvin sofre falta de Marquinhos que interrompe contra-ataque do Palmeiras.

45' Cruzeiro não aproveita lance, Fabrício sai mal na sequência e cruza mal.

44' Cruzeiro tem cobrança de falta na intermediária.

44' Juiz assinala quatro minutos de acréscimo.

42' Alteração no Cruzeiro: sai Willian, entra Marquinhos.

42' GRANDE DEFESA! Willian recebe livre, na frente de Fernando Prass. O goleiro do Palmeiras sai bem para fazer a defesa e evitar o segundo gol cruzeirense.

40' Alisson falha na tentativa de armar o contra-ataque do Cruzeiro e desperdiça bom lance.

39' Jogo fica aberto e ambas as equipes pressionam em busca do gol de desempate.

38' Defesa do Palmeiras afasta o perigo após cobrança. Logo em seguida, equipe alviverde arma contragolpe e João Pedro lança Kelvin, que estava em posição irregular.

37' Cruzeiro tem cobrança de escanteio pela direita.

36' Alisson avança com a bola até o ataque, mas é desarmado pela defesa do Palmeiras.

34' Na cobrança, Fabrício chuta forte e a bola sai por cima do gol de Prass.

34' Cruzeiro tem falta perigosa na entrada da área.

33' Alteração no Cruzeiro: sai Arrascaeta, entra Leandro Damião.

32' Que perigo! Willian chuta de longe e Prass se estica todo para espalmar.

31' João Pedro tenta acionar Barrios na área, mas Bruno Rodrigo aparece e faz o corte.

30' Arrascaeta tenta acionar Cabral, que fica parado e deixa o lance passar.

29' Alteração no Palmeiras: sai Nathan, entra Vitor Hugo.

28' Kelvin disputa bola com Fabrício e fica pedindo falta, mas o árbitro dá continuidade no lance.

27' Alteração no Cruzeiro: sai Marcos Vinícius, entra Alisson.

26' Logo após o gol, Mano Menezes é expulso de campo por reclamação excessiva.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Egídio cruza na área e Lucas Barrios, após dar um jogo de corpo, sobe mais alto que Bruno Rodrigo e cabeceia para o gol, igualando o marcador no Allianz Parque!

24' Cartão amarelo para Leandro Almeida, por falta forte em Willian.

23' Egídio avança pelo lado esquerdo e cruza na área, mas Bruno Rodrigo faz o corte.

22' Marcos Vinícius e Cabral fazem uma excelente partida com a camisa do Cruzeiro nesta noite.

20' Willian arrisca cruzamento na área duas vezes. Na primeira, a zaga corta. Na segunda, a bola vai direto para fora.

18' Lucas Barrios comete falta em Ariel Cabral após disputa de bola.

17' Cartão amarelo para Mouche, por falta em Henrique.

17' Nathan faz o corte de forma desajeitada, mas se recupera no lance e o Palmeiras fica com a bola no campo de defesa.

16' Público: 19.395 pagantes. Renda: R$ 836.744,50.

15' Mouche levanta a bola na área, Bruno Rodrigo corta de cabeça e juiz marca falta de ataque após alvoroço na área.

14' Em sua primeira participação, Lucas Barrios sofre falta e Palmeiras tem boa chance.

13' Alteração no Palmeiras: saem Allione e Cristaldo, entram Gabriel Jesus e Lucas Barrios, respectivamente.

13' Cristaldo faz o giro na entrada da área e chuta forte. A bola vai embora por cima do gol de Fábio.

12' Na cobrança, Allione bate mal e a bola explode na barreira.

11' Willian derruba Egídio na ponta esquerda e Palmeiras tem lance perigoso.

11' Após a cobrança de escanteio, a bola fica para Bruno Rodrigo, que chuta com força e a bola sobe muito.

10' Marcos Vinícius aparece novamente, faz boa jogada e cruza na entrada da área. Arrascaeta chuta e Prass manda para escanteio.

9' Na cobrança, Willian levanta na área, mas a bola fica nas mãos de Fernando Prass.

8' Arrascaeta sofre falta de Nathan pelo lado esquerdo. Lance bastante perigoso.

7' Egidio cruza na área, mas forte demais e bola atravessa toda a área, saindo pela linha de fundo.

6' Arrascaeta tenta puxar o contra-ataque, mas é parado com falta cometida por Arouca.

5' Em cobrança de falta, Willian manda a bola na área, Fabrício faz o desvio de cabeça, e Prass fica com ela.

4' Marcos Vinícius comanda o toque de bola no meio do Cruzeiro.

3' Arrascaeta tenta armar a jogada, mas vacila e a bola fica com Egídio.

2' Cristaldo recebe passe de Egídio e chuta forte de canhota. Fábio fica com a bola. Boa chegada do Verdão.

1' Primeiro ataque do Palmeiras na etapa complementar é pelo lado direito com João Pedro, que cruza na pequena área, mas Fábio defende com tranquilidade.

0' Começa o segundo tempo!

Do lado do Cruzeiro, Marcos Vinícius, autor do gol, comenta sobre a partida: "Não temos que mudar nada, estamos jogando bem. Temos que caprichar para matar o jogo no segundo tempo".

Maior parte dos jogadores do Palmeiras não cedem entrevista na ida para o vestiário. Quem fala um pouco é Arouca: "Não está faltando raça nem vontade para nosso time. Vamos conversar para voltar 3melhor no segundo tempo".

Com boa postura, segurança e qualidade, Cruzeiro garante vitória parcial diante do Palmeiras no Allianz Parque com gol único de Marcos Vinícius aos 20 minutos do primeiro tempo.

45' Sem acréscimos, juiz encerra o primeiro tempo!

44' Cruzeiro muito seguro em campo, mesmo jogando fora de casa. Palmeias por sua vez continua confuso.

42' Palmeiras responde com Egídio, que cruza da esquerda, e Allione cabeceia sobre o gol de Fábio.

41' Ceará ganha de Egídio na disputa de bola e cruza na área. Arrascaeta faz o corta-luz, mas Willian não consegue ficar com a bola.

40' Cruzeiro domina totalmente a partida, enquanto o Palmeiras busca se reorganizar em campo para conseguir mais posse de bola e presença ofensiva.

39' Willians parte em contra-ataque e chuta para o gol. A bola esbarra em Leandro Almeida, e se afasta.

37' Cruzeiro domina o jogo com seu toque de bola inteligente, buscando espaços vazios na defesa do Palmeiras.

36' Fabrício chuta rasteiro e com força, mas de longe. Fernando Prass faz a defesa tranquilamente.

35' Mouche e Egídio arriscam tabela, mas Henrique aparece e dá um carrinho limpo e na bola.

32' Como resposta, Arrascaeta dá belo passe para Willian, que fica cara a cara com Prass, mas bate em cima do goleiro. No rebote, Willians erra o chute.

31' João Pedro arranca e toca para Cristaldo, que faz o giro e se aprofunda até próximo da linha de fundo e finaliza, mas a bola vai para fora.

30' Egídio cruza na área e Leandro Almeida cabeceia para fora.

29' Allione é derrubado a falta para o Palmeiras é marcada. Verdão pode ter lance de perigo com cobrança na intermediária.

27' Palmeiras tenta sair para o jogo, mas tem muita dificuldade para encontrar espaços no sistema defensivo do Cruzeiro, que se posta muito bem em campo.

25' Arouca invade a área, mas acaba adiantando a bola, que fica com o goleiro Fábio.

25' Palmeiras sofre com a grande quantidade de passes errados.

24' Fabrício dá o lançamento para Willian, que ajeita bem e chuta. A bola desajeitada e vai para fora.

23' Torcida alviverde canta incessavelmente mesmo com a desvantagem no marcador.

22' Kelvin faz o cruzamento na área e Bruno Rodrigo corta sem dificuldade.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Marcos Vinicius recebe na área, faz o drible em João Pedro com muita facilidade e chuta com força para abrir o placar no Allianz Parque!

18' Fabrício cruza na área e Arrascaeta domina, mas chuta muito mal, sem perigo para Prass.

17' Willian cobra falta e a bola vai direto na cabeça de Manoel. Prass faz boa defesa, mas o jogador cruzeirense estava em posição irregular.

16' Bela jogada! Ariel toca a bola para Arrascaeta e o uruguaio devolve de calcanhar. Prass é obrigado a sair do gol para evitar que a bola entrasse.

15' Em disputa de bola pelo alto, Nathan, do Palmeiras, e Willian, do Cruzeiro, ficam caídos no gramado, mas nada grave acontece com os dois.

14' Na cobrança, Manoel sobe para fazer o corte.

13' Palmeiras chega ao ataque com Kelvin, que tenta o chute. A bola se desvia na zaga do Cruzeiro e Palmeiras ganha escanteio.

12' Cruzeiro insiste em se manter buscando uma chance de chegar ao seu primeiro gol.

11' Henrique ajeita a bola e chuta de longe em direção ao gol. A bola vai sem força e sem perigo algum para Fernando Prass.

10' Dez primeiros minutos de jogo marcados por boa movimentação e com disputa em velocidade. Cruzeiro busca o gol marcando bem o toque de bola perto da área do Palmeiras.

8' POR POUCO! Arrascaeta arma o contra-ataque e dá o passe para Marcos Vinícius, que chuta para o gol. A bola sobe e assusta o goleiro alviverde.

6' Kelvin aparece novamente e tenta fazer fila na defesa adversária, masé freado por Willians, que sai jogando para o Cruzeiro.

5' Kelvin faz boa movimentação diante de Fabrício e cruza na área. Fábio sai bem do gol e fica com a bola pelo alto.

4' Allione dá o primeiro chute a gol do jogo, mas sem muita força.

3' João Pedro parte em velocidade pela direita, mas é parado por Fabrício, que protege a bola até que ela saia pela linha de fundo.

2' Início de jogo marcado pelo estudo entre si das equipes. Nem Palmeiras nem Cruzeiro levam perigo ao gol adversário.

1' Cruzeiro inicia tocando a bola no campo de ataque. Willians arrisca a jogada pela direita, mas Egídio faz o desarme.

0' Começa a partida!

Hino nacional em execução no Allianz Parque.

Cruzeiro também já está escalado: Fábio; Ceará, Manoel, Bruno Rodrigo, Fabricio; Henrique; Ariel Cabral, Willians, Marcos Vinicius, Arrascaeta; William.

Palmeiras já está definido: João Pedro, Nathan, Leandro Almeida e Egídio; Thiago Santos, Arouca, Allione e Kelvin; Mouche e Cristaldo.

"O Arrascaeta vinha jogando todos os jogos. Não posso penalizar um jogador que foi para a seleção do seu país. Começamos com o Alisson, mas ele estava de lesão, e é bom ter um cuidado. Vamos deixar ele para um segundo momento, que era a intenção do jogo passado. Então, é provável que vamos com essa formação. Tem que ser criterioso. Para passar isso para os jogadores para eles confiarem na decisão do treinador", definiu o treinador.

Se o Verdão terá muitas modificações, a equipe celeste terá apenas uma. Gabriel Xavier, que sofreu um edema na parte posterior da coxa direita não vai para o jogo, mas Arrascaeta, que estava disputando as eliminatórias com a seleção do Uruguai, está de volta e entrará no lugar de Alisson. Mano também falou sobre o atleta.

"Isso diminui a ideia que você tem do que o adversário vai fazer. Por isso não dá para se preocupar. Eles devem mudar por conta da Copa do Brasil, mas já vi eles jogando nessas circunstâncias contra o Avaí e fazer um grande jogo. Então, não podemos achar que vamos nos dar bem porque eles vão optar por time A ou time B. Temos que nos doar ao máximo, independentemente do Palmeiras que o Marcelo (Oliveira) vai escalar", comentou Mano.

Mal iniciou a entrevista coletiva e o técnico Mano Menezes já precisou responder os questionamentos sobre uma eventual facilidade no jogo contra o Palmeiras, devido os paulistas utilizaram uma equipe reserva. O treinador ressaltou que na partida contra o Avaí, os reservas conseguiram fazer um bom jogo e por isso não será fácil.

Mesmo com time B do Verdão, Cruzeiro não espera facilidade

"O Palmeiras, pela sua grandeza, tradição, camisa, não pode abandonar nada. Mas chega um momento que você tem de medir bem as situações. Ficou um pouco mais distante, embora tenhamos chance. Vamos administrar para colocar um time que seja forte e represente bem o Palmeiras, que possa buscar vitórias, inclusive para buscar um caminho de triunfos. Mas também pensando na quarta-feira", explicou o técnico.

Além do descanso para os principais jogadores, o Alviverde já não poderia contar com Jackson, Robinho e Alecsandro, todos suspensos. Os primeiros por serem expulsos contra o Atlético-PR, o último por ter levado o terceiro amarelo. Mesmo sem suas principais peças, o comandante do Verdão refutou qualquer possibilidade de abandonar a competição.

"Ele (Nathan) deve participar, sim. Está treinando bem, crescendo. O Leandro Almeida ainda vamos resolver. Vocês vão saber o time que vou treinar. Não vou jogar um jogo sem treinamento. Só vou finalizar para posicionar a bola parada, defensiva e ofensiva", declarou Marcelo Oliveira.

Para o confronto deste sábado, o técnico Marcelo Oliveira optou por colocar em campo um time praticamente reserva. Apenas o goleiro Fernando Prass e o volante Arouca, para ganhar ritmo de jogo, serão escalados enquanto titulares. Dessa forma o zagueiro da base, Nathan, ganhará mais uma oportunidade.

Focado na Copa do Brasil só Prass e Arouca serão mantidos

O Cruzeiro por sua vez, manteve os 11 jogos de invencibilidade ao bater ainda no sábado (14), em jogo adiantado, o time do Sport. O placar de 3 a 0 foi muito bem construído e os mineiros mostraram bastante disposição. Durval fez gol contra e Willians, além de Marcos Vinícius, balançaram as redes e levaram o clube ao 8° lugar com 51 pontos ganhos.

Na última rodada, o Alviverde do Parque Antárctica viajou até Curitiba e precisava vencer o Atlético-PR para ainda sonhar com chances de classificação para a Copa Libertadores pelo Brasileirão. Chegou a estar vencendo de virada por 2 a 1, mas levou dois gols e no final Alecsandro conseguiu empater a partida em 3 a 3. O resultado deixou a equipe na 10ª colocação com apenas 49 pontos.

Com chances muito limitadas de conseguir retornar ao G-4, aproximadamente 1% e com o foco total na Copa do Brasil, o Palmeiras terá uma equipe mista para receber o Cruzeiro na partida desta noite.

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Palmeiras x Cruzeiro válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!